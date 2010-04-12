RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6796679767986799

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 933
1. Нет сбережений в валюте
10%
93
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
129
5. более 75%
64%
595
Всього голосів : 933
Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 20:17

Харьковский опт после обеда чуть подрос и по приему и по продаже.
Самое узкое 27,96 - 28,02.
А так прием от 27,92 до 27,06.
Продажа от 28,02 до 28,08.
Видно истосковались по росту.
Tolevas
 
Повідомлень: 764
З нами з: 06.03.17
Подякував: 19 раз.
Подякували: 79 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 20:23

  freeze написав:Как ни странно всё ниженаписанное это от заместителя руководителя фракции Порошенко в Раде:

Как субсидии убивают средний класс.



все правильно пишет.
Tolevas
 
Повідомлень: 764
З нами з: 06.03.17
Подякував: 19 раз.
Подякували: 79 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6796679767986799
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: valya і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1363, 1364, 1365
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
13640 1551815
Переглянути останнє повідомлення
Суб 17 лис, 2018 18:49
чик
Валютный рынок в мире 1 ... 647, 648, 649
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6484 1371641
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 16 лис, 2018 16:42
ivan_naumeiko
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
159 247018
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 сер, 2018 15:58
Сибарит

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ВТБ Банк (14395)
17.11.2018 20:27
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.