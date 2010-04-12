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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6798679968006801

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 933
1. Нет сбережений в валюте
10%
93
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
129
5. более 75%
64%
595
Всього голосів : 933
Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 22:46

  stryzhko написав: ...Я за відміну субсидій, однакову ціну на газ для населення і промисловості та не більше 20% від доходу для сплати за комунальні послуги.

Не увидел, что вы за уплату налогов, обязательное декларирование, создание системы контроля за расходами, ужесточение ответственности за уклонения. Иначе, как именно доверять вам, что не желаете за счет других радоваться жизни?
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 22:55

Yuri_T

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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 22:57

Re: Валютный рынок в контексте

lapay написав:Це як? Не можеш платити - відключаємо всі послуги?

Це щоб 1500грн за послуги не перевищували, наприклад, 20% від розміру пенсії.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 23:29

Re: Валютный рынок в контексте

Yuri_T написав:Не увидел, что вы за уплату налогов, обязательное декларирование, создание системы контроля за расходами, ужесточение ответственности за уклонения. Иначе, как именно доверять вам, что не желаете за счет других радоваться жизни?

Я за.
viewtopic.php?p=4501688#p4501688
Обговорення ж почалося з того, що спеціаліст з енергоефективності, пані Продан, яку тут цитують, змогла б замість виділення субсидії 1500грн провести заходи з енергозбереження на цю суму, які б дозволили сплачувати пенсіонерам в 10 раз меншу суму, відмовившись від субсидій, а зекономлені 90% газу експортувати.
Я субсидією не користуюся, тому радіти життю за рахунок других не буду, скоріше за мій рахунок радіють інші).
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 23:53

  Долярчик написав:
  yama написав:
  Долярчик написав:...вже ~ 2 тижні торгівля знаходиться в дупі..... - і, навіть, сьогодні, коли найближчий конкурент ЗАКРИТИЙ! :shock:

(по знайомих - аналогічна ситуейшн)
- з чим це пов'язано? - ще ж платіжки за опалення "не вбивчі"? !
- всі пішли долярчики скупляти?
(але ж то вже другий тиждень торгівля ніяка! )

- чи то пересічні скирдують гривню на передсвяткові подарунки і, взагалі, на всяку обновку - побут.техніку/одяг/взуття/авто.....?
- і вже з наступного місяця ХЛИНУТЬ отоварюватись?!

2016 выручка период с 1 по 17 этого месяца = выручке 2018 за аналогичный период,
в 2017 было на 13-14% больше

... так це ж сумно... ©
- ціни то ж виросли на все довкола! - починаючи з продуктів(які потрібні КОЖЕН ДЕНЬ) і закінчуючи різними послугами(підстригтись, підігнути штани і т. п.)
згоден сумно. ви цікавились статистикою я вам її дав. оренда зросла зарплати працівників зросли логістияні витрати зросли . Я дав вам свіжу статистику по бізнесу на 1-2 порядка ббільшому за ваш в тій же галузі-ланці - продаж кінцевим споживачам .
свинорыл
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 00:16

  komant733 написав:
  freeze написав:
  stryzhko написав:Відповім тоді по іншому: з моїх податків, які я сплачую, 1500 грн йдуть на оплату опалення моїх пенсіонерів через субсидіювання.


Тогда вообще непонятно чего вы защищаете такой коррупционный механизм как субсидии - давали бы сами своим родителям 1500 грн на оплату, зачем им подачки якобы от Гройсмана в виде субсидий.



Тогда вообще по другому....Пусть государство платит нормальную пенсию,а не подачки в виде субсидий...

В Германии тоже существует механизм субсидий....


Це як? Діти не сплачують до пенсійного фонду ніфуя, то звідкіля пенсія?
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 00:41

  budivelnik написав: коли монетизація субсидій буде проводитись шляхом оплати заходів по енергозбереженню кожного окремого субсиданта.


Нереально будет организовать процесс так, чтобы само администрирование не обошлось в добрую четверть фонда субсидий. Представьте объем человеческой работы... Это еще сложнее сегодняшнего неэффективного процесса.

Мне кажется, что субсидии нужно монетизировать "по-простому" - распределить их общую сумму в ПФ, фонды соц. защиты инвалидов, безработных, многодетных семей и ФОТы бюджетных организаций.

В итоге соц. выплаты будут заметно увеличены (в этом году объем субсидий составит порядка 70 млрд грн), что и будет государственной помощью малоимущим.

И те уже, платя полные суммы коммунальных платежей, в полной мере осознают важность экономии и сами будут предпринимать соответствующие меры.

Нецелевое использование этих "добавок" к соц. выплатам, конечно, возможно (в смысле, если будут получать, но не будут платить). Значит необходимо предусмотреть механизм их отмены, но, как показала практика, получатели соц. помощи - самые дисциплинированные плательщики по коммунальным счетам
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