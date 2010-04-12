Не увидел, что вы за уплату налогов, обязательное декларирование, создание системы контроля за расходами, ужесточение ответственности за уклонения. Иначе, как именно доверять вам, что не желаете за счет других радоваться жизни?
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 17 лис, 2018 22:46
Не увидел, что вы за уплату налогов, обязательное декларирование, создание системы контроля за расходами, ужесточение ответственности за уклонения. Иначе, как именно доверять вам, что не желаете за счет других радоваться жизни?
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Суб 17 лис, 2018 22:55
Додано: Суб 17 лис, 2018 22:57
Re: Валютный рынок в контексте
Це щоб 1500грн за послуги не перевищували, наприклад, 20% від розміру пенсії.
Додано: Суб 17 лис, 2018 23:29
Re: Валютный рынок в контексте
Я за.
viewtopic.php?p=4501688#p4501688
Обговорення ж почалося з того, що спеціаліст з енергоефективності, пані Продан, яку тут цитують, змогла б замість виділення субсидії 1500грн провести заходи з енергозбереження на цю суму, які б дозволили сплачувати пенсіонерам в 10 раз меншу суму, відмовившись від субсидій, а зекономлені 90% газу експортувати.
Я субсидією не користуюся, тому радіти життю за рахунок других не буду, скоріше за мій рахунок радіють інші).
Додано: Суб 17 лис, 2018 23:53
згоден сумно. ви цікавились статистикою я вам її дав. оренда зросла зарплати працівників зросли логістияні витрати зросли . Я дав вам свіжу статистику по бізнесу на 1-2 порядка ббільшому за ваш в тій же галузі-ланці - продаж кінцевим споживачам .
свинорыл
Додано: Нед 18 лис, 2018 00:16
Це як? Діти не сплачують до пенсійного фонду ніфуя, то звідкіля пенсія?
Всім процвітання!
Додано: Нед 18 лис, 2018 00:41
Нереально будет организовать процесс так, чтобы само администрирование не обошлось в добрую четверть фонда субсидий. Представьте объем человеческой работы... Это еще сложнее сегодняшнего неэффективного процесса.
Мне кажется, что субсидии нужно монетизировать "по-простому" - распределить их общую сумму в ПФ, фонды соц. защиты инвалидов, безработных, многодетных семей и ФОТы бюджетных организаций.
В итоге соц. выплаты будут заметно увеличены (в этом году объем субсидий составит порядка 70 млрд грн), что и будет государственной помощью малоимущим.
И те уже, платя полные суммы коммунальных платежей, в полной мере осознают важность экономии и сами будут предпринимать соответствующие меры.
Нецелевое использование этих "добавок" к соц. выплатам, конечно, возможно (в смысле, если будут получать, но не будут платить). Значит необходимо предусмотреть механизм их отмены, но, как показала практика, получатели соц. помощи - самые дисциплинированные плательщики по коммунальным счетам
|