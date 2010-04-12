Долярчик
То, как сказал бы ДС, на соседнюю ветку....
А мне, тем паче, тема эта уже....
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 17 лис, 2018 21:41
Долярчик
То, как сказал бы ДС, на соседнюю ветку....
А мне, тем паче, тема эта уже....
Додано: Суб 17 лис, 2018 21:44
Re: Валютный рынок в контексте
Говорити - не мішки ворочати)) Є тут у моїх пенсіонерів старий будинок, що споживає в зимовий період в середньому 200м³ газу, 190м³ компенсує держава через субсидію за 10м³ платимо з пенсії. Можна поцікавитися у Продан, які такі "енергоефективні труби" (вартістю 1500грн замість субсидії) вона б поставила в будинку, щоб споживання газу зменшити в 20 разів і сплачувати за опалення 85грн, як на даний момент?
Заходи з енергоефективності потрібні, можливо 20%-30% і дозволять заощаджувати в майбутньому, але без перехідного періоду з субсидіями пенсіонерам можлива економія 20% погоди не зробить. Частково проблему енергоефективності можливо вирішить монетизація субсидій, що запускається з нового року і подальший комплекс заходів з детінізації доходів, облаштування вузлами обліку, кредитні програми ЕБРР, компенсації за теплі кредити і т.д.
Додано: Суб 17 лис, 2018 21:49
Re: Валютный рынок в контексте
Це тотальне "зубожіння")) Не вистачає вагонів і потягів. Не встигає Укрзалізниця закуповувати нові вагони такими темпами, як зростає пасажиропотік останнім часом. Мафія ні до чого, після введення іменних квитків і онлайн продажу квитків їхня кількість зовсім не значна.
Додано: Суб 17 лис, 2018 21:51
И даже как-то неудобно вспоминать прописную истину от Маргарет Тэтчер - Держава никому и ничего не компенсирует по определению, потому что государственных денег нет в природе, есть деньги налогоплательщиков.
Додано: Суб 17 лис, 2018 22:11
Re: Валютный рынок в контексте
Відповім тоді по іншому: з моїх податків, які я сплачую, 1500 грн йдуть на оплату опалення моїх пенсіонерів через субсидіювання. Які рекомендовані Продан енергоефективні заходи провести на цю суму, щоб вони сплачували 85 грн і не користувалися субсидією?
Додано: Суб 17 лис, 2018 22:15
Тогда вообще непонятно чего вы защищаете такой коррупционный механизм как субсидии - давали бы сами своим родителям 1500 грн на оплату, зачем им подачки якобы от Гройсмана в виде субсидий.
Додано: Суб 17 лис, 2018 22:26
Тогда вообще по другому....Пусть государство платит нормальную пенсию,а не подачки в виде субсидий...
В Германии тоже существует механизм субсидий....
Додано: Суб 17 лис, 2018 22:31
Re: Валютный рынок в контексте
Я не захищаю, а цікавлюся які варіанти запропоновані Продан, яку цитуєте, можете порадити. А відмовитися ж від сплати податків я ж не можу, тоді ще додатково +1500грн потрібно виділяти з власного бюджету). Я за відміну субсидій, однакову ціну на газ для населення і промисловості та не більше 20% від доходу для сплати за комунальні послуги.
Додано: Суб 17 лис, 2018 22:35
Шучу, но напомнило, не обижайтесь, у вас такие противоречивые пожелания.
Додано: Суб 17 лис, 2018 22:36
Re: Валютный рынок в контексте
Це як? Не можеш платити - відключаємо всі послуги? Тільки зробити так не вийде. Такий процес відключення триває роки і на всіх боржників армії не вистачить, не те що поліції.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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