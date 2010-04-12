RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6804680568066807

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 934
1. Нет сбережений в валюте
10%
93
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
129
5. более 75%
64%
596
Всього голосів : 934
Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 16:31

  prodigy написав:
  ЛАД написав:
  Qwerty написав:..........
Почув імя і просто пригадав як в ті роки всі друзі, знайомі і просто співгромадяни обзавелись магазинами, салонами, ресторанами, як будували будинки і офіси, як сільське господарство ставало на ноги, купляючи дорогу закордонну техніку, як багато хто почав їздити і відпочивати за кордон, як все розвивалось і розбудовувалося...
.........

Справедливости ради.
В те годы не только Юля была премьером. С 4 августа 2006 до 23 ноября 2007 премьером был Витя. Так что нельзя тогдашнее "процветание" приписывать исключительно Юле.
Но и не считаю справедливыми все обвинения в её адрес.
Я лично против неё, т.к. она не рыночник, её стихия - командная экономика.


как она может быть рыночником (училась на тройки, с третьего класса уроки прогуливала)-её стихия: "откаты и распил"
особенно смешно вышло с газом Росукрэнерго и комфликт с Хорошковским
крыза нас омыне.
dimson
 
Повідомлень: 86
З нами з: 03.02.17
Подякував: 10 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 17:02

Re: Валютный рынок в контексте

  ЧИА написав:интересно, почему бы банкирам не залить выкупленные на межбанке по 27.75 оптовикам по 27.96?


Хороший вопрос...
дарий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 744
З нами з: 21.01.17
Подякував: 319 раз.
Подякували: 80 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 17:06

  ЛАД написав:vovan_prm
Возможно, Вы правы. Но хотелось бы увидеть расчёты стоимости отопления от ТЭЦ и индивидуального.
Но это не тема для данного форума. Может быть, Вы где-то встречали такие расчёты?

Таких расчетов (по крайней мере корректных) Вы не найдете нигде, т.к. в постсоветской послеплановой системе поголовно принято игнорировать в расчетах амортизацию фондов (т.е. самого объекта инфраструктуры).
В бюджетах теплосетей отражаются только средства на обслуживание и ремонты и то не все т.к. аварийные часто финансируются из спецфонда.
По модульным котельням. Живу в доме с домовой котельной. Почему-то цена Гкал выше, чем при центр. отоплении, хоть и не намного.

Вопрос содержит ответ.
Скорее всего в Вашем конкретном случае в стоимость Гкал включена амортизация котельной.
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
vovan_prm
 
Повідомлень: 1800
З нами з: 09.09.14
Подякував: 630 раз.
Подякували: 569 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 17:09

  Alexnik написав:dimson
То что сейчас людей дурацкими тарифами загоняют на индивидуальное отопление - это ПРЕСТУПЛЕНИЕ! Экономнее ТЭЦ - этого "тяжелого" наследия СССР - ничего не придумано!(теплоэлектроценраль). Отопление от ТЭЦ практически бесплатно! Это еще в СССР в институтах рассказывали, кто учился. При выработке электроэнергии 75% тепла сливается в реку, а ТЭЦ, вместо реки сливает это тепло нам в батареи. Сколько стоит отопление салона вашего автомобиля зимой? (только не электрокара...) Не задумывались?? КПД двигателя внутреннего сгорания тоже - 25%.
А 75% - в тепло! Поэтому греть квартиру электричеством - тоже преступление! Но власти искусственно разрушают систему ТЭЦ.

Преступление - это монопольное централизованное отопление.
Потребителю можно выставлять любые тарифы, и он не имеет права отказаться по ним платить. И договор расторгнуть тоже, даже если есть такая возможность техническая. Называется коммунальное рабство.
А если он уезжает из квартиры на выходные, и ему не нужно греть пустую площадь?
С автономным - все просто - перекрыл и забыл.

К тому же что то тепло из ТЭЦ идет не дешевле, чем от газовых котелен.
Востаннє редагувалось Zebra в Нед 18 лис, 2018 17:14, всього редагувалось 1 раз.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6366
З нами з: 21.09.12
Подякував: 473 раз.
Подякували: 786 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 17:14

  vovan_prm написав:
  Alexnik написав:dimson
То что сейчас людей дурацкими тарифами загоняют на индивидуальное отопление - это ПРЕСТУПЛЕНИЕ! Экономнее ТЭЦ - этого "тяжелого" наследия СССР - ничего не придумано!(теплоэлектроценраль). Отопление от ТЭЦ практически бесплатно! Это еще в СССР в институтах рассказывали, кто учился. При выработке электроэнергии 75% тепла сливается в реку, а ТЭЦ, вместо реки сливает это тепло нам в батареи. Сколько стоит отопление салона вашего автомобиля зимой? (только не электрокара...) Не задумывались?? КПД двигателя внутреннего сгорания тоже - 25%.
А 75% - в тепло! Поэтому греть квартиру электричеством - тоже преступление! Но власти искусственно разрушают систему ТЭЦ.

Вы описали яркий пример ПОЛУ-знания.
Тепло при производстве ээ действительно является побочным продуктом. И его можно считать условно-бесплатным.
Проблема в том, что затраты на транспортировку этого бесплатного тепла на многие километры до потребителя, превышают затраты его на производство непосредственно на месте.
Такая вот ПОЛУ-правда от советской системы образования.


