RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6798679968006801>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 933
1. Нет сбережений в валюте
10%
93
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
129
5. более 75%
64%
595
Всього голосів : 933
Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 21:41

Долярчик
То, как сказал бы ДС, на соседнюю ветку.... :(
А мне, тем паче, тема эта уже.... :mrgreen:
дарий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 742
З нами з: 21.01.17
Подякував: 317 раз.
Подякували: 80 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 21:44

Re: Валютный рынок в контексте

freeze написав:Бо фактично йдеться про загальнонаціональний євроремонт, для якого потрібні: енергоефективні труби, вікна, двері, будівельні матеріали, прилади обліку, відповідна проектна документація і багато чого іншого.

Говорити - не мішки ворочати)) Є тут у моїх пенсіонерів старий будинок, що споживає в зимовий період в середньому 200м³ газу, 190м³ компенсує держава через субсидію за 10м³ платимо з пенсії. Можна поцікавитися у Продан, які такі "енергоефективні труби" (вартістю 1500грн замість субсидії) вона б поставила в будинку, щоб споживання газу зменшити в 20 разів і сплачувати за опалення 85грн, як на даний момент?
Заходи з енергоефективності потрібні, можливо 20%-30% і дозволять заощаджувати в майбутньому, але без перехідного періоду з субсидіями пенсіонерам можлива економія 20% погоди не зробить. Частково проблему енергоефективності можливо вирішить монетизація субсидій, що запускається з нового року і подальший комплекс заходів з детінізації доходів, облаштування вузлами обліку, кредитні програми ЕБРР, компенсації за теплі кредити і т.д.
stryzhko
 
Повідомлень: 451
З нами з: 04.10.16
Подякував: 78 раз.
Подякували: 63 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 21:49

Re: Валютный рынок в контексте

Tolevas написав:Живя в Украине, сложно поверить, что есть страны, где всегда без проблем можно уехать в нужное место на поезде. Почему, желая поехать в Карпаты в районе Нового года, нужно судорожно ловить первый день продаж за 45 или 30 дней до нужного дня? Почему даже из Харькова в Киев далеко не всегда есть билеты, несмотря на наличие скоростных Хюндаев по 2 в день? Поездов катастрофически не хватает? Работает билетная мафия?

Це тотальне "зубожіння")) Не вистачає вагонів і потягів. Не встигає Укрзалізниця закуповувати нові вагони такими темпами, як зростає пасажиропотік останнім часом. Мафія ні до чого, після введення іменних квитків і онлайн продажу квитків їхня кількість зовсім не значна.
stryzhko
 
Повідомлень: 451
З нами з: 04.10.16
Подякував: 78 раз.
Подякували: 63 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 21:51

  stryzhko написав:Говорити - не мішки ворочати)) Є тут у моїх пенсіонерів старий будинок, що споживає в зимовий період в середньому 200м³ газу, 190м³ компенсує держава через субсидію за 10м³ платимо з пенсії.


И даже как-то неудобно вспоминать прописную истину от Маргарет Тэтчер - Держава никому и ничего не компенсирует по определению, потому что государственных денег нет в природе, есть деньги налогоплательщиков.
freeze
4
 
Повідомлень: 8502
З нами з: 02.07.14
Подякував: 2447 раз.
Подякували: 3414 раз.
 
Профіль
14
1
1
Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 22:11

Re: Валютный рынок в контексте

freeze написав:есть деньги налогоплательщиков.

Відповім тоді по іншому: з моїх податків, які я сплачую, 1500 грн йдуть на оплату опалення моїх пенсіонерів через субсидіювання. Які рекомендовані Продан енергоефективні заходи провести на цю суму, щоб вони сплачували 85 грн і не користувалися субсидією?
stryzhko
 
Повідомлень: 451
З нами з: 04.10.16
Подякував: 78 раз.
Подякували: 63 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 22:15

  stryzhko написав:Відповім тоді по іншому: з моїх податків, які я сплачую, 1500 грн йдуть на оплату опалення моїх пенсіонерів через субсидіювання.


Тогда вообще непонятно чего вы защищаете такой коррупционный механизм как субсидии - давали бы сами своим родителям 1500 грн на оплату, зачем им подачки якобы от Гройсмана в виде субсидий.
freeze
4
 
Повідомлень: 8502
З нами з: 02.07.14
Подякував: 2447 раз.
Подякували: 3414 раз.
 
Профіль
14
1
1
Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 22:26

  freeze написав:
  stryzhko написав:Відповім тоді по іншому: з моїх податків, які я сплачую, 1500 грн йдуть на оплату опалення моїх пенсіонерів через субсидіювання.


Тогда вообще непонятно чего вы защищаете такой коррупционный механизм как субсидии - давали бы сами своим родителям 1500 грн на оплату, зачем им подачки якобы от Гройсмана в виде субсидий.



Тогда вообще по другому....Пусть государство платит нормальную пенсию,а не подачки в виде субсидий...

В Германии тоже существует механизм субсидий....
komant733
 
Повідомлень: 136
З нами з: 07.03.16
Подякував: 8 раз.
Подякували: 24 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 22:31

Re: Валютный рынок в контексте

freeze написав:Тогда вообще непонятно чего вы защищаете такой коррупционный механизм как субсидии - давали бы сами своим родителям 1500 грн на оплату, зачем им подачки якобы от Гройсмана в виде субсидий.

Я не захищаю, а цікавлюся які варіанти запропоновані Продан, яку цитуєте, можете порадити. А відмовитися ж від сплати податків я ж не можу, тоді ще додатково +1500грн потрібно виділяти з власного бюджету). Я за відміну субсидій, однакову ціну на газ для населення і промисловості та не більше 20% від доходу для сплати за комунальні послуги.
stryzhko
 
Повідомлень: 451
З нами з: 04.10.16
Подякував: 78 раз.
Подякували: 63 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 22:35

  stryzhko написав:Я за відміну субсидій, однакову ціну на газ для населення і промисловості та не більше 20% від доходу для сплати за комунальні послуги.


Шучу, но напомнило, не обижайтесь, у вас такие противоречивые пожелания.

https://www.youtube.com/watch?v=i9sm_EJq5-Y
freeze
4
 
Повідомлень: 8502
З нами з: 02.07.14
Подякував: 2447 раз.
Подякували: 3414 раз.
 
Профіль
14
1
1
Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 22:36

Re: Валютный рынок в контексте

  stryzhko написав:Я за відміну субсидій, однакову ціну на газ для населення і промисловості та не більше 20% від доходу для сплати за комунальні послуги.

Це як? Не можеш платити - відключаємо всі послуги? Тільки зробити так не вийде. Такий процес відключення триває роки і на всіх боржників армії не вистачить, не те що поліції.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
Повідомлень: 5828
З нами з: 01.08.15
Подякував: 764 раз.
Подякували: 910 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6798679968006801>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1363, 1364, 1365
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
13640 1551956
Переглянути останнє повідомлення
Суб 17 лис, 2018 18:49
чик
Валютный рынок в мире 1 ... 647, 648, 649
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6484 1371649
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 16 лис, 2018 16:42
ivan_naumeiko
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
159 247020
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 сер, 2018 15:58
Сибарит

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (63954)
17.11.2018 23:35
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.