Додано: Суб 17 лис, 2018 19:29

Как ни странно всё ниженаписанное это от заместителя руководителя фракции Порошенко в Раде:Как субсидии убивают средний класс.Замість інвестувати в енергоощадність і при цьому заробляти на вкладених інвестиціях, країна інвестує у збільшення власної бідності.Збільшення субсидії і кількості субсидіантів означає збільшення тягаря для тих, хто поки ще платить. Платить податки і платить за компослуги. А це у своїй більшості середній клас: підприємці, менеджери середньої ланки, певні категорії бюджетників та держслужбовців. Це люди, які продукують додаткову вартість сьогодні та на майбутнє. І які змушені вчергове перерозподіляти свої витрати з освіти, навчання, зрештою, з харчування, і направляти кошти на оплату комунальних послуг. Або йти за субсидією.Я вже неодноразово казала, що субсидії – це шлях у нікуди. Субсидія стримує людину від збільшення легального доходу, тому що люди бояться її втратити. Тому воліють отримувати більшу частину зарплати у конверті. Багато хто взагалі розлучається і виписує з помешкання своїх дружин, чоловіків, які мають легальні заробітки, щоб знову ж таки не втратити субсидію.Більше того – субсидія не спонукає заощаджувати енергоресурси. Навіщо економити, якщо держава (платники податків – читай, твій сусід) все одно за тебе доплатить чи повністю заплатить.На субсидії з 2014 року держава, тобто ми з вами, витратили щонайменше понад 200 млрд гривень. Кількість субсидіантів за цей час зросла з 400 тисяч сімей до 7 мільйонів – у 17,5 разів. І зі слів урядовців, зростатиме далі. І начебто це єдиний шлях.А я впевнена, що введення такого агресивного субсидіювання у 2014 році було злочином проти держави та країни, бо не тільки стало частиною зубожіння та тінізації людей, але й зупинило реальне звільнення України від імпортного газу.Адже якби ці гроші прозоро перерозподілили між населеними пунктами та вклали в санацію багатоквартирних будинків і мереж, на встановлення лічильників та модернізацію комунальних котелень, це б реально в кілька разів заощадило споживання газу на майбутнє.І далі ми б могли не імпортувати через ЄС дорогий російський газ, а експортувати за світовими цінами надлишок не спожитого тут газу українського видобутку і заробляти на цьому тверду валюту, тим самим зміцнюючи зовнішній торговельний баланс країни.Я вже не кажу, що на ці кількасот мільярдів гривень, які були витрачені на субсидії, можна було б започаткувати справжній інвестиційний бум в українській економіці, саме в сегменті енергозбереження. І цей ринок вимірюється десятками мільярдів євро.Бо фактично йдеться про загальнонаціональний євроремонт, для якого потрібні: енергоефективні труби, вікна, двері, будівельні матеріали, прилади обліку, відповідна проектна документація і багато чого іншого. І все це виробляється в нас, в Україні. А найголовніше – затребуваними стануть сотні тисяч, якщо не мільйони тих спеціалістів, які за останні роки через відсутність достойно оплачуваної роботи виїхали і продовжують виїжджати у сусідні країни далі.Натомість у нас пускають дорогоцінний і дефіцитний грошовий ресурс, наші внутрішні інвестиції, на субсидії – читай, в нікуди. Відтак бідні лишаються бідними без будь-якого шансу, бо це ще не кінцеве зростання тарифів. А середній клас заганяють у бідність, про що свідчать прогнози щодо збільшення кількості самих субсидіантів та обсягів коштів, які виділяє держава на субсидії. І виходить парадокс – замість інвестувати в енергоощадність і при цьому заробляти на вкладених інвестиціях, країна інвестує у збільшення власної бідності.