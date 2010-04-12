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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 68006801680268036804>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 934
1. Нет сбережений в валюте
10%
93
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
129
5. более 75%
64%
596
Всього голосів : 934
Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 11:33

Харьковские опты дружно 27,98 - 28,03.
Потихоньку ползут вверх. Но то такое, выходные.
Tolevas
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 11:41

  Tolevas написав:Харьковские опты дружно 27,98 - 28,03.
Потихоньку ползут вверх. Но то такое, выходные.


7км 27,95/99-28,03/05
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 12:00

  prodigy написав:
  Tolevas написав:Харьковские опты дружно 27,98 - 28,03.
Потихоньку ползут вверх. Но то такое, выходные.


7км 27,95/99-28,03/05


предвкушение роста или цены выходного дня?
Tolevas
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 12:01

  zРадио написав: Критикуя - предлагай. Что-то я не увидел в качестве альтернативы ваш безупречный вариант решения проблемы :mrgreen:


Согласен. Но я вообще не вижу выхода, поэтому в президенты не гожусь :mrgreen:
Наказывать неплательщиков отключением? На "западе" так и делают, но у нас это невозможно из-за специфики коммуникаций. Плюс даже не майдан, а бунт, на волне которого придут к власти... даже боюсь представить кто. Вон Юля на всех рекламах трындит про 2-кратное снижение тарифов, а Рабинович обещал вообще освободить пенсионеров от платы за коммуналку.

Что касается расчетов - вы забыли одну "мелочь". Абсолютному большинству субсидиантов нужна поддержка не 12 месяцев в году, а 5 (ноябрь-март). Поэтому не 400, а 933 грн. Мало? Как сказать. Даже по новому тарифу это больше 0.5 Гкал тепла. На человека!

Что значит "на человека"? Субсидии по теплу даются на площадь.
Но я не в теме, могу и ошибаться.

Что может сделать субсидиант самостоятельно - ну хотя бы вентиль на каждую батарею поставить. Сейчас он и это не обязан, и не мотивирован делать.


У меня новые вентили и батареи стоят везде (как ни смешно, но в хруще 60-го года были предусмотрены байпасы) и что? Да, мне не нужно зимой открывать окна, когда жарко, но плачУ же я все равно по площади. А счетчики на 6 батарей не поставишь. А в подавляющем большинстве многоквартирных домов вертикальная разводка, а в новых домах, где горизонтальная и входной счетчик тепла - живут в основном хорошо обеспеченные люди, коих немного.

PS: почему я упомянул ФОТы бюджетных организаций - может вы увидитесь, но такое бывает, что человек не пенсионер, не инвалид, не безработный, а "просто" получает низкую зарплату (а минималка - это, безусловно, низкая зарплата). Считаю, что какую-то добавку в связи в отменой субсидий должен получить и он

Никакого удивления, у нас инженеры и механики отделов получают мизер, поскольку не имеют надбавок ни за степень, ни за стаж. То же самое престарелые тетушки-лаборанты в НИИ и вузах. Но опять-таки проблема администрирования, причем "живых" денег - этому дала, этому не дала. И опять-таки проблема уравниловки.
Не читаю - Tea, Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
Starikan
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 12:24

  p_vovk74 написав:
  Qwerty написав:Судячи по такій масованій атаці на Юлю, яка всього навсього є головою невеличкої фракції у ВР реально не має на нинішній час жодного відношення до розпилу бюджету, бо хто ж їй дасть, то рейтинг її дійсно зашкалює і шанси стати президентом огромаднєйші... Якщо ні, то чого тоді оця вся писанина?! Думаю це вже всі зрозуміли і йдуть прості торги... Одним, щоб дали втікти, іншим дали можливість залишити якусь частину на краденого, іншим десь примоститися поруч з коритом... Нічого нового не має в нашому королівстві.

Стране безумно повезло, что Тимошенко не имеет доступа к распилу бюджета. Бо в противном случае мне даже представить страшно ту глубину пи$деца, в который провалилась бы страна, если бы ее допустить хоть к копейке наших с вами денег.
Истерика Кверти за багиню только подтверждает суть и качество ее электората.
И, кстати, Тимоху мы тут вспомнили только вскользь, как элемент декора тех времен, это вы услышали имя и взвились.

