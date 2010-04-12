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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 68006801680268036804> Какой процент сбережений вы держите в валюте? Валютный рынок в контексте 4.2 5 934 1. Нет сбережений в валюте 10% 93 2. до 20% 5% 48 3. от 20% до 50% 7% 68 4. от 50% до 75% 14% 129 5. более 75% 64% 596 Всього голосів : 934 Додано: Нед 18 лис, 2018 11:33 Харьковские опты дружно 27,98 - 28,03.

Потихоньку ползут вверх. Но то такое, выходные. Tolevas Повідомлень: 767 З нами з: 06.03.17 Подякував: 19 раз. Подякували: 80 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 лис, 2018 11:41 Tolevas написав: Харьковские опты дружно 27,98 - 28,03.

Потихоньку ползут вверх. Но то такое, выходные. Харьковские опты дружно 27,98 - 28,03.Потихоньку ползут вверх. Но то такое, выходные.



7км 27,95/99-28,03/05 7км 27,95/99-28,03/05 h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,

Yuri_61, budivelnik, Перес де Куэльяр prodigy Повідомлень: 4277 З нами з: 03.12.13 Подякував: 1929 раз. Подякували: 1181 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 лис, 2018 12:00 prodigy написав: Tolevas написав: Харьковские опты дружно 27,98 - 28,03.

Потихоньку ползут вверх. Но то такое, выходные. Харьковские опты дружно 27,98 - 28,03.Потихоньку ползут вверх. Но то такое, выходные.



7км 27,95/99-28,03/05 7км 27,95/99-28,03/05



предвкушение роста или цены выходного дня? предвкушение роста или цены выходного дня? Tolevas Повідомлень: 767 З нами з: 06.03.17 Подякував: 19 раз. Подякували: 80 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 лис, 2018 12:01 zРадио написав: Критикуя - предлагай. Что-то я не увидел в качестве альтернативы ваш безупречный вариант решения проблемы Критикуя - предлагай. Что-то я не увидел в качестве альтернативы ваш безупречный вариант решения проблемы



Согласен. Но я вообще не вижу выхода, поэтому в президенты не гожусь

Наказывать неплательщиков отключением? На "западе" так и делают, но у нас это невозможно из-за специфики коммуникаций. Плюс даже не майдан, а бунт, на волне которого придут к власти... даже боюсь представить кто. Вон Юля на всех рекламах трындит про 2-кратное снижение тарифов, а Рабинович обещал вообще освободить пенсионеров от платы за коммуналку.



Что касается расчетов - вы забыли одну "мелочь". Абсолютному большинству субсидиантов нужна поддержка не 12 месяцев в году, а 5 (ноябрь-март). Поэтому не 400, а 933 грн. Мало? Как сказать. Даже по новому тарифу это больше 0.5 Гкал тепла. На человека!

Что значит "на человека"? Субсидии по теплу даются на площадь.

Но я не в теме, могу и ошибаться.



Что может сделать субсидиант самостоятельно - ну хотя бы вентиль на каждую батарею поставить. Сейчас он и это не обязан, и не мотивирован делать.



У меня новые вентили и батареи стоят везде (как ни смешно, но в хруще 60-го года были предусмотрены байпасы) и что? Да, мне не нужно зимой открывать окна, когда жарко, но плачУ же я все равно по площади. А счетчики на 6 батарей не поставишь. А в подавляющем большинстве многоквартирных домов вертикальная разводка, а в новых домах, где горизонтальная и входной счетчик тепла - живут в основном хорошо обеспеченные люди, коих немного.



