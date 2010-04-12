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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6797679867996800>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 933
1. Нет сбережений в валюте
10%
93
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
129
5. более 75%
64%
595
Всього голосів : 933
Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 20:17

Харьковский опт после обеда чуть подрос и по приему и по продаже.
Самое узкое 27,96 - 28,02.
А так прием от 27,92 до 27,06.
Продажа от 28,02 до 28,08.
Видно истосковались по росту.
Tolevas
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 20:23

  freeze написав:Как ни странно всё ниженаписанное это от заместителя руководителя фракции Порошенко в Раде:

Как субсидии убивают средний класс.



все правильно пишет.
Tolevas
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 20:35

  дарий написав:
Красиво !
Даже возразить нечем.... :?

а чем раньше думали ? эпитафии должны быть короткими...
а шо делать?
чик
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 20:47

Re: Валютный рынок в контексте

  freeze написав:Я вже не кажу, що на ці кількасот мільярдів гривень, які були витрачені на субсидії, можна було б започаткувати справжній інвестиційний бум в українській економіці, саме в сегменті енергозбереження. І цей ринок вимірюється десятками мільярдів євро.

Тоді був би не інвестиційний бум, а Сміла всеукраїнського масштабу, бо за газ треба платити. От повну монетизацію субсидій давно треба зробити.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 20:57

... досягнути недосяжне!)))

  budivelnik написав:Термін назавжди - легко вимірюється
Назавжди для людини це приблизно 50 років....Тому що за 50 років проходитьвсе її свідомо/продуктивне життя.
При цьому, я категорично не погоджуюсь з тим що в нас все так погано і що ми не в стані догнати США
Є тільки кілька уточнень
Станом на сьогодні ми живемо краще ніж жили США в 1980 році....
Той стан який сьогодні в США - ми доженемо років через 15....
За цей час розрив між нами і США може як збільшитись так і зменшитись... - і все тому , що Ви як причетний до с/г знаєте - урожайність тим легше збільшувати чим вона гірша.
Тобто від нуля до 30 ц/га озимих - раз плюнути
А від 30 до 60 ц/га - тих самих +30ц - плювати і плювати...
Тому США буудуть тормозитись у розвитку , ми розганятись....


.... нам би хоч Польщу навздогнати...... - а тут США....

- був років 15 тому в Польщі у Варшаві(і за її межами) ..... - так по пам'яті, ЩО ми НЕ навздогнали:
1) - електронні квитки в автобусах!
2) - на зупинках електронне табло, де вказано ТОЧНИЙ час прибуття, а також де і куди ним можна доїхати!
3) - біо-туалети на всіх(чи майже на всіх) зупинках! - БЕЗКОШТОВНІ і ЧИСТІ! (всюди посипано тим порошочком "запах полуниці")!!!
... ще щось згадаю, то допишу...

... і то було ще 15р. тому!!!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 21:09

Долярчик
Баксик - хорош пахать... Вам там до Польши, как мне до соседней Былбасовки.
Хоть на рождество смотайтесь.... :lol:
Краков,мабуть, наилучшее.... :wink:
дарий
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 21:16

Живя в Украине, сложно поверить, что есть страны, где всегда без проблем можно уехать в нужное место на поезде. Почему, желая поехать в Карпаты в районе Нового года, нужно судорожно ловить первый день продаж за 45 или 30 дней до нужного дня? Почему даже из Харькова в Киев далеко не всегда есть билеты, несмотря на наличие скоростных Хюндаев по 2 в день? Поездов катастрофически не хватает? Работает билетная мафия?
Tolevas
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 21:21

  дарий написав:Долярчик
Баксик - хорош пахать... Вам там до Польши, как мне до соседней Былбасовки.
Хоть на рождество смотайтесь.... :lol:
Краков,мабуть, наилучшее.... :wink:

... ну так будівельник рівень США нам пророкує :mrgreen:
...майже, як Лібо кисільні береги... :D
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 21:25

Долярчик
Оптимизм - залог хорошего настроения! Жизнь одна и др. не будет. :roll:
И когда Либо пригласит и оплатит проезд всему форуму на новую родину - возражать, думаю, не будем.... :oops:
https://s8.hostingkartinok.com/uploads/ ... f4156f.jpg
Востаннє редагувалось дарий в Суб 17 лис, 2018 21:32, всього редагувалось 1 раз.
дарий
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 21:32

  дарий написав:Долярчик
Оптимизм - залог хорошего настроения! Жизнь одна и др. не будет. :roll:
И когда Либо пригласит и оплатит проезд всему форуму на новую родину - возражать, думаю, не будем.... :oops:

...я - тільки "за"!
- і це вже має бути наступного року! :D
... от тільки, щоб не виявилось так, як в того, що "закінчив війну за два тижні"© :roll:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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