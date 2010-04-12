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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6798679968006801

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 933
1. Нет сбережений в валюте
10%
93
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
129
5. более 75%
64%
595
Всього голосів : 933
Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 22:46

  stryzhko написав: ...Я за відміну субсидій, однакову ціну на газ для населення і промисловості та не більше 20% від доходу для сплати за комунальні послуги.

Не увидел, что вы за уплату налогов, обязательное декларирование, создание системы контроля за расходами, ужесточение ответственности за уклонения. Иначе, как именно доверять вам, что не желаете за счет других радоваться жизни?
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 22:55

Yuri_T

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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 22:57

Re: Валютный рынок в контексте

lapay написав:Це як? Не можеш платити - відключаємо всі послуги?

Це щоб 1500грн за послуги не перевищували, наприклад, 20% від розміру пенсії.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 23:29

Re: Валютный рынок в контексте

Yuri_T написав:Не увидел, что вы за уплату налогов, обязательное декларирование, создание системы контроля за расходами, ужесточение ответственности за уклонения. Иначе, как именно доверять вам, что не желаете за счет других радоваться жизни?

Я за.
viewtopic.php?p=4501688#p4501688
Обговорення ж почалося з того, що спеціаліст з енергоефективності, пані Продан, яку тут цитують, змогла б замість виділення субсидії 1500грн провести заходи з енергозбереження на цю суму, які б дозволили сплачувати пенсіонерам в 10 раз меншу суму, відмовившись від субсидій, а зекономлені 90% газу експортувати.
Я субсидією не користуюся, тому радіти життю за рахунок других не буду, скоріше за мій рахунок радіють інші).
stryzhko
 
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