PS: почему я упомянул ФОТы бюджетных организаций - может вы увидитесь, но такое бывает, что человек не пенсионер, не инвалид, не безработный, а "просто" получает низкую зарплату (а минималка - это, безусловно, низкая зарплата). Считаю, что какую-то добавку в связи в отменой субсидий должен получить и он

Никакого удивления, у нас инженеры и механики отделов получают мизер, поскольку не имеют надбавок ни за степень, ни за стаж. То же самое престарелые тетушки-лаборанты в НИИ и вузах. Но опять-таки проблема администрирования, причем "живых" денег - этому дала, этому не дала. И опять-таки проблема уравниловки. Согласен. Но я вообще не вижу выхода, поэтому в президенты не гожусьНаказывать неплательщиков отключением? На "западе" так и делают, но у нас это невозможно из-за специфики коммуникаций. Плюс даже не майдан, а бунт, на волне которого придут к власти... даже боюсь представить кто. Вон Юля на всех рекламах трындит про 2-кратное снижение тарифов, а Рабинович обещал вообще освободить пенсионеров от платы за коммуналку.Что значит "на человека"? Субсидии по теплу даются на площадь.Но я не в теме, могу и ошибаться.У меня новые вентили и батареи стоят везде (как ни смешно, но в хруще 60-го года были предусмотрены байпасы) и что? Да, мне не нужно зимой открывать окна, когда жарко, но плачУ же я все равно по площади. А счетчики на 6 батарей не поставишь. А в подавляющем большинстве многоквартирных домов вертикальная разводка, а в новых домах, где горизонтальная и входной счетчик тепла - живут в основном хорошо обеспеченные люди, коих немного.Никакого удивления, у нас инженеры и механики отделов получают мизер, поскольку не имеют надбавок ни за степень, ни за стаж. То же самое престарелые тетушки-лаборанты в НИИ и вузах. Но опять-таки проблема администрирования, причем "живых" денег - этому дала, этому не дала. И опять-таки проблема уравниловки. Не читаю - Tea, Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн Starikan 2 Повідомлень: 14990 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1232 раз. Подякували: 2218 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 лис, 2018 12:24 p_vovk74 написав: Qwerty написав: Судячи по такій масованій атаці на Юлю, яка всього навсього є головою невеличкої фракції у ВР реально не має на нинішній час жодного відношення до розпилу бюджету, бо хто ж їй дасть, то рейтинг її дійсно зашкалює і шанси стати президентом огромаднєйші... Якщо ні, то чого тоді оця вся писанина?! Думаю це вже всі зрозуміли і йдуть прості торги... Одним, щоб дали втікти, іншим дали можливість залишити якусь частину на краденого, іншим десь примоститися поруч з коритом... Нічого нового не має в нашому королівстві. Судячи по такій масованій атаці на Юлю, яка всього навсього є головою невеличкої фракції у ВР реально не має на нинішній час жодного відношення до розпилу бюджету, бо хто ж їй дасть, то рейтинг її дійсно зашкалює і шанси стати президентом огромаднєйші... Якщо ні, то чого тоді оця вся писанина?! Думаю це вже всі зрозуміли і йдуть прості торги... Одним, щоб дали втікти, іншим дали можливість залишити якусь частину на краденого, іншим десь примоститися поруч з коритом... Нічого нового не має в нашому королівстві.

Стране безумно повезло, что Тимошенко не имеет доступа к распилу бюджета. Бо в противном случае мне даже представить страшно ту глубину пи$деца, в который провалилась бы страна, если бы ее допустить хоть к копейке наших с вами денег.

Истерика Кверти за багиню только подтверждает суть и качество ее электората.

И, кстати, Тимоху мы тут вспомнили только вскользь, как элемент декора тех времен, это вы услышали имя и взвились. Стране безумно повезло, что Тимошенко не имеет доступа к распилу бюджета. Бо в противном случае мне даже представить страшно ту глубину пи$деца, в который провалилась бы страна, если бы ее допустить хоть к копейке наших с вами денег.Истерика Кверти за багиню только подтверждает суть и качество ее электората.И, кстати, Тимоху мы тут вспомнили только вскользь, как элемент декора тех времен, это вы услышали имя и взвились.

