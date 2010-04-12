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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6799680068016802

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 933
1. Нет сбережений в валюте
10%
93
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
129
5. более 75%
64%
595
Всього голосів : 933
Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 11:33

Харьковские опты дружно 27,98 - 28,03.
Потихоньку ползут вверх. Но то такое, выходные.
Tolevas
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 11:41

  Tolevas написав:Харьковские опты дружно 27,98 - 28,03.
Потихоньку ползут вверх. Но то такое, выходные.


7км 27,95/99-28,03/05
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
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prodigy
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 12:00

  prodigy написав:
  Tolevas написав:Харьковские опты дружно 27,98 - 28,03.
Потихоньку ползут вверх. Но то такое, выходные.


7км 27,95/99-28,03/05


предвкушение роста или цены выходного дня?
Tolevas
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 12:01

  zРадио написав: Критикуя - предлагай. Что-то я не увидел в качестве альтернативы ваш безупречный вариант решения проблемы :mrgreen:


Согласен. Но я вообще не вижу выхода, поэтому в президенты не гожусь :mrgreen:
Наказывать неплательщиков отключением? На "западе" так и делают, но у нас это невозможно из-за специфики коммуникаций. Плюс даже не майдан, а бунт, на волне которого придут к власти... даже боюсь представить кто. Вон Юля на всех рекламах трындит про 2-кратное снижение тарифов, а Рабинович обещал вообще освободить пенсионеров от платы за коммуналку.

Что касается расчетов - вы забыли одну "мелочь". Абсолютному большинству субсидиантов нужна поддержка не 12 месяцев в году, а 5 (ноябрь-март). Поэтому не 400, а 933 грн. Мало? Как сказать. Даже по новому тарифу это больше 0.5 Гкал тепла. На человека!

Что значит "на человека"? Субсидии по теплу даются на площадь.
Но я не в теме, могу и ошибаться.

Что может сделать субсидиант самостоятельно - ну хотя бы вентиль на каждую батарею поставить. Сейчас он и это не обязан, и не мотивирован делать.


У меня новые вентили и батареи стоят везде (как ни смешно, но в хруще 60-го года были предусмотрены байпасы) и что? Да, мне не нужно зимой открывать окна, когда жарко, но плачУ же я все равно по площади. А счетчики на 6 батарей не поставишь. А в подавляющем большинстве многоквартирных домов вертикальная разводка, а в новых домах, где горизонтальная и входной счетчик тепла - живут в основном хорошо обеспеченные люди, коих немного.

PS: почему я упомянул ФОТы бюджетных организаций - может вы увидитесь, но такое бывает, что человек не пенсионер, не инвалид, не безработный, а "просто" получает низкую зарплату (а минималка - это, безусловно, низкая зарплата). Считаю, что какую-то добавку в связи в отменой субсидий должен получить и он

Никакого удивления, у нас инженеры и механики отделов получают мизер, поскольку не имеют надбавок ни за степень, ни за стаж. То же самое престарелые тетушки-лаборанты в НИИ и вузах. Но опять-таки проблема администрирования, причем "живых" денег - этому дала, этому не дала. И опять-таки проблема уравниловки.
Не читаю - Tea, Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
Starikan
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