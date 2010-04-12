Додано: Нед 18 лис, 2018 11:13

Starikan написав: zРадио написав: Мне кажется, что субсидии нужно монетизировать "по-простому" - распределить их общую сумму в ПФ, фонды соц. защиты инвалидов, безработных, многодетных семей и ФОТы бюджетных организаций. В итоге соц. выплаты будут заметно увеличены (в этом году объем субсидий составит порядка 70 млрд грн), что и будет государственной помощью малоимущим. Мне кажется, что субсидии нужно монетизировать "по-простому" - распределить их общую сумму в ПФ, фонды соц. защиты инвалидов, безработных, многодетных семей и ФОТы бюджетных организаций. В итоге соц. выплаты будут заметно увеличены (в этом году объем субсидий составит порядка 70 млрд грн), что и будет государственной помощью малоимущим.

А вы попробовали посчитать? Категорий, которые вы перечислили, миллионов 15 (из них пенсионеров 11, вы же упоминали ПФ). 70 млрд / 15 млн / 12 мес = 400 грн/мес перемога, однако. И при чем ФОТ бюджетников к соц. выплатам?

И те уже, платя полные суммы коммунальных платежей, в полной мере осознают важность экономии и сами будут предпринимать соответствующие меры.

Какие меры могут предпринять малоимущие?



Все эти десятки ярдов - это капля в море всех наших проблем. Энергосберегающие технологии, замена коммунальной инфраструктуры, замена дряхлого жилого фонда, тот же полный ремонт дорожной сети - это десятки триллионов. Каждая. А вы попробовали посчитать? Категорий, которые вы перечислили, миллионов 15 (из них пенсионеров 11, вы же упоминали ПФ). 70 млрд / 15 млн / 12 мес = 400 грн/месперемога, однако. И при чем ФОТ бюджетников к соц. выплатам?Какие меры могут предпринять малоимущие?Все эти десятки ярдов - это капля в море всех наших проблем. Энергосберегающие технологии, замена коммунальной инфраструктуры, замена дряхлого жилого фонда, тот же полный ремонт дорожной сети - это десятки триллионов. Каждая.

Критикуя - предлагай. Что-то я не увидел в качестве альтернативы ваш безупречный вариант решения проблемыЧто касается расчетов - вы забыли одну "мелочь". Абсолютному большинству субсидиантов нужна поддержка не 12 месяцев в году, а 5 (ноябрь-март). Поэтому не 400, а 933 грн. Мало? Как сказать. Даже по новому тарифу это больше 0.5 Гкал тепла. На человека!Что может сделать субсидиант самостоятельно - ну хотя бы вентиль на каждую батарею поставить. Сейчас он и это не обязан, и не мотивирован делать.И кто говорил о том, что монетизация субсидий решает все проблемы коммунального хозяйства? В предложенной модели деньги есть и у потребителя, и у поставщика, и у производителя. Каждый решает проблемы на своем уровне и на свой бюджет.PS: почему я упомянул ФОТы бюджетных организаций - может вы увидитесь, но такое бывает, что человек не пенсионер, не инвалид, не безработный, а "просто" получает низкую зарплату (а минималка - это, безусловно, низкая зарплата). Считаю, что какую-то добавку в связи в отменой субсидий должен получить и он