Почув імя і просто пригадав як в ті роки всі друзі, знайомі і просто співгромадяни обзавелись магазинами, салонами, ресторанами, як будували будинки і офіси, як сільське господарство ставало на ноги, купляючи дорогу закордонну техніку, як багато хто почав їздити і відпочивати за кордон, як все розвивалось і розбудовувалося... Ось і все! Якщо, ви, ніяким боком до того не були причасні, то моє співчуття... Ну і з ваших слів, я так розумію, що велика радість і гордість, що нині пані Юля ніяким чином до розпилу навіть вашої копійки не причасна, тому країна рухається в потрібному напрямку і нинішні здобутки в рази більші за останні десять років. Просто радість на душі! Почув імя і просто пригадав як в ті роки всі друзі, знайомі і просто співгромадяни обзавелись магазинами, салонами, ресторанами, як будували будинки і офіси, як сільське господарство ставало на ноги, купляючи дорогу закордонну техніку, як багато хто почав їздити і відпочивати за кордон, як все розвивалось і розбудовувалося... Ось і все! Якщо, ви, ніяким боком до того не були причасні, то моє співчуття... Ну і з ваших слів, я так розумію, що велика радість і гордість, що нині пані Юля ніяким чином до розпилу навіть вашої копійки не причасна, тому країна рухається в потрібному напрямку і нинішні здобутки в рази більші за останні десять років. Просто радість на душі! Qwerty Повідомлень: 1825 З нами з: 25.02.15 Подякував: 237 раз. Подякували: 305 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 лис, 2018 12:25 Starikan написав: Согласен. Но я вообще не вижу выхода, поэтому в президенты не гожусь

Согласен. Но я вообще не вижу выхода, поэтому в президенты не гожусь



А зря - 95% кандидатов тоже не имеют рецепта, но их это не останавливает



Starikan написав: Наказывать неплательщиков отключением? На "западе" так и делают, но у нас это невозможно из-за специфики коммуникаций.

Наказывать неплательщиков отключением? На "западе" так и делают, но у нас это невозможно из-за специфики коммуникаций.



В случае монетизации - по крайней мере забирать выплаты. Злостных неплательщиков, вероятно, нужно переселять в более дешевое жилье, реализуя их текущее.



Starikan написав: Что значит "на человека"? Субсидии по теплу даются на площадь.

Но я не в теме, могу и ошибаться.

Что значит "на человека"? Субсидии по теплу даются на площадь.Но я не в теме, могу и ошибаться.



Я имел в виду, что если в квартире более 1 получателя субсидий, то 933 грн не на одного, а на каждого.



Starikan написав: А в подавляющем большинстве многоквартирных домов вертикальная разводка, а в новых домах, где горизонтальная и входной счетчик тепла - живут в основном хорошо обеспеченные люди, коих немного.

А в подавляющем большинстве многоквартирных домов вертикальная разводка, а в новых домах, где горизонтальная и входной счетчик тепла - живут в основном хорошо обеспеченные люди, коих немного.



Тут я сам не силен - нужно специалистов спрашивать, как решать. Но в общем и целом, как бы цинично не звучало - бедные должны жить в маленьких квартирах, требующих малого количества тепла для обогрева.



Starikan написав: Но опять-таки проблема администрирования, причем "живых" денег - этому дала, этому не дала. И опять-таки проблема уравниловки. Но опять-таки проблема администрирования, причем "живых" денег - этому дала, этому не дала. И опять-таки проблема уравниловки.



