Харьковские опты дружно 27,98 - 28,03.
Потихоньку ползут вверх. Но то такое, выходные.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 18 лис, 2018 11:33
Харьковские опты дружно 27,98 - 28,03.
Потихоньку ползут вверх. Но то такое, выходные.
Додано: Нед 18 лис, 2018 11:41
7км 27,95/99-28,03/05
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
Yuri_61, budivelnik, Перес де Куэльяр
Додано: Нед 18 лис, 2018 12:00
Додано: Нед 18 лис, 2018 12:01
Согласен. Но я вообще не вижу выхода, поэтому в президенты не гожусь
Наказывать неплательщиков отключением? На "западе" так и делают, но у нас это невозможно из-за специфики коммуникаций. Плюс даже не майдан, а бунт, на волне которого придут к власти... даже боюсь представить кто. Вон Юля на всех рекламах трындит про 2-кратное снижение тарифов, а Рабинович обещал вообще освободить пенсионеров от платы за коммуналку.
Что значит "на человека"? Субсидии по теплу даются на площадь.
Но я не в теме, могу и ошибаться.
У меня новые вентили и батареи стоят везде (как ни смешно, но в хруще 60-го года были предусмотрены байпасы) и что? Да, мне не нужно зимой открывать окна, когда жарко, но плачУ же я все равно по площади. А счетчики на 6 батарей не поставишь. А в подавляющем большинстве многоквартирных домов вертикальная разводка, а в новых домах, где горизонтальная и входной счетчик тепла - живут в основном хорошо обеспеченные люди, коих немного.
Никакого удивления, у нас инженеры и механики отделов получают мизер, поскольку не имеют надбавок ни за степень, ни за стаж. То же самое престарелые тетушки-лаборанты в НИИ и вузах. Но опять-таки проблема администрирования, причем "живых" денег - этому дала, этому не дала. И опять-таки проблема уравниловки.
Не читаю - Tea, Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
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