Харьковский опт после обеда чуть подрос и по приему и по продаже.
Самое узкое 27,96 - 28,02.
А так прием от 27,92 до 27,06.
Продажа от 28,02 до 28,08.
Видно истосковались по росту.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 17 лис, 2018 20:17
Харьковский опт после обеда чуть подрос и по приему и по продаже.
Самое узкое 27,96 - 28,02.
А так прием от 27,92 до 27,06.
Продажа от 28,02 до 28,08.
Видно истосковались по росту.
Додано: Суб 17 лис, 2018 20:23
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