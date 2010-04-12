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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 18 лис, 2018 13:04
Starikan написав:
Что может сделать субсидиант самостоятельно - ну хотя бы вентиль на каждую батарею поставить. Сейчас он и это не обязан, и не мотивирован делать.
У меня новые вентили и батареи стоят везде (как ни смешно, но в хруще 60-го года были предусмотрены байпасы) и что? Да, мне не нужно зимой открывать окна, когда жарко, но плачУ же я все равно по площади. А счетчики на 6 батарей не поставишь. А в подавляющем большинстве многоквартирных домов вертикальная разводка, а в новых домах, где горизонтальная и входной счетчик тепла - живут в основном хорошо обеспеченные люди, коих немного.
счетчик нет, а вот розподильник тепла можно
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Diman
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Додано: Нед 18 лис, 2018 13:09
Diman написав: Starikan написав:
Что может сделать субсидиант самостоятельно - ну хотя бы вентиль на каждую батарею поставить. Сейчас он и это не обязан, и не мотивирован делать.
У меня новые вентили и батареи стоят везде (как ни смешно, но в хруще 60-го года были предусмотрены байпасы) и что? Да, мне не нужно зимой открывать окна, когда жарко, но плачУ же я все равно по площади. А счетчики на 6 батарей не поставишь. А в подавляющем большинстве многоквартирных домов вертикальная разводка, а в новых домах, где горизонтальная и входной счетчик тепла - живут в основном хорошо обеспеченные люди, коих немного.
счетчик нет, а вот розподильник тепла можно
а нельзя отрезаться и установить инд.отопление?
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dimson
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Додано: Нед 18 лис, 2018 13:15
dimson написав:
а нельзя отрезаться и установить инд.отопление?
Тогда вы будете экономить,а Нафтогаз недополучит прибыль,а он рассчитывает на ваши деньги.
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Додано: Нед 18 лис, 2018 13:18
Bayern написав: dimson написав:
а нельзя отрезаться и установить инд.отопление?
Тогда вы будете экономить,а Нафтогаз недополучит прибыль,а он рассчитывает на ваши деньги.
я уже отрезался все нормально.
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Додано: Нед 18 лис, 2018 13:21
dimson написав: Bayern написав: dimson написав:
а нельзя отрезаться и установить инд.отопление?
Тогда вы будете экономить,а Нафтогаз недополучит прибыль,а он рассчитывает на ваши деньги.
я уже отрезался все нормально.
Чуть подробнее об опыте обрезания, если можно, когда было и как. У меня был неудачный опыт.
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Додано: Нед 18 лис, 2018 13:24
Bayern отрезания или обрезания?
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dimson
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Додано: Нед 18 лис, 2018 13:26
dimson написав:Bayern
отрезания или обрезания?
Это я шучу,тут смотрю все переругиваются.
Реально,когда вам удалось избавиться от центрального отопления? Меня отослали из-за технической якобы невозможности.
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Додано: Нед 18 лис, 2018 13:27
dimson 2008,поучил разрешение горисполкоме,нанял бригаду.установили инд.газовое отопление. все стоило 12000гр.
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dimson
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Додано: Нед 18 лис, 2018 13:29
dimson написав:dimson
2008,поучил разрешение горисполкоме,нанял бригаду.установили инд.газовое отопление. все стоило 12000гр.
По моим друзьям последнее отрезание удалось осуществить лет 5-6 назад,дальше обломы.
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Додано: Нед 18 лис, 2018 13:31
dimson обл.центр 220000т. населения.50% отрезались.кто поставил электро,кто газовое.цена квартиры при продаже сразу вырастает тысячи на полторы-две.
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dimson
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