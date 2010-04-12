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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6801680268036804

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 934
1. Нет сбережений в валюте
10%
93
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
129
5. более 75%
64%
596
Всього голосів : 934
Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 13:33

dimson коллега установил электро в трех комнтнй в девятине в октябре с.г. 22000.
dimson
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 13:35

  dimson написав: а нельзя отрезаться и установить инд.отопление?

за счет чего экономить? за счет электроэнергии? так это не факт. к тому же предельная мощьность на квартиру электросети в старых домах - всего 2500 ватт.
Поставить газовый котел? Ну так газ нынче тоже дорог.
То на то и выйдет
dima_beleb
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 13:45

  Qwerty написав: Почув імя і просто пригадав як в ті роки всі друзі, знайомі і просто співгромадяни обзавелись магазинами, салонами, ресторанами

А никому не пришло в голову обзавестись хотя бы свечным заводиком (с) или мясохладобойней (с)? :wink: Так сказать, производством?

На магазинах, салонах и ресторанах, мы и приплыли. Прожрали всю валюту, короче.
Не читаю - Tea, Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 13:53

  dimson написав:dimson коллега установил электро в трех комнтнй в девятине в октябре с.г. 22000.

В девятинах электроплиты и силовая проводка. У меня газплита и колонка. Котел ставить некуда, ибо минималистский хрущ (комнаты вполне терпимые, службы - меньше не видел).
Ладно, мне 70+, проживу и так.
Не читаю - Tea, Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
Starikan
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 14:04

  dima_beleb написав:
  dimson написав: а нельзя отрезаться и установить инд.отопление?

за счет чего экономить? за счет электроэнергии? так это не факт. к тому же предельная мощьность на квартиру электросети в старых домах - всего 2500 ватт.
Поставить газовый котел? Ну так газ нынче тоже дорог.
То на то и выйдет
пользуюсь 10 лет.экономнее в три раза. если бы было не выгодно, унас массово бы не отризались. да и субсидия на газ и эл. тоже оформляется.
dimson
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 14:05

  Starikan написав:
  dimson написав:dimson коллега установил электро в трех комнтнй в девятине в октябре с.г. 22000.

В девятинах электроплиты и силовая проводка. У меня газплита и колонка. Котел ставить некуда, ибо минималистский хрущ (комнаты вполне терпимые, службы - меньше не видел).
Ладно, мне 70+, проживу и так.
если колонка еще проще. меняется на котел -колонку на раз.
dimson
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 14:06

  Starikan написав:
  dimson написав:dimson коллега установил электро в трех комнтнй в девятине в октябре с.г. 22000.

В девятинах электроплиты и силовая проводка. У меня газплита и колонка. Котел ставить некуда, ибо минималистский хрущ (комнаты вполне терпимые, службы - меньше не видел).
Ладно, мне 70+, проживу и так.
у нас в девятинах газовые плиты.
dimson
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 14:08

  Starikan написав:
  dimson написав:dimson коллега установил электро в трех комнтнй в девятине в октябре с.г. 22000.

В девятинах электроплиты и силовая проводка. У меня газплита и колонка. Котел ставить некуда, ибо минималистский хрущ (комнаты вполне терпимые, службы - меньше не видел).
Ладно, мне 70+, проживу и так.
значит не сильно и надо. тогда плати.
dimson
 
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