Никакого ручного администрирования - должна быть некая матрица помощи, по которой автоматически будут производиться выплаты А зря - 95% кандидатов тоже не имеют рецепта, но их это не останавливаетВ случае монетизации - по крайней мере забирать выплаты. Злостных неплательщиков, вероятно, нужно переселять в более дешевое жилье, реализуя их текущее.Я имел в виду, что если в квартире более 1 получателя субсидий, то 933 грн не на одного, а на каждого.Тут я сам не силен - нужно специалистов спрашивать, как решать. Но в общем и целом, как бы цинично не звучало - бедные должны жить в маленьких квартирах, требующих малого количества тепла для обогрева.Никакого ручного администрирования - должна быть некая матрица помощи, по которой автоматически будут производиться выплаты zРадио

Повідомлень: 740 З нами з: 02.05.18 Подякував: 57 раз. Подякували: 504 раз. Профіль 2 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 лис, 2018 12:25 Vadim V написав: Qwerty написав: Починаючи так з року 1995-1996 ніяких не було бензину я не пам’ятаю... Починаючи так з року 1995-1996 ніяких не було бензину я не пам’ятаю...

Не понял? Не понял?

Що саме?! Що саме?! Qwerty Повідомлень: 1825 З нами з: 25.02.15 Подякував: 237 раз. Подякували: 305 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 лис, 2018 12:33 Qwerty написав: Почув імя і просто пригадав як в ті роки всі друзі, знайомі і просто співгромадяни обзавелись магазинами, салонами, ресторанами, як будували будинки і офіси, як сільське господарство ставало на ноги, купляючи дорогу закордонну техніку, як багато хто почав їздити і відпочивати за кордон, як все розвивалось і розбудовувалося... Ось і все! Якщо, ви, ніяким боком до того не були причасні, то моє співчуття... Ну і з ваших слів, я так розумію, що велика радість і гордість, що нині пані Юля ніяким чином до розпилу навіть вашої копійки не причасна, тому країна рухається в потрібному напрямку і нинішні здобутки в рази більші за останні десять років. Просто радість на душі! Почув імя і просто пригадав як в ті роки всі друзі, знайомі і просто співгромадяни обзавелись магазинами, салонами, ресторанами, як будували будинки і офіси, як сільське господарство ставало на ноги, купляючи дорогу закордонну техніку, як багато хто почав їздити і відпочивати за кордон, як все розвивалось і розбудовувалося... Ось і все! Якщо, ви, ніяким боком до того не були причасні, то моє співчуття... Ну і з ваших слів, я так розумію, що велика радість і гордість, що нині пані Юля ніяким чином до розпилу навіть вашої копійки не причасна, тому країна рухається в потрібному напрямку і нинішні здобутки в рази більші за останні десять років. Просто радість на душі!

Ага, а теперь мы в 2019 должны отдать почти 6 миллиардов долларов МОИХ денег в том числе.

Т.е. денег в 2007-8 годах натырили ваши "всі друзі, знайомі і просто співгромадяни обзавелись магазинами, салонами, ресторанами, як будували будинки і офіси", а отдавать сегодня приходится МНЕ. Тот рост ВВП, на который вы пальцем тыкаете, был за счет внешних заимствований, именно тогда закладывался фундамент будущего пи$деца. И вы ностальгируете по тому славному времени, когда всем причастным наливали денег по самые помидоры. А непричастных готовили к роли терпил и плательщиков за тот банкет, который ВЫ и ВАШИ "всі друзі, знайомі і просто співгромадяни" сожрали и растрынькали по ветру.

А теперь снова пихаете нам эту у*** клептоманку в надежде на то, что она ВАМ снова даст что-то стырить (мне тырить совесть не позволяет. Вам, видимо, такое понятие не знакомо). После нее конечно и ее всех друзей, знакомых и просто соотечественников. Ага, а теперь мы в 2019 должны отдать почти 6 миллиардов долларов МОИХ денег в том числе.Т.е. денег в 2007-8 годах натырили ваши "всі друзі, знайомі і просто співгромадяни обзавелись магазинами, салонами, ресторанами, як будували будинки і офіси", а отдавать сегодня приходится МНЕ. Тот рост ВВП, на который вы пальцем тыкаете, был за счет внешних заимствований, именно тогда закладывался фундамент будущего пи$деца. И вы ностальгируете по тому славному времени, когда всем причастным наливали денег по самые помидоры. А непричастных готовили к роли терпил и плательщиков за тот банкет, который ВЫ и ВАШИ "всі друзі, знайомі і просто співгромадяни" сожрали и растрынькали по ветру.А теперь снова пихаете нам эту у*** клептоманку в надежде на то, что она ВАМ снова даст что-то стырить (мне тырить совесть не позволяет. Вам, видимо, такое понятие не знакомо). После нее конечно и ее всех друзей, знакомых и просто соотечественников. p_vovk74