Когда до войнушки практически все ТЭЦ были переведены с угля на дешевый тогда газ -
вроде как и неплохо получалось. Если кто сталкивался с котельным ужасом ТЭЦ - должен понимать.
При обратном переходе на уголь (да еще по бесплатней, желательно :(), расположенные обычно в черте города, эти постсовдеповские махины покрывают все дерьмом в радиусе до 40 км.... :cry:
Еще очень нравится активность наших ТЭЦ в летний период. Якобы, атомные выходят на плановый ремонт и, дымоходки, должны поддерживать частоту в энергосистеме... :mrgreen:

Уже писал - весной запасы на соседней Славтец доходили до небольших небоскребов... :roll:
Буквально вчера проезжал - ноль.
Ждемс, мабуть, качественных поставок откуданибудь. :D
Востаннє редагувалось дарий в Нед 18 лис, 2018 17:33, всього редагувалось 1 раз.
дарий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 744
З нами з: 21.01.17
Подякував: 319 раз.
Подякували: 80 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 17:18

  Zebra написав:
  Alexnik написав:dimson
То что сейчас людей дурацкими тарифами загоняют на индивидуальное отопление - это ПРЕСТУПЛЕНИЕ! Экономнее ТЭЦ - этого "тяжелого" наследия СССР - ничего не придумано!(теплоэлектроценраль). Отопление от ТЭЦ практически бесплатно! Это еще в СССР в институтах рассказывали, кто учился. При выработке электроэнергии 75% тепла сливается в реку, а ТЭЦ, вместо реки сливает это тепло нам в батареи. Сколько стоит отопление салона вашего автомобиля зимой? (только не электрокара...) Не задумывались?? КПД двигателя внутреннего сгорания тоже - 25%.
А 75% - в тепло! Поэтому греть квартиру электричеством - тоже преступление! Но власти искусственно разрушают систему ТЭЦ.

Преступление - это монопольное централизованное отопление.
Потребителю можно выставлять любые тарифы, и он не имеет права отказаться по ним платить. И договор расторгнуть тоже, даже если есть такая возможность техническая. Называется коммунальное рабство.
А если он уезжает из квартиры на выходные, и ему не нужно греть пустую площадь?
С автономным - все просто - перекрыл и забыл.

К тому же что то тепло из ТЭЦ идет не дешевле, чем от газовых котелен.



Сейчас вам тут пенсионеры на субсидии расскажут, что вы обязаны греть квартиры вокруг.
Moneta
 
Повідомлень: 1812
З нами з: 26.06.11
Подякував: 23 раз.
Подякували: 398 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 17:20

  ЛАД написав:
  Qwerty написав:..........
Почув імя і просто пригадав як в ті роки всі друзі, знайомі і просто співгромадяни обзавелись магазинами, салонами, ресторанами, як будували будинки і офіси, як сільське господарство ставало на ноги, купляючи дорогу закордонну техніку, як багато хто почав їздити і відпочивати за кордон, як все розвивалось і розбудовувалося...
.........

Справедливости ради.
В те годы не только Юля была премьером. С 4 августа 2006 до 23 ноября 2007 премьером был Витя. Так что нельзя тогдашнее "процветание" приписывать исключительно Юле.
Но и не считаю справедливыми все обвинения в её адрес.
Я лично против неё, т.к. она не рыночник, её стихия - командная экономика.

почитайте на досуге про Юлину тысячу, и про не рыночник...
https://www.facebook.com/ashnar.lynx/po ... 6876271631
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5377
З нами з: 20.11.08
Подякував: 64 раз.
Подякували: 1316 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 17:32

  Грйс-мэн написав:
  asti написав:Кстати о птичках, я всегда был категорически против Тимошенко - та еще аферистка, но в данной ситуации может Вона и к лучшему - хай підписує - мы им Крым подтверждаем, они нам Донбасс отдают... И все чики-пики! :)

Отличный выбор!
Мы им отдаём курорт, стратегический полуостров и доступ к 2 морям, а они нам (так уж и быть) отдадут наш же регион, превращённый в зону экологического бедствия, и выпиленной до основания инфраструктурой.

Я бы сказал, что нужно делать за такие "предложения", но не хочу в бан

при СРСР 58 cтаття
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14612
З нами з: 09.03.14
Подякував: 861 раз.
Подякували: 821 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 17:35

  flyman написав:
  Грйс-мэн написав:
  asti написав:Кстати о птичках, я всегда был категорически против Тимошенко - та еще аферистка, но в данной ситуации может Вона и к лучшему - хай підписує - мы им Крым подтверждаем, они нам Донбасс отдают... И все чики-пики! :)

Отличный выбор!
Мы им отдаём курорт, стратегический полуостров и доступ к 2 морям, а они нам (так уж и быть) отдадут наш же регион, превращённый в зону экологического бедствия, и выпиленной до основания инфраструктурой.

Я бы сказал, что нужно делать за такие "предложения", но не хочу в бан

при СРСР 58 cтаття



102 УК СССР
холява
2
 
Повідомлень: 1976
З нами з: 27.09.12
Подякував: 1584 раз.
Подякували: 1402 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 6804680568066807
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: p_vovk74, дарий і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1363, 1364, 1365
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
13647 1552806
Переглянути останнє повідомлення
Нед 18 лис, 2018 15:49
Vitaka
Валютный рынок в мире 1 ... 647, 648, 649
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6484 1372567
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 16 лис, 2018 16:42
ivan_naumeiko
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
159 247068
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 сер, 2018 15:58
Сибарит

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.