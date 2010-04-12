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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 18 лис, 2018 13:33
dimson коллега установил электро в трех комнтнй в девятине в октябре с.г. 22000.
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dimson
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Додано: Нед 18 лис, 2018 13:35
dimson написав:
а нельзя отрезаться и установить инд.отопление?
за счет чего экономить? за счет электроэнергии? так это не факт. к тому же предельная мощьность на квартиру электросети в старых домах - всего 2500 ватт.
Поставить газовый котел? Ну так газ нынче тоже дорог.
То на то и выйдет
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dima_beleb
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Додано: Нед 18 лис, 2018 13:45
Qwerty написав:
Почув імя і просто пригадав як в ті роки всі друзі, знайомі і просто співгромадяни обзавелись магазинами, салонами, ресторанами
А никому не пришло в голову обзавестись хотя бы свечным заводиком (с) или мясохладобойней (с)?
Так сказать, производством?
На магазинах, салонах и ресторанах, мы и приплыли. Прожрали всю валюту, короче.
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Додано: Нед 18 лис, 2018 13:53
dimson написав:dimson
коллега установил электро в трех комнтнй в девятине в октябре с.г. 22000.
В девятинах электроплиты и силовая проводка. У меня газплита и колонка. Котел ставить некуда, ибо минималистский хрущ (комнаты вполне терпимые, службы - меньше не видел).
Ладно, мне 70+, проживу и так.
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Додано: Нед 18 лис, 2018 14:04
dima_beleb написав: dimson написав:
а нельзя отрезаться и установить инд.отопление?
за счет чего экономить? за счет электроэнергии? так это не факт. к тому же предельная мощьность на квартиру электросети в старых домах - всего 2500 ватт.
Поставить газовый котел? Ну так газ нынче тоже дорог.
То на то и выйдет
пользуюсь 10 лет.экономнее в три раза. если бы было не выгодно, унас массово бы не отризались. да и субсидия на газ и эл. тоже оформляется.
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dimson
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Додано: Нед 18 лис, 2018 14:05
Starikan написав: dimson написав:dimson
коллега установил электро в трех комнтнй в девятине в октябре с.г. 22000.
В девятинах электроплиты и силовая проводка. У меня газплита и колонка. Котел ставить некуда, ибо минималистский хрущ (комнаты вполне терпимые, службы - меньше не видел).
Ладно, мне 70+, проживу и так.
если колонка еще проще. меняется на котел -колонку на раз.
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dimson
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Додано: Нед 18 лис, 2018 14:06
Starikan написав: dimson написав:dimson
коллега установил электро в трех комнтнй в девятине в октябре с.г. 22000.
В девятинах электроплиты и силовая проводка. У меня газплита и колонка. Котел ставить некуда, ибо минималистский хрущ (комнаты вполне терпимые, службы - меньше не видел).
Ладно, мне 70+, проживу и так.
у нас в девятинах газовые плиты.
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dimson
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Додано: Нед 18 лис, 2018 14:08
Starikan написав: dimson написав:dimson
коллега установил электро в трех комнтнй в девятине в октябре с.г. 22000.
В девятинах электроплиты и силовая проводка. У меня газплита и колонка. Котел ставить некуда, ибо минималистский хрущ (комнаты вполне терпимые, службы - меньше не видел).
Ладно, мне 70+, проживу и так.
значит не сильно и надо. тогда плати.
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dimson
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