Повідомлень: 21 З нами з: 04.10.17 Подякував: 13 раз. Подякували: 16 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 лис, 2018 12:48 p_vovk74 написав: Qwerty написав: Почув імя і просто пригадав як в ті роки всі друзі, знайомі і просто співгромадяни обзавелись магазинами, салонами, ресторанами, як будували будинки і офіси, як сільське господарство ставало на ноги, купляючи дорогу закордонну техніку, як багато хто почав їздити і відпочивати за кордон, як все розвивалось і розбудовувалося... Ось і все! Якщо, ви, ніяким боком до того не були причасні, то моє співчуття... Ну і з ваших слів, я так розумію, що велика радість і гордість, що нині пані Юля ніяким чином до розпилу навіть вашої копійки не причасна, тому країна рухається в потрібному напрямку і нинішні здобутки в рази більші за останні десять років. Просто радість на душі! Почув імя і просто пригадав як в ті роки всі друзі, знайомі і просто співгромадяни обзавелись магазинами, салонами, ресторанами, як будували будинки і офіси, як сільське господарство ставало на ноги, купляючи дорогу закордонну техніку, як багато хто почав їздити і відпочивати за кордон, як все розвивалось і розбудовувалося... Ось і все! Якщо, ви, ніяким боком до того не були причасні, то моє співчуття... Ну і з ваших слів, я так розумію, що велика радість і гордість, що нині пані Юля ніяким чином до розпилу навіть вашої копійки не причасна, тому країна рухається в потрібному напрямку і нинішні здобутки в рази більші за останні десять років. Просто радість на душі!

Ага, а теперь мы в 2019 должны отдать почти 6 миллиардов долларов МОИХ денег в том числе.

Т.е. денег в 2007-8 годах натырили ваши "всі друзі, знайомі і просто співгромадяни обзавелись магазинами, салонами, ресторанами, як будували будинки і офіси", а отдавать сегодня приходится МНЕ. Тот рост ВВП, на который вы пальцем тыкаете, был за счет внешних заимствований, именно тогда закладывался фундамент будущего пи$деца. И вы ностальгируете по тому славному времени, когда всем причастным наливали денег по самые помидоры. А непричастных готовили к роли терпил и плательщиков за тот банкет, который ВЫ и ВАШИ "всі друзі, знайомі і просто співгромадяни" сожрали и растрынькали по ветру.

А теперь снова пихаете нам эту у*** клептоманку в надежде на то, что она ВАМ снова даст что-то стырить (мне тырить совесть не позволяет. Вам, видимо, такое понятие не знакомо). После нее конечно и ее всех друзей, знакомых и просто соотечественников. Ага, а теперь мы в 2019 должны отдать почти 6 миллиардов долларов МОИХ денег в том числе.Т.е. денег в 2007-8 годах натырили ваши "всі друзі, знайомі і просто співгромадяни обзавелись магазинами, салонами, ресторанами, як будували будинки і офіси", а отдавать сегодня приходится МНЕ. Тот рост ВВП, на который вы пальцем тыкаете, был за счет внешних заимствований, именно тогда закладывался фундамент будущего пи$деца. И вы ностальгируете по тому славному времени, когда всем причастным наливали денег по самые помидоры. А непричастных готовили к роли терпил и плательщиков за тот банкет, который ВЫ и ВАШИ "всі друзі, знайомі і просто співгромадяни" сожрали и растрынькали по ветру.А теперь снова пихаете нам эту у*** клептоманку в надежде на то, что она ВАМ снова даст что-то стырить (мне тырить совесть не позволяет. Вам, видимо, такое понятие не знакомо). После нее конечно и ее всех друзей, знакомых и просто соотечественников.

