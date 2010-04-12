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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 18 лис, 2018 15:01
Alexnik
Только не надо СССР вспоминать. Не потому, что он "плохой", а потому что внутренние цены на энергоносители тогда были копеечные в буквальном смысле. Вопрос об их экономии не стоял с такой остротой, как сейчас. Соответственно и теплотрассы от ТЭЦ и райкотельных тогда строили так, что сейчас зимой очень хорошо видно, где они проложены.
И всё это бесконечно старое и прогнившее, а деньги на капитальный ремонт нужны огромные.
Востаннє редагувалось Starikan
в Нед 18 лис, 2018 15:08, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 18 лис, 2018 15:02
Bayern написав:
По моим друзьям последнее отрезание удалось осуществить лет 5-6 назад,дальше обломы.
Насколько я знаю, сейчас отключиться от отопления можно только всем домом.
Только до этого нужно продумать методы инд. отопления. Для газа нужны дымоходы, а электричества в доме может не хватить.
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Додано: Нед 18 лис, 2018 15:03
Alexnik написав:
Отопление от ТЭЦ практически бесплатно! Это еще в СССР в институтах рассказывали, кто учился. При выработке электроэнергии 75% тепла сливается в реку, а ТЭЦ, вместо реки сливает это тепло нам в батареи.
Воспоминания детства, ездили иногда зимой купаться на Кучурганский лиман.
Там в районе Кучурганской ГРЭС тёпленько было купаться даже в декабре. Там же впервые в наших широтах на постоянной основе прижилась африканская рыба тиляпия, аквариумисты ради интереса выпустили.
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Додано: Нед 18 лис, 2018 15:05
dimson написав: Alexnik написав:dimson
То что сейчас людей дурацкими тарифами загоняют на индивидуальное отопление - это ПРЕСТУПЛЕНИЕ! Экономнее ТЭЦ - этого "тяжелого" наследия СССР - ничего не придумано!(теплоэлектроценраль). Отопление от ТЭЦ практически бесплатно! Это еще в СССР в институтах рассказывали, кто учился. При выработке электроэнергии 75% тепла сливается в реку, а ТЭЦ, вместо реки сливает это тепло нам в батареи. Сколько стоит отопление салона вашего автомобиля зимой? (только не электрокара...) Не задумывались?? КПД двигателя внутреннего сгорания тоже - 25%.
А 75% - в тепло! Поэтому греть квартиру электричеством - тоже преступление! Но власти искусственно разрушают систему ТЭЦ.
а если я не живу зимой в квартире?в сссре газ был бесплатный.
и сколько один котел паровой газа в час потребляет,сколько стоит водопдготовка и какая подпитка у сетей!эти монстры отжили свое.
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Додано: Нед 18 лис, 2018 15:09
Сибарит написав: Bayern написав:
По моим друзьям последнее отрезание удалось осуществить лет 5-6 назад,дальше обломы.
Насколько я знаю, сейчас отключиться от отопления можно только всем домом.
Только до этого нужно продумать методы инд. отопления. Для газа нужны дымоходы, а электричества в доме может не хватить.
у нас если на стояке 1-2 квартры осталось на центр.отоплении,то без проблем. по поводу нехватки мощности,так у людей квартиры утеплены и окна заменены.16а хватает.доказано опытным путем.
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Додано: Нед 18 лис, 2018 15:16
Tolevas написав: prodigy написав: Tolevas написав:
Харьковские опты дружно 27,98 - 28,03.
Потихоньку ползут вверх. Но то такое, выходные.
7км 27,95/99-28,03/05
предвкушение роста или цены выходного дня?
Цены выходного дня отличаются широким спредом, а не ростом.
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Додано: Нед 18 лис, 2018 15:22
prodigy написав: Tolevas написав:
Харьковские опты дружно 27,98 - 28,03.
Потихоньку ползут вверх. Но то такое, выходные.
7км 27,95/99-28,03/05
интересно, почему бы банкирам не залить выкупленные на межбанке по 27.75 оптовикам по 27.96?
и это пройдет
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Додано: Нед 18 лис, 2018 15:28
Starikan написав:
....
Что может сделать субсидиант самостоятельно - ну хотя бы вентиль на каждую батарею поставить. Сейчас он и это не обязан, и не мотивирован делать.
У меня новые вентили и батареи стоят везде (как ни смешно, но в хруще 60-го года были предусмотрены байпасы) и что? Да, мне не нужно зимой открывать окна, когда жарко, но плачУ же я все равно по площади. А счетчики на 6 батарей не поставишь. .....
Поставить можно, но Вам это не поможет.
На днях читал (сейчас лень искать), что сделать это можно, но требуется, чтобы на это пошли больше 50% жильцов
и обязателен домовой счётчик.
В результате может получиться, что люди, установившие счётчик, будут экономить, а остальным придётся открывать окна и платить больше (не специалист, возможно, ошибаюсь).
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T
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Додано: Нед 18 лис, 2018 15:30
ЛАД написав: Starikan написав:
....
Что может сделать субсидиант самостоятельно - ну хотя бы вентиль на каждую батарею поставить. Сейчас он и это не обязан, и не мотивирован делать.
У меня новые вентили и батареи стоят везде (как ни смешно, но в хруще 60-го года были предусмотрены байпасы) и что? Да, мне не нужно зимой открывать окна, когда жарко, но плачУ же я все равно по площади. А счетчики на 6 батарей не поставишь. .....
Поставить можно, но Вам это не поможет.
На днях читал (сейчас лень искать), что сделать это можно, но требуется, чтобы на это пошли больше 50% жильцов
и обязателен домовой счётчик.
В результате может получиться, что люди, установившие счётчик, будут экономить, а остальным придётся открывать окна и платить больше (не специалист, возможно, ошибаюсь).
с домовым счетчиком будет дороже.проверено.
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Додано: Нед 18 лис, 2018 15:35
Starikan написав: dimson написав:dimson
коллега установил электро в трех комнтнй в девятине в октябре с.г. 22000.
В девятинах электроплиты и силовая проводка. У меня газплита и колонка. Котел ставить некуда, ибо минималистский хрущ (комнаты вполне терпимые, службы - меньше не видел).
Ладно, мне 70+, проживу и так.
зачем вам эл. котел ??? В каждую батарею вкручиваете нагревательный тен с термодатчикои и провод в розетку - никаких труб ... еще дорогой вариант - эл.теплые полы .
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