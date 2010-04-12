Харьковский опт после обеда чуть подрос и по приему и по продаже.
Самое узкое 27,96 - 28,02.
А так прием от 27,92 до 27,06.
Продажа от 28,02 до 28,08.
Видно истосковались по росту.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 17 лис, 2018 20:17
Харьковский опт после обеда чуть подрос и по приему и по продаже.
Самое узкое 27,96 - 28,02.
А так прием от 27,92 до 27,06.
Продажа от 28,02 до 28,08.
Видно истосковались по росту.
Додано: Суб 17 лис, 2018 20:23
Додано: Суб 17 лис, 2018 20:35
а чем раньше думали ? эпитафии должны быть короткими...
а шо делать?
Додано: Суб 17 лис, 2018 20:47
Re: Валютный рынок в контексте
Тоді був би не інвестиційний бум, а Сміла всеукраїнського масштабу, бо за газ треба платити. От повну монетизацію субсидій давно треба зробити.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Суб 17 лис, 2018 20:57
... досягнути недосяжне!)))
.... нам би хоч Польщу навздогнати...... - а тут США....
- був років 15 тому в Польщі у Варшаві(і за її межами) ..... - так по пам'яті, ЩО ми НЕ навздогнали:
1) - електронні квитки в автобусах!
2) - на зупинках електронне табло, де вказано ТОЧНИЙ час прибуття, а також де і куди ним можна доїхати!
3) - біо-туалети на всіх(чи майже на всіх) зупинках! - БЕЗКОШТОВНІ і ЧИСТІ! (всюди посипано тим порошочком "запах полуниці")!!!
... ще щось згадаю, то допишу...
... і то було ще 15р. тому!!!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Суб 17 лис, 2018 21:09
Долярчик
Баксик - хорош пахать... Вам там до Польши, как мне до соседней Былбасовки.
Хоть на рождество смотайтесь....
Краков,мабуть, наилучшее....
Додано: Суб 17 лис, 2018 21:16
Живя в Украине, сложно поверить, что есть страны, где всегда без проблем можно уехать в нужное место на поезде. Почему, желая поехать в Карпаты в районе Нового года, нужно судорожно ловить первый день продаж за 45 или 30 дней до нужного дня? Почему даже из Харькова в Киев далеко не всегда есть билеты, несмотря на наличие скоростных Хюндаев по 2 в день? Поездов катастрофически не хватает? Работает билетная мафия?
Додано: Суб 17 лис, 2018 21:21
... ну так будівельник рівень США нам пророкує
...майже, як Лібо кисільні береги...
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Суб 17 лис, 2018 21:25
Долярчик
Оптимизм - залог хорошего настроения! Жизнь одна и др. не будет.
И когда Либо пригласит и оплатит проезд всему форуму на новую родину - возражать, думаю, не будем....
Востаннє редагувалось дарий в Суб 17 лис, 2018 21:32, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 17 лис, 2018 21:32
...я - тільки "за"!
- і це вже має бути наступного року!
... от тільки, щоб не виявилось так, як в того, що "закінчив війну за два тижні"©
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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