Почув імя і просто пригадав як в ті роки всі друзі, знайомі і просто співгромадяни обзавелись магазинами, салонами, ресторанами, як будували будинки і офіси, як сільське господарство ставало на ноги, купляючи дорогу закордонну техніку, як багато хто почав їздити і відпочивати за кордон, як все розвивалось і розбудовувалося... Ось і все! Якщо, ви, ніяким боком до того не були причасні, то моє співчуття... Ну і з ваших слів, я так розумію, що велика радість і гордість, що нині пані Юля ніяким чином до розпилу навіть вашої копійки не причасна, тому країна рухається в потрібному напрямку і нинішні здобутки в рази більші за останні десять років. Просто радість на душі!
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 12:25

  Starikan написав:Согласен. Но я вообще не вижу выхода, поэтому в президенты не гожусь :mrgreen:


А зря - 95% кандидатов тоже не имеют рецепта, но их это не останавливает :mrgreen:

  Starikan написав:Наказывать неплательщиков отключением? На "западе" так и делают, но у нас это невозможно из-за специфики коммуникаций.


В случае монетизации - по крайней мере забирать выплаты. Злостных неплательщиков, вероятно, нужно переселять в более дешевое жилье, реализуя их текущее.

  Starikan написав:Что значит "на человека"? Субсидии по теплу даются на площадь.
Но я не в теме, могу и ошибаться.


Я имел в виду, что если в квартире более 1 получателя субсидий, то 933 грн не на одного, а на каждого.

  Starikan написав:А в подавляющем большинстве многоквартирных домов вертикальная разводка, а в новых домах, где горизонтальная и входной счетчик тепла - живут в основном хорошо обеспеченные люди, коих немного.


Тут я сам не силен - нужно специалистов спрашивать, как решать. Но в общем и целом, как бы цинично не звучало - бедные должны жить в маленьких квартирах, требующих малого количества тепла для обогрева.

  Starikan написав:Но опять-таки проблема администрирования, причем "живых" денег - этому дала, этому не дала. И опять-таки проблема уравниловки.


Никакого ручного администрирования - должна быть некая матрица помощи, по которой автоматически будут производиться выплаты
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 12:25

  Vadim V написав:
  Qwerty написав:Починаючи так з року 1995-1996 ніяких не було бензину я не пам’ятаю...

Не понял? :?

Що саме?!
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 12:33

  Qwerty написав:Почув імя і просто пригадав як в ті роки всі друзі, знайомі і просто співгромадяни обзавелись магазинами, салонами, ресторанами, як будували будинки і офіси, як сільське господарство ставало на ноги, купляючи дорогу закордонну техніку, як багато хто почав їздити і відпочивати за кордон, як все розвивалось і розбудовувалося... Ось і все! Якщо, ви, ніяким боком до того не були причасні, то моє співчуття... Ну і з ваших слів, я так розумію, що велика радість і гордість, що нині пані Юля ніяким чином до розпилу навіть вашої копійки не причасна, тому країна рухається в потрібному напрямку і нинішні здобутки в рази більші за останні десять років. Просто радість на душі!

Ага, а теперь мы в 2019 должны отдать почти 6 миллиардов долларов МОИХ денег в том числе.
Т.е. денег в 2007-8 годах натырили ваши "всі друзі, знайомі і просто співгромадяни обзавелись магазинами, салонами, ресторанами, як будували будинки і офіси", а отдавать сегодня приходится МНЕ. Тот рост ВВП, на который вы пальцем тыкаете, был за счет внешних заимствований, именно тогда закладывался фундамент будущего пи$деца. И вы ностальгируете по тому славному времени, когда всем причастным наливали денег по самые помидоры. А непричастных готовили к роли терпил и плательщиков за тот банкет, который ВЫ и ВАШИ "всі друзі, знайомі і просто співгромадяни" сожрали и растрынькали по ветру.
А теперь снова пихаете нам эту у*** клептоманку в надежде на то, что она ВАМ снова даст что-то стырить (мне тырить совесть не позволяет. Вам, видимо, такое понятие не знакомо). После нее конечно и ее всех друзей, знакомых и просто соотечественников.
p_vovk74
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 12:48

  p_vovk74 написав:
  Qwerty написав:Почув імя і просто пригадав як в ті роки всі друзі, знайомі і просто співгромадяни обзавелись магазинами, салонами, ресторанами, як будували будинки і офіси, як сільське господарство ставало на ноги, купляючи дорогу закордонну техніку, як багато хто почав їздити і відпочивати за кордон, як все розвивалось і розбудовувалося... Ось і все! Якщо, ви, ніяким боком до того не були причасні, то моє співчуття... Ну і з ваших слів, я так розумію, що велика радість і гордість, що нині пані Юля ніяким чином до розпилу навіть вашої копійки не причасна, тому країна рухається в потрібному напрямку і нинішні здобутки в рази більші за останні десять років. Просто радість на душі!

