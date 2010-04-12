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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 68046805680668076808>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 934
1. Нет сбережений в валюте
10%
93
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
129
5. более 75%
64%
596
Всього голосів : 934
Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 15:40

  Qwerty написав:..........
Почув імя і просто пригадав як в ті роки всі друзі, знайомі і просто співгромадяни обзавелись магазинами, салонами, ресторанами, як будували будинки і офіси, як сільське господарство ставало на ноги, купляючи дорогу закордонну техніку, як багато хто почав їздити і відпочивати за кордон, як все розвивалось і розбудовувалося...
.........

Справедливости ради.
В те годы не только Юля была премьером. С 4 августа 2006 до 23 ноября 2007 премьером был Витя. Так что нельзя тогдашнее "процветание" приписывать исключительно Юле.
Но и не считаю справедливыми все обвинения в её адрес.
Я лично против неё, т.к. она не рыночник, её стихия - командная экономика.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 15:47

  Alexnik написав:dimson
То что сейчас людей дурацкими тарифами загоняют на индивидуальное отопление - это ПРЕСТУПЛЕНИЕ! Экономнее ТЭЦ - этого "тяжелого" наследия СССР - ничего не придумано!(теплоэлектроценраль). Отопление от ТЭЦ практически бесплатно! Это еще в СССР в институтах рассказывали, кто учился. При выработке электроэнергии 75% тепла сливается в реку, а ТЭЦ, вместо реки сливает это тепло нам в батареи. Сколько стоит отопление салона вашего автомобиля зимой? (только не электрокара...) Не задумывались?? КПД двигателя внутреннего сгорания тоже - 25%.
А 75% - в тепло! Поэтому греть квартиру электричеством - тоже преступление! Но власти искусственно разрушают систему ТЭЦ.

Вы описали яркий пример ПОЛУ-знания.
Тепло при производстве ээ действительно является побочным продуктом. И его можно считать условно-бесплатным.
Проблема в том, что затраты на транспортировку этого бесплатного тепла на многие километры до потребителя, превышают затраты его на производство непосредственно на месте.
Такая вот ПОЛУ-правда от советской системы образования.
Востаннє редагувалось vovan_prm в Нед 18 лис, 2018 15:55, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 15:47

  Starikan написав:......
В девятинах электроплиты и силовая проводка....

:?: Что за 9-этажка с электроплитами? Сколько знаю в Харькове - везде газ. Электро в 16-этажках и выше.
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 15:53

  Сибарит написав:
  Bayern написав:По моим друзьям последнее отрезание удалось осуществить лет 5-6 назад,дальше обломы.

Насколько я знаю, сейчас отключиться от отопления можно только всем домом.
Только до этого нужно продумать методы инд. отопления. Для газа нужны дымоходы, а электричества в доме может не хватить.

Модульные котельни.
Кстати, единая система отопления (от модуля) дома на 100квартир, дешевле и в монтаже, и эксплуатации чем 100 индивидуальных систем.
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 16:01

vovan_prm
Возможно, Вы правы. Но хотелось бы увидеть расчёты стоимости отопления от ТЭЦ и индивидуального.
Но это не тема для данного форума. Может быть, Вы где-то встречали такие расчёты?
По модульным котельням. Живу в доме с домовой котельной. Почему-то цена Гкал выше, чем при центр. отоплении, хоть и не намного.
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 18 лис, 2018 16:03, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 16:03

  vovan_prm написав:
  Alexnik написав:dimson
То что сейчас людей дурацкими тарифами загоняют на индивидуальное отопление - это ПРЕСТУПЛЕНИЕ! Экономнее ТЭЦ - этого "тяжелого" наследия СССР - ничего не придумано!(теплоэлектроценраль). Отопление от ТЭЦ практически бесплатно! Это еще в СССР в институтах рассказывали, кто учился. При выработке электроэнергии 75% тепла сливается в реку, а ТЭЦ, вместо реки сливает это тепло нам в батареи. Сколько стоит отопление салона вашего автомобиля зимой? (только не электрокара...) Не задумывались?? КПД двигателя внутреннего сгорания тоже - 25%.
А 75% - в тепло! Поэтому греть квартиру электричеством - тоже преступление! Но власти искусственно разрушают систему ТЭЦ.

Вы описали яркий пример ПОЛУ-знания.
Тепло при производстве ээ действительно является побочным продуктом. И его можно считать условно-бесплатным.
Проблема в том, что затраты на транспортировку этого бесплатного тепла на многие километры до потребителя, превышают затраты его на производство непосредственно на месте.
Такая вот ПОЛУ-правда от советской системы образования.

100%
dimson
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 16:07

dimson
Alexnik ссылается хотя бы на советское образование.
На что опираетесь Вы? Есть какие-то объективные аргументы?
Прошу учесть, что цены на эл.-энергию будут заметно расти, как и цены на газ.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 16:08

Re: Валютный рынок в контексте

dimson написав:с домовым счетчиком будет дороже.проверено.

Не вірна відповідь. У знайомих дешевше на 20%. Можливі різні варіанти: більше, менше і без змін)) Ви оплачуєте за фактично спожите тепло вашим будинком. Якщо в будинку великі тепловтрати і добре топлять, то буде дорожче, якщо не регулювати температуру або її не можливо зменшувати через високі тепловтрати чи нерівномірність температури в квартирах. Цю проблему вирішили б розподілювачі витрат тепла, які тепер можна встановлювати, але в ідеалі потрібно хоча б 90% квартир обладнати, для точного обліку. Тоді б кожен платив за своє тепло, а не за сусіда, який відкриває кватирки, бо йому жарко і не встановлені розподілювачі з байбасами.
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 16:22

  ЛАД написав:
  Qwerty написав:..........
Почув імя і просто пригадав як в ті роки всі друзі, знайомі і просто співгромадяни обзавелись магазинами, салонами, ресторанами, як будували будинки і офіси, як сільське господарство ставало на ноги, купляючи дорогу закордонну техніку, як багато хто почав їздити і відпочивати за кордон, як все розвивалось і розбудовувалося...
.........

Справедливости ради.
В те годы не только Юля была премьером. С 4 августа 2006 до 23 ноября 2007 премьером был Витя. Так что нельзя тогдашнее "процветание" приписывать исключительно Юле.
Но и не считаю справедливыми все обвинения в её адрес.
Я лично против неё, т.к. она не рыночник, её стихия - командная экономика.


как она может быть рыночником (училась на тройки, с третьего класса уроки прогуливала)-её стихия: "откаты и распил"
особенно смешно вышло с газом Росукрэнерго и комфликт с Хорошковским
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 16:30

  ЛАД написав:vovan_prm
Возможно, Вы правы. Но хотелось бы увидеть расчёты стоимости отопления от ТЭЦ и индивидуального.
Но это не тема для данного форума. Может быть, Вы где-то встречали такие расчёты?
По модульным котельням. Живу в доме с домовой котельной. Почему-то цена Гкал выше, чем при центр. отоплении, хоть и не намного.
модульные да,но не везде их можно воткнуть в центре. а по расчетам по тэц и автономки,автоновмки выигрывают.(налоги,зарплаты,потери,ремонты,менежмент))..)
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