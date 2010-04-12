RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6803680468056806>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 934
1. Нет сбережений в валюте
10%
93
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
129
5. более 75%
64%
596
Всього голосів : 934
Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 15:01

Alexnik
Только не надо СССР вспоминать. Не потому, что он "плохой", а потому что внутренние цены на энергоносители тогда были копеечные в буквальном смысле. Вопрос об их экономии не стоял с такой остротой, как сейчас. Соответственно и теплотрассы от ТЭЦ и райкотельных тогда строили так, что сейчас зимой очень хорошо видно, где они проложены.

И всё это бесконечно старое и прогнившее, а деньги на капитальный ремонт нужны огромные.
Востаннє редагувалось Starikan в Нед 18 лис, 2018 15:08, всього редагувалось 1 раз.
Не читаю - Tea, Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
Starikan
2
 
Повідомлень: 14991
З нами з: 12.10.11
Подякував: 1232 раз.
Подякували: 2218 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 15:02

Re: Валютный рынок в контексте

  Bayern написав:По моим друзьям последнее отрезание удалось осуществить лет 5-6 назад,дальше обломы.

Насколько я знаю, сейчас отключиться от отопления можно только всем домом.
Только до этого нужно продумать методы инд. отопления. Для газа нужны дымоходы, а электричества в доме может не хватить.
Сибарит
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3368
З нами з: 02.09.15
Подякував: 765 раз.
Подякували: 1234 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 15:03

  Alexnik написав:Отопление от ТЭЦ практически бесплатно! Это еще в СССР в институтах рассказывали, кто учился. При выработке электроэнергии 75% тепла сливается в реку, а ТЭЦ, вместо реки сливает это тепло нам в батареи.


Воспоминания детства, ездили иногда зимой купаться на Кучурганский лиман.
Там в районе Кучурганской ГРЭС тёпленько было купаться даже в декабре. Там же впервые в наших широтах на постоянной основе прижилась африканская рыба тиляпия, аквариумисты ради интереса выпустили.
freeze
4
 
Повідомлень: 8505
З нами з: 02.07.14
Подякував: 2447 раз.
Подякували: 3425 раз.
 
Профіль
14
1
1
Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 15:05

  dimson написав:
  Alexnik написав:dimson
То что сейчас людей дурацкими тарифами загоняют на индивидуальное отопление - это ПРЕСТУПЛЕНИЕ! Экономнее ТЭЦ - этого "тяжелого" наследия СССР - ничего не придумано!(теплоэлектроценраль). Отопление от ТЭЦ практически бесплатно! Это еще в СССР в институтах рассказывали, кто учился. При выработке электроэнергии 75% тепла сливается в реку, а ТЭЦ, вместо реки сливает это тепло нам в батареи. Сколько стоит отопление салона вашего автомобиля зимой? (только не электрокара...) Не задумывались?? КПД двигателя внутреннего сгорания тоже - 25%.
А 75% - в тепло! Поэтому греть квартиру электричеством - тоже преступление! Но власти искусственно разрушают систему ТЭЦ.
а если я не живу зимой в квартире?в сссре газ был бесплатный.
и сколько один котел паровой газа в час потребляет,сколько стоит водопдготовка и какая подпитка у сетей!эти монстры отжили свое.
dimson
 
Повідомлень: 83
З нами з: 03.02.17
Подякував: 10 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 15:09

  Сибарит написав:
  Bayern написав:По моим друзьям последнее отрезание удалось осуществить лет 5-6 назад,дальше обломы.

Насколько я знаю, сейчас отключиться от отопления можно только всем домом.
Только до этого нужно продумать методы инд. отопления. Для газа нужны дымоходы, а электричества в доме может не хватить.
у нас если на стояке 1-2 квартры осталось на центр.отоплении,то без проблем. по поводу нехватки мощности,так у людей квартиры утеплены и окна заменены.16а хватает.доказано опытным путем.
dimson
 
Повідомлень: 83
З нами з: 03.02.17
Подякував: 10 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 15:16

  Tolevas написав:
  prodigy написав:
  Tolevas написав:Харьковские опты дружно 27,98 - 28,03.
Потихоньку ползут вверх. Но то такое, выходные.


