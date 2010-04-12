Qwerty написав:.......... Почув імя і просто пригадав як в ті роки всі друзі, знайомі і просто співгромадяни обзавелись магазинами, салонами, ресторанами, як будували будинки і офіси, як сільське господарство ставало на ноги, купляючи дорогу закордонну техніку, як багато хто почав їздити і відпочивати за кордон, як все розвивалось і розбудовувалося... .........
Справедливости ради. В те годы не только Юля была премьером. С 4 августа 2006 до 23 ноября 2007 премьером был Витя. Так что нельзя тогдашнее "процветание" приписывать исключительно Юле. Но и не считаю справедливыми все обвинения в её адрес. Я лично против неё, т.к. она не рыночник, её стихия - командная экономика.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T
Alexnik написав:dimson То что сейчас людей дурацкими тарифами загоняют на индивидуальное отопление - это ПРЕСТУПЛЕНИЕ! Экономнее ТЭЦ - этого "тяжелого" наследия СССР - ничего не придумано!(теплоэлектроценраль). Отопление от ТЭЦ практически бесплатно! Это еще в СССР в институтах рассказывали, кто учился. При выработке электроэнергии 75% тепла сливается в реку, а ТЭЦ, вместо реки сливает это тепло нам в батареи. Сколько стоит отопление салона вашего автомобиля зимой? (только не электрокара...) Не задумывались?? КПД двигателя внутреннего сгорания тоже - 25%. А 75% - в тепло! Поэтому греть квартиру электричеством - тоже преступление! Но власти искусственно разрушают систему ТЭЦ.
Вы описали яркий пример ПОЛУ-знания. Тепло при производстве ээ действительно является побочным продуктом. И его можно считать условно-бесплатным. Проблема в том, что затраты на транспортировку этого бесплатного тепла на многие километры до потребителя, превышают затраты его на производство непосредственно на месте. Такая вот ПОЛУ-правда от советской системы образования.
Востаннє редагувалось vovan_prm в Нед 18 лис, 2018 15:55, всього редагувалось 2 разів.
спросить у любой "пересичной бабушки" метод статистических исследований от kharkov_val