Читая "Слід додатково зауважити, що є й другий випадок згорілих вкладів - за період "санації" банків в 2014-2016 рр. українці втратили на депозитах 163 млрд. грн. Це астрономічна сума, з якої 111 млрд. грн. - це вклади фізичних осіб, а 52 млрд. - це вклади малого і середнього бізнесу. Тобто, населення знову прокредитувало державу на астрономічну суму." сразу понимаешь уровень уровень подкованности автора. Вот мн еинтересно, сколько же гос. банков попали под санацию в 2016-2016? Ах, ни одного? Все лопнувшие и закрытые были частными и все тупо выводили средства куда подальше "на користь приватних осіб"? И такая же вся статья и дальше. Собственно, такая и ценность этой статьи. edvardd, не пачкайтесь.
як так розумію, пан p_vovk74 або ніщеброд, або тримає депозити в БСУ виключно в гривнях від 1996р
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
прочитал статью в фейсбуке-Ильченко манипулирует как всегда. "В кризис 2009 отток депозитов составил 8%, народ не забирал вклады"-народ забирал, ему банки не отдавали вклады (ставили издевательский лимит 500грн/день и делай что хочешь-Надра, Имекс, ФиК)-приходилось переофомрлять на 6мес, потом еще на 6мес. а тысяча *** была как издевательство над людьми-которые имели по 15-20т и через 17 лет получили "тысячу", а для этого надо было неделю собирать справки , записываться в очередь и стоять по ночам под отделениями
Читая "Слід додатково зауважити, що є й другий випадок згорілих вкладів - за період "санації" банків в 2014-2016 рр. українці втратили на депозитах 163 млрд. грн. Це астрономічна сума, з якої 111 млрд. грн. - це вклади фізичних осіб, а 52 млрд. - це вклади малого і середнього бізнесу. Тобто, населення знову прокредитувало державу на астрономічну суму." сразу понимаешь уровень уровень подкованности автора. Вот мн еинтересно, сколько же гос. банков попали под санацию в 2016-2016? Ах, ни одного? Все лопнувшие и закрытые были частными и все тупо выводили средства куда подальше "на користь приватних осіб"? И такая же вся статья и дальше. Собственно, такая и ценность этой статьи. edvardd, не пачкайтесь.
як так розумію, пан p_vovk74 або ніщеброд, або тримає депозити в БСУ виключно в гривнях від 1996р
Офигенно глубокий анализ и потрясающе точный вывод! Я вам сочувствую, flyman, если вы и в бизнесе такие прогнозы делаете, то от вас надо держаться подальше.
Читая "Слід додатково зауважити, що є й другий випадок згорілих вкладів - за період "санації" банків в 2014-2016 рр. українці втратили на депозитах 163 млрд. грн. Це астрономічна сума, з якої 111 млрд. грн. - це вклади фізичних осіб, а 52 млрд. - це вклади малого і середнього бізнесу. Тобто, населення знову прокредитувало державу на астрономічну суму." сразу понимаешь уровень уровень подкованности автора. Вот мн еинтересно, сколько же гос. банков попали под санацию в 2016-2016? Ах, ни одного? Все лопнувшие и закрытые были частными и все тупо выводили средства куда подальше "на користь приватних осіб"? И такая же вся статья и дальше. Собственно, такая и ценность этой статьи. edvardd, не пачкайтесь.
Zebra написав:А если он уезжает из квартиры на выходные, и ему не нужно греть пустую площадь? С автономным - все просто - перекрыл и забыл.
Из копеечной экономии возвращаться в квартиру, в которой 10 градусов и ждать, пока она прогреется? Тем более, что когда начнешь согревать, вся экономия и уйдет.
Зебра привёл не совсем точный пример.Правильней было бы не на выходные, а вообще.Если квартира не используется, на продаже и не сдаётся и ещё не продана и продать проблематично.Но каждый месяц неск тысяч нужно платить.а насчёт прогрева это совершенно верно, после остужения в режим войти нужно минимум неск дней.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Степу нада читать в периоде начиная лет 10-12 назад... "Всем привет! Бауманка, золото 10 тыщ баксов за унцию, трежерис, фибоначчи, я в америкосии поднял капитал..." Это 2010 (плюс-минус), уже не помню....
Наш Либо (все одно пасиба огромное!) - практически мальчик... (по грузилову)
Востаннє редагувалось дарий в Нед 18 лис, 2018 19:22, всього редагувалось 3 разів.