Я вам чесно співчуваю... І уявляю як вам складно... Особливо з такою совістю і відношенням до інших... Що ж ви в ті часи не вийшли на боротьбу з усіма і не закликали щоб ніхто нічого не робив?! А те, що саме ви будете все віддавати, навіть сумнівів не має... З такою життєвою позицією саме ви повинні все віддати! Ну, і накінець, там я писав про побудоване і куплене як основні засоби, воно не розтринькане і не прожрате, воно все є і працює і люди заробляють, в тому числі, щоб ви отримували субсидію і не померли з голоду, ну і від злості. Я вам чесно співчуваю... І уявляю як вам складно... Особливо з такою совістю і відношенням до інших... Що ж ви в ті часи не вийшли на боротьбу з усіма і не закликали щоб ніхто нічого не робив?! А те, що саме ви будете все віддавати, навіть сумнівів не має... З такою життєвою позицією саме ви повинні все віддати! Ну, і накінець, там я писав про побудоване і куплене як основні засоби, воно не розтринькане і не прожрате, воно все є і працює і люди заробляють, в тому числі, щоб ви отримували субсидію і не померли з голоду, ну і від злості. Qwerty Повідомлень: 1825 З нами з: 25.02.15 Подякував: 237 раз. Подякували: 305 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 лис, 2018 12:56 Qwerty написав: p_vovk74 написав: Qwerty написав: Почув імя і просто пригадав як в ті роки всі друзі, знайомі і просто співгромадяни обзавелись магазинами, салонами, ресторанами, як будували будинки і офіси, як сільське господарство ставало на ноги, купляючи дорогу закордонну техніку, як багато хто почав їздити і відпочивати за кордон, як все розвивалось і розбудовувалося... Ось і все! Якщо, ви, ніяким боком до того не були причасні, то моє співчуття... Ну і з ваших слів, я так розумію, що велика радість і гордість, що нині пані Юля ніяким чином до розпилу навіть вашої копійки не причасна, тому країна рухається в потрібному напрямку і нинішні здобутки в рази більші за останні десять років. Просто радість на душі! Почув імя і просто пригадав як в ті роки всі друзі, знайомі і просто співгромадяни обзавелись магазинами, салонами, ресторанами, як будували будинки і офіси, як сільське господарство ставало на ноги, купляючи дорогу закордонну техніку, як багато хто почав їздити і відпочивати за кордон, як все розвивалось і розбудовувалося... Ось і все! Якщо, ви, ніяким боком до того не були причасні, то моє співчуття... Ну і з ваших слів, я так розумію, що велика радість і гордість, що нині пані Юля ніяким чином до розпилу навіть вашої копійки не причасна, тому країна рухається в потрібному напрямку і нинішні здобутки в рази більші за останні десять років. Просто радість на душі!

Ага, а теперь мы в 2019 должны отдать почти 6 миллиардов долларов МОИХ денег в том числе.

Т.е. денег в 2007-8 годах натырили ваши "всі друзі, знайомі і просто співгромадяни обзавелись магазинами, салонами, ресторанами, як будували будинки і офіси", а отдавать сегодня приходится МНЕ. Тот рост ВВП, на который вы пальцем тыкаете, был за счет внешних заимствований, именно тогда закладывался фундамент будущего пи$деца. И вы ностальгируете по тому славному времени, когда всем причастным наливали денег по самые помидоры. А непричастных готовили к роли терпил и плательщиков за тот банкет, который ВЫ и ВАШИ "всі друзі, знайомі і просто співгромадяни" сожрали и растрынькали по ветру.

