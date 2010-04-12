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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6801680268036804>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 934
1. Нет сбережений в валюте
10%
93
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
129
5. более 75%
64%
596
Всього голосів : 934
Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 13:04

  Starikan написав:
Что может сделать субсидиант самостоятельно - ну хотя бы вентиль на каждую батарею поставить. Сейчас он и это не обязан, и не мотивирован делать.
У меня новые вентили и батареи стоят везде (как ни смешно, но в хруще 60-го года были предусмотрены байпасы) и что? Да, мне не нужно зимой открывать окна, когда жарко, но плачУ же я все равно по площади. А счетчики на 6 батарей не поставишь. А в подавляющем большинстве многоквартирных домов вертикальная разводка, а в новых домах, где горизонтальная и входной счетчик тепла - живут в основном хорошо обеспеченные люди, коих немного.
счетчик нет, а вот розподильник тепла можно
Diman
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 13:09

  Diman написав:
  Starikan написав:
Что может сделать субсидиант самостоятельно - ну хотя бы вентиль на каждую батарею поставить. Сейчас он и это не обязан, и не мотивирован делать.
У меня новые вентили и батареи стоят везде (как ни смешно, но в хруще 60-го года были предусмотрены байпасы) и что? Да, мне не нужно зимой открывать окна, когда жарко, но плачУ же я все равно по площади. А счетчики на 6 батарей не поставишь. А в подавляющем большинстве многоквартирных домов вертикальная разводка, а в новых домах, где горизонтальная и входной счетчик тепла - живут в основном хорошо обеспеченные люди, коих немного.
счетчик нет, а вот розподильник тепла можно
а нельзя отрезаться и установить инд.отопление?
dimson
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 13:15

  dimson написав:а нельзя отрезаться и установить инд.отопление?


Тогда вы будете экономить,а Нафтогаз недополучит прибыль,а он рассчитывает на ваши деньги.
Bayern
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 13:18

  Bayern написав:
  dimson написав:а нельзя отрезаться и установить инд.отопление?


Тогда вы будете экономить,а Нафтогаз недополучит прибыль,а он рассчитывает на ваши деньги.
я уже отрезался все нормально.
dimson
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 13:21

  dimson написав:
  Bayern написав:
  dimson написав:а нельзя отрезаться и установить инд.отопление?


Тогда вы будете экономить,а Нафтогаз недополучит прибыль,а он рассчитывает на ваши деньги.
я уже отрезался все нормально.


Чуть подробнее об опыте обрезания, если можно, когда было и как. У меня был неудачный опыт.
Bayern
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 13:24

Bayern отрезания или обрезания?
dimson
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 13:26

  dimson написав:Bayern отрезания или обрезания?


:lol: Это я шучу,тут смотрю все переругиваются.
Реально,когда вам удалось избавиться от центрального отопления? Меня отослали из-за технической якобы невозможности.
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 13:27

dimson 2008,поучил разрешение горисполкоме,нанял бригаду.установили инд.газовое отопление. все стоило 12000гр.
dimson
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 13:29

  dimson написав:dimson 2008,поучил разрешение горисполкоме,нанял бригаду.установили инд.газовое отопление. все стоило 12000гр.


По моим друзьям последнее отрезание удалось осуществить лет 5-6 назад,дальше обломы.
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 13:31

dimson обл.центр 220000т. населения.50% отрезались.кто поставил электро,кто газовое.цена квартиры при продаже сразу вырастает тысячи на полторы-две.
dimson
 
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