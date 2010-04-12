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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6796679767986799>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 933
1. Нет сбережений в валюте
10%
93
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
129
5. более 75%
64%
595
Всього голосів : 933
Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 18:54

  Qwerty написав:Судячи по такій масованій атаці на Юлю, яка всього навсього є головою невеличкої фракції у ВР реально не має на нинішній час жодного відношення до розпилу бюджету, бо хто ж їй дасть, то рейтинг її дійсно зашкалює і шанси стати президентом огромаднєйші... Якщо ні, то чого тоді оця вся писанина?! Думаю це вже всі зрозуміли і йдуть прості торги... Одним, щоб дали втікти, іншим дали можливість залишити якусь частину на краденого, іншим десь примоститися поруч з коритом... Нічого нового не має в нашому королівстві.

Стране безумно повезло, что Тимошенко не имеет доступа к распилу бюджета. Бо в противном случае мне даже представить страшно ту глубину пи$деца, в который провалилась бы страна, если бы ее допустить хоть к копейке наших с вами денег.
Истерика Кверти за багиню только подтверждает суть и качество ее электората.
И, кстати, Тимоху мы тут вспомнили только вскользь, как элемент декора тех времен, это вы услышали имя и взвились.
p_vovk74
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 19:03

  p_vovk74 написав:
  Qwerty написав:Судячи по такій масованій атаці на Юлю, яка всього навсього є головою невеличкої фракції у ВР реально не має на нинішній час жодного відношення до розпилу бюджету, бо хто ж їй дасть, то рейтинг її дійсно зашкалює і шанси стати президентом огромаднєйші... Якщо ні, то чого тоді оця вся писанина?! Думаю це вже всі зрозуміли і йдуть прості торги... Одним, щоб дали втікти, іншим дали можливість залишити якусь частину на краденого, іншим десь примоститися поруч з коритом... Нічого нового не має в нашому королівстві.

Стране безумно повезло, что Тимошенко не имеет доступа к распилу бюджета. Бо в противном случае мне даже представить страшно ту глубину пи$деца, в который провалилась бы страна, если бы ее допустить хоть к копейке наших с вами денег.
Истерика Кверти за багиню только подтверждает суть и качество ее электората.
И, кстати, Тимоху мы тут вспомнили только вскользь, как элемент декора тех времен, это вы услышали имя и взвились.


тварь редкостная...убийца
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prodigy
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 19:12

Re: Валютный рынок в контексте

  Qwerty написав:Починаючи так з року 1995-1996 ніяких не було бензину я не пам’ятаю...

Не понял? :?
Vadim V
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prodigy

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дарий
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 19:16

  prodigy написав:
  Captain Obvious написав:С понедельника вверх?

на 3 коп.

-
Vadim V
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 19:29

Как ни странно всё ниженаписанное это от заместителя руководителя фракции Порошенко в Раде:

Как субсидии убивают средний класс.

Замість інвестувати в енергоощадність і при цьому заробляти на вкладених інвестиціях, країна інвестує у збільшення власної бідності.
Збільшення субсидії і кількості субсидіантів означає збільшення тягаря для тих, хто поки ще платить. Платить податки і платить за компослуги. А це у своїй більшості середній клас: підприємці, менеджери середньої ланки, певні категорії бюджетників та держслужбовців. Це люди, які продукують додаткову вартість сьогодні та на майбутнє. І які змушені вчергове перерозподіляти свої витрати з освіти, навчання, зрештою, з харчування, і направляти кошти на оплату комунальних послуг. Або йти за субсидією.

Я вже неодноразово казала, що субсидії – це шлях у нікуди. Субсидія стримує людину від збільшення легального доходу, тому що люди бояться її втратити. Тому воліють отримувати більшу частину зарплати у конверті. Багато хто взагалі розлучається і виписує з помешкання своїх дружин, чоловіків, які мають легальні заробітки, щоб знову ж таки не втратити субсидію.

Більше того – субсидія не спонукає заощаджувати енергоресурси. Навіщо економити, якщо держава (платники податків – читай, твій сусід) все одно за тебе доплатить чи повністю заплатить.
На субсидії з 2014 року держава, тобто ми з вами, витратили щонайменше понад 200 млрд гривень. Кількість субсидіантів за цей час зросла з 400 тисяч сімей до 7 мільйонів – у 17,5 разів. І зі слів урядовців, зростатиме далі. І начебто це єдиний шлях.

А я впевнена, що введення такого агресивного субсидіювання у 2014 році було злочином проти держави та країни, бо не тільки стало частиною зубожіння та тінізації людей, але й зупинило реальне звільнення України від імпортного газу.

Адже якби ці гроші прозоро перерозподілили між населеними пунктами та вклали в санацію багатоквартирних будинків і мереж, на встановлення лічильників та модернізацію комунальних котелень, це б реально в кілька разів заощадило споживання газу на майбутнє.

І далі ми б могли не імпортувати через ЄС дорогий російський газ, а експортувати за світовими цінами надлишок не спожитого тут газу українського видобутку і заробляти на цьому тверду валюту, тим самим зміцнюючи зовнішній торговельний баланс країни.

Я вже не кажу, що на ці кількасот мільярдів гривень, які були витрачені на субсидії, можна було б започаткувати справжній інвестиційний бум в українській економіці, саме в сегменті енергозбереження. І цей ринок вимірюється десятками мільярдів євро.

Бо фактично йдеться про загальнонаціональний євроремонт, для якого потрібні: енергоефективні труби, вікна, двері, будівельні матеріали, прилади обліку, відповідна проектна документація і багато чого іншого. І все це виробляється в нас, в Україні. А найголовніше – затребуваними стануть сотні тисяч, якщо не мільйони тих спеціалістів, які за останні роки через відсутність достойно оплачуваної роботи виїхали і продовжують виїжджати у сусідні країни далі.

Натомість у нас пускають дорогоцінний і дефіцитний грошовий ресурс, наші внутрішні інвестиції, на субсидії – читай, в нікуди. Відтак бідні лишаються бідними без будь-якого шансу, бо це ще не кінцеве зростання тарифів. А середній клас заганяють у бідність, про що свідчать прогнози щодо збільшення кількості самих субсидіантів та обсягів коштів, які виділяє держава на субсидії. І виходить парадокс – замість інвестувати в енергоощадність і при цьому заробляти на вкладених інвестиціях, країна інвестує у збільшення власної бідності.

http://oksanaprodan.com.ua/oksana-proda ... nyj-klass/
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 19:30

Vadim V

7 коп. уже щас легко Гагарин "взял".
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дарий
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 19:34

freeze

Красиво !
Даже возразить нечем.... :?
дарий
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  дарий написав:freeze

Красиво !
Даже возразить нечем.... :?


Вот возражают ))

https://www.youtube.com/watch?v=1b0uzuGD8fU

И кого называть надо популистом )))
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 20:04

  freeze написав:Как субсидии убивают средний класс.
Не вбиває - максимум це тормозить
При цьому суму тормозіння можна визначити
Якщо вартість газу для населення - 15 * 8,5 = 127 млрд , а розмір субсидій - 77 млрд , то переплата середнього класу+олігархи - 77 млрд з 127млрд
З іншого боку . той самий середній клас , за рахунок наявності коштів , самостійно вкладає в утеплення і енергозаощадження чим зменшує навантаження на себе по переплаті за рахунок зменшення споживання ресурсу
З іншого боку - держава вже потихеньку починає закручувати гайки під назвою субсидії+ як на мене не далекий той час, коли монетизація субсидій буде проводитись шляхом оплати заходів по енергозбереженню кожного окремого субсиданта.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
budivelnik
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