Додано: Нед 18 лис, 2018 15:01

Alexnik

Только не надо СССР вспоминать. Не потому, что он "плохой", а потому что внутренние цены на энергоносители тогда были копеечные в буквальном смысле. Вопрос об их экономии не стоял с такой остротой, как сейчас. Соответственно и теплотрассы от ТЭЦ и райкотельных тогда строили так, что сейчас зимой очень хорошо видно, где они проложены.



И всё это бесконечно старое и прогнившее, а деньги на капитальный ремонт нужны огромные.

Востаннє редагувалось Starikan в Нед 18 лис, 2018 15:08, всього редагувалось 1 раз.

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