Долярчик
То, как сказал бы ДС, на соседнюю ветку....
А мне, тем паче, тема эта уже....
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 17 лис, 2018 21:41
Долярчик
То, как сказал бы ДС, на соседнюю ветку....
А мне, тем паче, тема эта уже....
Додано: Суб 17 лис, 2018 21:44
Re: Валютный рынок в контексте
Говорити - не мішки ворочати)) Є тут у моїх пенсіонерів старий будинок, що споживає в зимовий період в середньому 200м³ газу, 190м³ компенсує держава через субсидію за 10м³ платимо з пенсії. Можна поцікавитися у Продан, які такі "енергоефективні труби" (вартістю 1500грн замість субсидії) вона б поставила в будинку, щоб споживання газу зменшити в 20 разів і сплачувати за опалення 85грн, як на даний момент?
Заходи з енергоефективності потрібні, можливо 20%-30% і дозволять заощаджувати в майбутньому, але без перехідного періоду з субсидіями пенсіонерам можлива економія 20% погоди не зробить. Частково проблему енергоефективності можливо вирішить монетизація субсидій, що запускається з нового року і подальший комплекс заходів з детінізації доходів, облаштування вузлами обліку, кредитні програми ЕБРР, компенсації за теплі кредити і т.д.
Додано: Суб 17 лис, 2018 21:49
Re: Валютный рынок в контексте
Це тотальне "зубожіння")) Не вистачає вагонів і потягів. Не встигає Укрзалізниця закуповувати нові вагони такими темпами, як зростає пасажиропотік останнім часом. Мафія ні до чого, після введення іменних квитків і онлайн продажу квитків їхня кількість зовсім не значна.
Додано: Суб 17 лис, 2018 21:51
И даже как-то неудобно вспоминать прописную истину от Маргарет Тэтчер - Держава никому и ничего не компенсирует по определению, потому что государственных денег нет в природе, есть деньги налогоплательщиков.
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