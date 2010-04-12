Qwerty написав:Судячи по такій масованій атаці на Юлю, яка всього навсього є головою невеличкої фракції у ВР реально не має на нинішній час жодного відношення до розпилу бюджету, бо хто ж їй дасть, то рейтинг її дійсно зашкалює і шанси стати президентом огромаднєйші... Якщо ні, то чого тоді оця вся писанина?! Думаю це вже всі зрозуміли і йдуть прості торги... Одним, щоб дали втікти, іншим дали можливість залишити якусь частину на краденого, іншим десь примоститися поруч з коритом... Нічого нового не має в нашому королівстві.
Стране безумно повезло, что Тимошенко не имеет доступа к распилу бюджета. Бо в противном случае мне даже представить страшно ту глубину пи$деца, в который провалилась бы страна, если бы ее допустить хоть к копейке наших с вами денег. Истерика Кверти за багиню только подтверждает суть и качество ее электората. И, кстати, Тимоху мы тут вспомнили только вскользь, как элемент декора тех времен, это вы услышали имя и взвились.
Qwerty написав:Судячи по такій масованій атаці на Юлю, яка всього навсього є головою невеличкої фракції у ВР реально не має на нинішній час жодного відношення до розпилу бюджету, бо хто ж їй дасть, то рейтинг її дійсно зашкалює і шанси стати президентом огромаднєйші... Якщо ні, то чого тоді оця вся писанина?! Думаю це вже всі зрозуміли і йдуть прості торги... Одним, щоб дали втікти, іншим дали можливість залишити якусь частину на краденого, іншим десь примоститися поруч з коритом... Нічого нового не має в нашому королівстві.
Стране безумно повезло, что Тимошенко не имеет доступа к распилу бюджета. Бо в противном случае мне даже представить страшно ту глубину пи$деца, в который провалилась бы страна, если бы ее допустить хоть к копейке наших с вами денег. Истерика Кверти за багиню только подтверждает суть и качество ее электората. И, кстати, Тимоху мы тут вспомнили только вскользь, как элемент декора тех времен, это вы услышали имя и взвились.
Как ни странно всё ниженаписанное это от заместителя руководителя фракции Порошенко в Раде:
Как субсидии убивают средний класс.
Замість інвестувати в енергоощадність і при цьому заробляти на вкладених інвестиціях, країна інвестує у збільшення власної бідності. Збільшення субсидії і кількості субсидіантів означає збільшення тягаря для тих, хто поки ще платить. Платить податки і платить за компослуги. А це у своїй більшості середній клас: підприємці, менеджери середньої ланки, певні категорії бюджетників та держслужбовців. Це люди, які продукують додаткову вартість сьогодні та на майбутнє. І які змушені вчергове перерозподіляти свої витрати з освіти, навчання, зрештою, з харчування, і направляти кошти на оплату комунальних послуг. Або йти за субсидією.
Я вже неодноразово казала, що субсидії – це шлях у нікуди. Субсидія стримує людину від збільшення легального доходу, тому що люди бояться її втратити. Тому воліють отримувати більшу частину зарплати у конверті. Багато хто взагалі розлучається і виписує з помешкання своїх дружин, чоловіків, які мають легальні заробітки, щоб знову ж таки не втратити субсидію.
Більше того – субсидія не спонукає заощаджувати енергоресурси. Навіщо економити, якщо держава (платники податків – читай, твій сусід) все одно за тебе доплатить чи повністю заплатить. На субсидії з 2014 року держава, тобто ми з вами, витратили щонайменше понад 200 млрд гривень. Кількість субсидіантів за цей час зросла з 400 тисяч сімей до 7 мільйонів – у 17,5 разів. І зі слів урядовців, зростатиме далі. І начебто це єдиний шлях.
А я впевнена, що введення такого агресивного субсидіювання у 2014 році було злочином проти держави та країни, бо не тільки стало частиною зубожіння та тінізації людей, але й зупинило реальне звільнення України від імпортного газу.
Адже якби ці гроші прозоро перерозподілили між населеними пунктами та вклали в санацію багатоквартирних будинків і мереж, на встановлення лічильників та модернізацію комунальних котелень, це б реально в кілька разів заощадило споживання газу на майбутнє.
І далі ми б могли не імпортувати через ЄС дорогий російський газ, а експортувати за світовими цінами надлишок не спожитого тут газу українського видобутку і заробляти на цьому тверду валюту, тим самим зміцнюючи зовнішній торговельний баланс країни.
Я вже не кажу, що на ці кількасот мільярдів гривень, які були витрачені на субсидії, можна було б започаткувати справжній інвестиційний бум в українській економіці, саме в сегменті енергозбереження. І цей ринок вимірюється десятками мільярдів євро.
Бо фактично йдеться про загальнонаціональний євроремонт, для якого потрібні: енергоефективні труби, вікна, двері, будівельні матеріали, прилади обліку, відповідна проектна документація і багато чого іншого. І все це виробляється в нас, в Україні. А найголовніше – затребуваними стануть сотні тисяч, якщо не мільйони тих спеціалістів, які за останні роки через відсутність достойно оплачуваної роботи виїхали і продовжують виїжджати у сусідні країни далі.
Натомість у нас пускають дорогоцінний і дефіцитний грошовий ресурс, наші внутрішні інвестиції, на субсидії – читай, в нікуди. Відтак бідні лишаються бідними без будь-якого шансу, бо це ще не кінцеве зростання тарифів. А середній клас заганяють у бідність, про що свідчать прогнози щодо збільшення кількості самих субсидіантів та обсягів коштів, які виділяє держава на субсидії. І виходить парадокс – замість інвестувати в енергоощадність і при цьому заробляти на вкладених інвестиціях, країна інвестує у збільшення власної бідності.
freeze написав:Как субсидии убивают средний класс.
Не вбиває - максимум це тормозить При цьому суму тормозіння можна визначити Якщо вартість газу для населення - 15 * 8,5 = 127 млрд , а розмір субсидій - 77 млрд , то переплата середнього класу+олігархи - 77 млрд з 127млрд З іншого боку . той самий середній клас , за рахунок наявності коштів , самостійно вкладає в утеплення і енергозаощадження чим зменшує навантаження на себе по переплаті за рахунок зменшення споживання ресурсу З іншого боку - держава вже потихеньку починає закручувати гайки під назвою субсидії+ як на мене не далекий той час, коли монетизація субсидій буде проводитись шляхом оплати заходів по енергозбереженню кожного окремого субсиданта.
http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників