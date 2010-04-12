ЛАД написав:vovan_prm Возможно, Вы правы. Но хотелось бы увидеть расчёты стоимости отопления от ТЭЦ и индивидуального. Но это не тема для данного форума. Может быть, Вы где-то встречали такие расчёты?
Таких расчетов (по крайней мере корректных) Вы не найдете нигде, т.к. в постсоветской послеплановой системе поголовно принято игнорировать в расчетах амортизацию фондов (т.е. самого объекта инфраструктуры). В бюджетах теплосетей отражаются только средства на обслуживание и ремонты и то не все т.к. аварийные часто финансируются из спецфонда.
По модульным котельням. Живу в доме с домовой котельной. Почему-то цена Гкал выше, чем при центр. отоплении, хоть и не намного.
Вопрос содержит ответ. Скорее всего в Вашем конкретном случае в стоимость Гкал включена амортизация котельной.
спросить у любой "пересичной бабушки" метод статистических исследований от kharkov_val
Alexnik написав:dimson То что сейчас людей дурацкими тарифами загоняют на индивидуальное отопление - это ПРЕСТУПЛЕНИЕ! Экономнее ТЭЦ - этого "тяжелого" наследия СССР - ничего не придумано!(теплоэлектроценраль). Отопление от ТЭЦ практически бесплатно! Это еще в СССР в институтах рассказывали, кто учился. При выработке электроэнергии 75% тепла сливается в реку, а ТЭЦ, вместо реки сливает это тепло нам в батареи. Сколько стоит отопление салона вашего автомобиля зимой? (только не электрокара...) Не задумывались?? КПД двигателя внутреннего сгорания тоже - 25%. А 75% - в тепло! Поэтому греть квартиру электричеством - тоже преступление! Но власти искусственно разрушают систему ТЭЦ.
Преступление - это монопольное централизованное отопление. Потребителю можно выставлять любые тарифы, и он не имеет права отказаться по ним платить. И договор расторгнуть тоже, даже если есть такая возможность техническая. Называется коммунальное рабство. А если он уезжает из квартиры на выходные, и ему не нужно греть пустую площадь? С автономным - все просто - перекрыл и забыл.
К тому же что то тепло из ТЭЦ идет не дешевле, чем от газовых котелен.
Востаннє редагувалось Zebra в Нед 18 лис, 2018 17:14, всього редагувалось 1 раз.
Alexnik написав:dimson То что сейчас людей дурацкими тарифами загоняют на индивидуальное отопление - это ПРЕСТУПЛЕНИЕ! Экономнее ТЭЦ - этого "тяжелого" наследия СССР - ничего не придумано!(теплоэлектроценраль). Отопление от ТЭЦ практически бесплатно! Это еще в СССР в институтах рассказывали, кто учился. При выработке электроэнергии 75% тепла сливается в реку, а ТЭЦ, вместо реки сливает это тепло нам в батареи. Сколько стоит отопление салона вашего автомобиля зимой? (только не электрокара...) Не задумывались?? КПД двигателя внутреннего сгорания тоже - 25%. А 75% - в тепло! Поэтому греть квартиру электричеством - тоже преступление! Но власти искусственно разрушают систему ТЭЦ.
Вы описали яркий пример ПОЛУ-знания. Тепло при производстве ээ действительно является побочным продуктом. И его можно считать условно-бесплатным. Проблема в том, что затраты на транспортировку этого бесплатного тепла на многие километры до потребителя, превышают затраты его на производство непосредственно на месте. Такая вот ПОЛУ-правда от советской системы образования.
Когда до войнушки практически все ТЭЦ были переведены с угля на дешевый тогда газ - вроде как и неплохо получалось. Если кто сталкивался с котельным ужасом ТЭЦ - должен понимать. При обратном переходе на уголь (да еще по бесплатней, желательно ), расположенные обычно в черте города, эти постсовдеповские махины покрывают все дерьмом в радиусе до 40 км.... Еще очень нравится активность наших ТЭЦ в летний период. Якобы, атомные выходят на плановый ремонт и, дымоходки, должны поддерживать частоту в энергосистеме...
Уже писал - весной запасы на соседней Славтец доходили до небольших небоскребов... Буквально вчера проезжал - ноль. Ждемс, мабуть, качественных поставок откуданибудь.
Востаннє редагувалось дарий в Нед 18 лис, 2018 17:33, всього редагувалось 1 раз.
Alexnik написав:dimson То что сейчас людей дурацкими тарифами загоняют на индивидуальное отопление - это ПРЕСТУПЛЕНИЕ! Экономнее ТЭЦ - этого "тяжелого" наследия СССР - ничего не придумано!(теплоэлектроценраль). Отопление от ТЭЦ практически бесплатно! Это еще в СССР в институтах рассказывали, кто учился. При выработке электроэнергии 75% тепла сливается в реку, а ТЭЦ, вместо реки сливает это тепло нам в батареи. Сколько стоит отопление салона вашего автомобиля зимой? (только не электрокара...) Не задумывались?? КПД двигателя внутреннего сгорания тоже - 25%. А 75% - в тепло! Поэтому греть квартиру электричеством - тоже преступление! Но власти искусственно разрушают систему ТЭЦ.
Преступление - это монопольное централизованное отопление. Потребителю можно выставлять любые тарифы, и он не имеет права отказаться по ним платить. И договор расторгнуть тоже, даже если есть такая возможность техническая. Называется коммунальное рабство. А если он уезжает из квартиры на выходные, и ему не нужно греть пустую площадь? С автономным - все просто - перекрыл и забыл.
К тому же что то тепло из ТЭЦ идет не дешевле, чем от газовых котелен.
Сейчас вам тут пенсионеры на субсидии расскажут, что вы обязаны греть квартиры вокруг.
Qwerty написав:.......... Почув імя і просто пригадав як в ті роки всі друзі, знайомі і просто співгромадяни обзавелись магазинами, салонами, ресторанами, як будували будинки і офіси, як сільське господарство ставало на ноги, купляючи дорогу закордонну техніку, як багато хто почав їздити і відпочивати за кордон, як все розвивалось і розбудовувалося... .........
Справедливости ради. В те годы не только Юля была премьером. С 4 августа 2006 до 23 ноября 2007 премьером был Витя. Так что нельзя тогдашнее "процветание" приписывать исключительно Юле. Но и не считаю справедливыми все обвинения в её адрес. Я лично против неё, т.к. она не рыночник, её стихия - командная экономика.
asti написав:Кстати о птичках, я всегда был категорически против Тимошенко - та еще аферистка, но в данной ситуации может Вона и к лучшему - хай підписує - мы им Крым подтверждаем, они нам Донбасс отдают... И все чики-пики!
Отличный выбор! Мы им отдаём курорт, стратегический полуостров и доступ к 2 морям, а они нам (так уж и быть) отдадут наш же регион, превращённый в зону экологического бедствия, и выпиленной до основания инфраструктурой.
Я бы сказал, что нужно делать за такие "предложения", но не хочу в бан
при СРСР 58 cтаття
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
asti написав:Кстати о птичках, я всегда был категорически против Тимошенко - та еще аферистка, но в данной ситуации может Вона и к лучшему - хай підписує - мы им Крым подтверждаем, они нам Донбасс отдают... И все чики-пики!
Отличный выбор! Мы им отдаём курорт, стратегический полуостров и доступ к 2 морям, а они нам (так уж и быть) отдадут наш же регион, превращённый в зону экологического бедствия, и выпиленной до основания инфраструктурой.
Я бы сказал, что нужно делать за такие "предложения", но не хочу в бан
Читая "Слід додатково зауважити, що є й другий випадок згорілих вкладів - за період "санації" банків в 2014-2016 рр. українці втратили на депозитах 163 млрд. грн. Це астрономічна сума, з якої 111 млрд. грн. - це вклади фізичних осіб, а 52 млрд. - це вклади малого і середнього бізнесу. Тобто, населення знову прокредитувало державу на астрономічну суму." сразу понимаешь уровень уровень подкованности автора. Вот мн еинтересно, сколько же гос. банков попали под санацию в 2016-2016? Ах, ни одного? Все лопнувшие и закрытые были частными и все тупо выводили средства куда подальше "на користь приватних осіб"? И такая же вся статья и дальше. Собственно, такая и ценность этой статьи. edvardd, не пачкайтесь.