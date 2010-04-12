Не увидел, что вы за уплату налогов, обязательное декларирование, создание системы контроля за расходами, ужесточение ответственности за уклонения. Иначе, как именно доверять вам, что не желаете за счет других радоваться жизни?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 17 лис, 2018 22:46
Не увидел, что вы за уплату налогов, обязательное декларирование, создание системы контроля за расходами, ужесточение ответственности за уклонения. Иначе, как именно доверять вам, что не желаете за счет других радоваться жизни?
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Суб 17 лис, 2018 22:55
Додано: Суб 17 лис, 2018 22:57
Re: Валютный рынок в контексте
Це щоб 1500грн за послуги не перевищували, наприклад, 20% від розміру пенсії.
Додано: Суб 17 лис, 2018 23:29
Re: Валютный рынок в контексте
Я за.
viewtopic.php?p=4501688#p4501688
Обговорення ж почалося з того, що спеціаліст з енергоефективності, пані Продан, яку тут цитують, змогла б замість виділення субсидії 1500грн провести заходи з енергозбереження на цю суму, які б дозволили сплачувати пенсіонерам в 10 раз меншу суму, відмовившись від субсидій, а зекономлені 90% газу експортувати.
Я субсидією не користуюся, тому радіти життю за рахунок других не буду, скоріше за мій рахунок радіють інші).
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