7км 27,95/99-28,03/05


предвкушение роста или цены выходного дня?

Цены выходного дня отличаются широким спредом, а не ростом.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
ЛАД
2
 
Повідомлень: 10894
З нами з: 31.08.10
Подякував: 3374 раз.
Подякували: 3206 раз.
 
Профіль
2
2
4
Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 15:22

  prodigy написав:
  Tolevas написав:Харьковские опты дружно 27,98 - 28,03.
Потихоньку ползут вверх. Но то такое, выходные.

7км 27,95/99-28,03/05

интересно, почему бы банкирам не залить выкупленные на межбанке по 27.75 оптовикам по 27.96?
и это пройдет
ЧИА
 
Повідомлень: 394
З нами з: 25.12.16
Подякував: 35 раз.
Подякували: 95 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 15:28

  Starikan написав:....
Что может сделать субсидиант самостоятельно - ну хотя бы вентиль на каждую батарею поставить. Сейчас он и это не обязан, и не мотивирован делать.


У меня новые вентили и батареи стоят везде (как ни смешно, но в хруще 60-го года были предусмотрены байпасы) и что? Да, мне не нужно зимой открывать окна, когда жарко, но плачУ же я все равно по площади. А счетчики на 6 батарей не поставишь. .....

Поставить можно, но Вам это не поможет. :)
На днях читал (сейчас лень искать), что сделать это можно, но требуется, чтобы на это пошли больше 50% жильцов и обязателен домовой счётчик.
В результате может получиться, что люди, установившие счётчик, будут экономить, а остальным придётся открывать окна и платить больше (не специалист, возможно, ошибаюсь).
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
ЛАД
2
 
Повідомлень: 10894
З нами з: 31.08.10
Подякував: 3374 раз.
Подякували: 3206 раз.
 
Профіль
2
2
4
Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 15:30

  ЛАД написав:
  Starikan написав:....
Что может сделать субсидиант самостоятельно - ну хотя бы вентиль на каждую батарею поставить. Сейчас он и это не обязан, и не мотивирован делать.


У меня новые вентили и батареи стоят везде (как ни смешно, но в хруще 60-го года были предусмотрены байпасы) и что? Да, мне не нужно зимой открывать окна, когда жарко, но плачУ же я все равно по площади. А счетчики на 6 батарей не поставишь. .....

Поставить можно, но Вам это не поможет. :)
На днях читал (сейчас лень искать), что сделать это можно, но требуется, чтобы на это пошли больше 50% жильцов и обязателен домовой счётчик.
В результате может получиться, что люди, установившие счётчик, будут экономить, а остальным придётся открывать окна и платить больше (не специалист, возможно, ошибаюсь).
с домовым счетчиком будет дороже.проверено.
dimson
 
Повідомлень: 83
З нами з: 03.02.17
Подякував: 10 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 15:35

  Starikan написав:
  dimson написав:dimson коллега установил электро в трех комнтнй в девятине в октябре с.г. 22000.

В девятинах электроплиты и силовая проводка. У меня газплита и колонка. Котел ставить некуда, ибо минималистский хрущ (комнаты вполне терпимые, службы - меньше не видел).
Ладно, мне 70+, проживу и так.

зачем вам эл. котел ??? В каждую батарею вкручиваете нагревательный тен с термодатчикои и провод в розетку - никаких труб ... еще дорогой вариант - эл.теплые полы .
Kvartal-34
 
Повідомлень: 270
З нами з: 31.03.10
Подякував: 165 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6803680468056806>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: dima_beleb, vovan_prm і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1363, 1364, 1365
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
13647 1552750
Переглянути останнє повідомлення
Нед 18 лис, 2018 15:49
Vitaka
Валютный рынок в мире 1 ... 647, 648, 649
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6484 1372561
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 16 лис, 2018 16:42
ivan_naumeiko
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
159 247066
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 сер, 2018 15:58
Сибарит

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ВТБ Банк (14414)
18.11.2018 15:49
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.