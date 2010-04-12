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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6797679867996800

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 933
1. Нет сбережений в валюте
10%
93
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
129
5. более 75%
64%
595
Всього голосів : 933
Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 21:41

Долярчик
То, как сказал бы ДС, на соседнюю ветку.... :(
А мне, тем паче, тема эта уже.... :mrgreen:
дарий
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 21:44

Re: Валютный рынок в контексте

freeze написав:Бо фактично йдеться про загальнонаціональний євроремонт, для якого потрібні: енергоефективні труби, вікна, двері, будівельні матеріали, прилади обліку, відповідна проектна документація і багато чого іншого.

Говорити - не мішки ворочати)) Є тут у моїх пенсіонерів старий будинок, що споживає в зимовий період в середньому 200м³ газу, 190м³ компенсує держава через субсидію за 10м³ платимо з пенсії. Можна поцікавитися у Продан, які такі "енергоефективні труби" (вартістю 1500грн замість субсидії) вона б поставила в будинку, щоб споживання газу зменшити в 20 разів і сплачувати за опалення 85грн, як на даний момент?
Заходи з енергоефективності потрібні, можливо 20%-30% і дозволять заощаджувати в майбутньому, але без перехідного періоду з субсидіями пенсіонерам можлива економія 20% погоди не зробить. Частково проблему енергоефективності можливо вирішить монетизація субсидій, що запускається з нового року і подальший комплекс заходів з детінізації доходів, облаштування вузлами обліку, кредитні програми ЕБРР, компенсації за теплі кредити і т.д.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 21:49

Re: Валютный рынок в контексте

Tolevas написав:Живя в Украине, сложно поверить, что есть страны, где всегда без проблем можно уехать в нужное место на поезде. Почему, желая поехать в Карпаты в районе Нового года, нужно судорожно ловить первый день продаж за 45 или 30 дней до нужного дня? Почему даже из Харькова в Киев далеко не всегда есть билеты, несмотря на наличие скоростных Хюндаев по 2 в день? Поездов катастрофически не хватает? Работает билетная мафия?

Це тотальне "зубожіння")) Не вистачає вагонів і потягів. Не встигає Укрзалізниця закуповувати нові вагони такими темпами, як зростає пасажиропотік останнім часом. Мафія ні до чого, після введення іменних квитків і онлайн продажу квитків їхня кількість зовсім не значна.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 21:51

  stryzhko написав:Говорити - не мішки ворочати)) Є тут у моїх пенсіонерів старий будинок, що споживає в зимовий період в середньому 200м³ газу, 190м³ компенсує держава через субсидію за 10м³ платимо з пенсії.


И даже как-то неудобно вспоминать прописную истину от Маргарет Тэтчер - Держава никому и ничего не компенсирует по определению, потому что государственных денег нет в природе, есть деньги налогоплательщиков.
freeze
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