А теперь снова пихаете нам эту у*** клептоманку в надежде на то, что она ВАМ снова даст что-то стырить (мне тырить совесть не позволяет. Вам, видимо, такое понятие не знакомо). После нее конечно и ее всех друзей, знакомых и просто соотечественников. Ага, а теперь мы в 2019 должны отдать почти 6 миллиардов долларов МОИХ денег в том числе.Т.е. денег в 2007-8 годах натырили ваши "всі друзі, знайомі і просто співгромадяни обзавелись магазинами, салонами, ресторанами, як будували будинки і офіси", а отдавать сегодня приходится МНЕ. Тот рост ВВП, на который вы пальцем тыкаете, был за счет внешних заимствований, именно тогда закладывался фундамент будущего пи$деца. И вы ностальгируете по тому славному времени, когда всем причастным наливали денег по самые помидоры. А непричастных готовили к роли терпил и плательщиков за тот банкет, который ВЫ и ВАШИ "всі друзі, знайомі і просто співгромадяни" сожрали и растрынькали по ветру.А теперь снова пихаете нам эту у*** клептоманку в надежде на то, что она ВАМ снова даст что-то стырить (мне тырить совесть не позволяет. Вам, видимо, такое понятие не знакомо). После нее конечно и ее всех друзей, знакомых и просто соотечественников.

Я вам чесно співчуваю... І уявляю як вам складно... Особливо з такою совістю і відношенням до інших... Що ж ви в ті часи не вийшли на боротьбу з усіма і не закликали щоб ніхто нічого не робив?! А те, що саме ви будете все віддавати, навіть сумнівів не має... З такою життєвою позицією саме ви повинні все віддати! Ну, і накінець, там я писав про побудоване і куплене як основні засоби, воно не розтринькане і не прожрате, воно все є і працює і люди заробляють, в тому числі, щоб ви отримували субсидію і не померли з голоду, ну і від злості. Я вам чесно співчуваю... І уявляю як вам складно... Особливо з такою совістю і відношенням до інших... Що ж ви в ті часи не вийшли на боротьбу з усіма і не закликали щоб ніхто нічого не робив?! А те, що саме ви будете все віддавати, навіть сумнівів не має... З такою життєвою позицією саме ви повинні все віддати! Ну, і накінець, там я писав про побудоване і куплене як основні засоби, воно не розтринькане і не прожрате, воно все є і працює і люди заробляють, в тому числі, щоб ви отримували субсидію і не померли з голоду, ну і від злості.

Ну, во-первых, субсидию получаете вы, а налоги на нее плачу я.

Во-вторых, да, я зол на вас и таких как вы.

В-третьих, мне не настолько сложно жить как вам поязвить. Мне жаль своих денег, ведь я их зарабатываю и плачу в виде налогов честно (вам, конечно, это дико слышать. для вас я выгляжу лохом и терпилой). Мне жаль, что эти деньги идут вам, а не тем, кто реально нуждается. Но тут ничего не сделать, мы живём в государстве, где совок всё еще процветает и хомо советикус пытаются спи$дить всё еще раз. Надо только предводительницу на трон протолкнуть.

Вы, кстати, в каком полку служили? Ну, во-первых, субсидию получаете вы, а налоги на нее плачу я.Во-вторых, да, я зол на вас и таких как вы.В-третьих, мне не настолько сложно жить как вам поязвить. Мне жаль своих денег, ведь я их зарабатываю и плачу в виде налогов честно (вам, конечно, это дико слышать. для вас я выгляжу лохом и терпилой). Мне жаль, что эти деньги идут вам, а не тем, кто реально нуждается. Но тут ничего не сделать, мы живём в государстве, где совок всё еще процветает и хомо советикус пытаются спи$дить всё еще раз. Надо только предводительницу на трон протолкнуть.Вы, кстати, в каком полку служили? p_vovk74

Повідомлень: 21 З нами з: 04.10.17 Подякував: 13 раз. Подякували: 16 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 68006801680268036804> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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