Ага, а теперь мы в 2019 должны отдать почти 6 миллиардов долларов МОИХ денег в том числе.
Т.е. денег в 2007-8 годах натырили ваши "всі друзі, знайомі і просто співгромадяни обзавелись магазинами, салонами, ресторанами, як будували будинки і офіси", а отдавать сегодня приходится МНЕ. Тот рост ВВП, на который вы пальцем тыкаете, был за счет внешних заимствований, именно тогда закладывался фундамент будущего пи$деца. И вы ностальгируете по тому славному времени, когда всем причастным наливали денег по самые помидоры. А непричастных готовили к роли терпил и плательщиков за тот банкет, который ВЫ и ВАШИ "всі друзі, знайомі і просто співгромадяни" сожрали и растрынькали по ветру.
А теперь снова пихаете нам эту у*** клептоманку в надежде на то, что она ВАМ снова даст что-то стырить (мне тырить совесть не позволяет. Вам, видимо, такое понятие не знакомо). После нее конечно и ее всех друзей, знакомых и просто соотечественников.

Я вам чесно співчуваю... І уявляю як вам складно... Особливо з такою совістю і відношенням до інших... Що ж ви в ті часи не вийшли на боротьбу з усіма і не закликали щоб ніхто нічого не робив?! А те, що саме ви будете все віддавати, навіть сумнівів не має... З такою життєвою позицією саме ви повинні все віддати! Ну, і накінець, там я писав про побудоване і куплене як основні засоби, воно не розтринькане і не прожрате, воно все є і працює і люди заробляють, в тому числі, щоб ви отримували субсидію і не померли з голоду, ну і від злості.
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 12:56

  Qwerty написав:
  p_vovk74 написав:
  Qwerty написав:Почув імя і просто пригадав як в ті роки всі друзі, знайомі і просто співгромадяни обзавелись магазинами, салонами, ресторанами, як будували будинки і офіси, як сільське господарство ставало на ноги, купляючи дорогу закордонну техніку, як багато хто почав їздити і відпочивати за кордон, як все розвивалось і розбудовувалося... Ось і все! Якщо, ви, ніяким боком до того не були причасні, то моє співчуття... Ну і з ваших слів, я так розумію, що велика радість і гордість, що нині пані Юля ніяким чином до розпилу навіть вашої копійки не причасна, тому країна рухається в потрібному напрямку і нинішні здобутки в рази більші за останні десять років. Просто радість на душі!

Ага, а теперь мы в 2019 должны отдать почти 6 миллиардов долларов МОИХ денег в том числе.
Т.е. денег в 2007-8 годах натырили ваши "всі друзі, знайомі і просто співгромадяни обзавелись магазинами, салонами, ресторанами, як будували будинки і офіси", а отдавать сегодня приходится МНЕ. Тот рост ВВП, на который вы пальцем тыкаете, был за счет внешних заимствований, именно тогда закладывался фундамент будущего пи$деца. И вы ностальгируете по тому славному времени, когда всем причастным наливали денег по самые помидоры. А непричастных готовили к роли терпил и плательщиков за тот банкет, который ВЫ и ВАШИ "всі друзі, знайомі і просто співгромадяни" сожрали и растрынькали по ветру.
А теперь снова пихаете нам эту у*** клептоманку в надежде на то, что она ВАМ снова даст что-то стырить (мне тырить совесть не позволяет. Вам, видимо, такое понятие не знакомо). После нее конечно и ее всех друзей, знакомых и просто соотечественников.

Я вам чесно співчуваю... І уявляю як вам складно... Особливо з такою совістю і відношенням до інших... Що ж ви в ті часи не вийшли на боротьбу з усіма і не закликали щоб ніхто нічого не робив?! А те, що саме ви будете все віддавати, навіть сумнівів не має... З такою життєвою позицією саме ви повинні все віддати! Ну, і накінець, там я писав про побудоване і куплене як основні засоби, воно не розтринькане і не прожрате, воно все є і працює і люди заробляють, в тому числі, щоб ви отримували субсидію і не померли з голоду, ну і від злості.

Ну, во-первых, субсидию получаете вы, а налоги на нее плачу я.
Во-вторых, да, я зол на вас и таких как вы.
В-третьих, мне не настолько сложно жить как вам поязвить. Мне жаль своих денег, ведь я их зарабатываю и плачу в виде налогов честно (вам, конечно, это дико слышать. для вас я выгляжу лохом и терпилой). Мне жаль, что эти деньги идут вам, а не тем, кто реально нуждается. Но тут ничего не сделать, мы живём в государстве, где совок всё еще процветает и хомо советикус пытаются спи$дить всё еще раз. Надо только предводительницу на трон протолкнуть.
Вы, кстати, в каком полку служили?
p_vovk74
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