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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6806680768086809>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 934
1. Нет сбережений в валюте
10%
93
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
129
5. более 75%
64%
596
Всього голосів : 934
Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 17:45

  p_vovk74 написав:
  edvardd написав:почитайте на досуге про Юлину тысячу, и про не рыночник...
https://www.facebook.com/ashnar.lynx/po ... 6876271631

Читая "Слід додатково зауважити, що є й другий випадок згорілих вкладів - за період "санації" банків в 2014-2016 рр. українці втратили на депозитах 163 млрд. грн. Це астрономічна сума, з якої 111 млрд. грн. - це вклади фізичних осіб, а 52 млрд. - це вклади малого і середнього бізнесу. Тобто, населення знову прокредитувало державу на астрономічну суму." сразу понимаешь уровень уровень подкованности автора.
Вот мн еинтересно, сколько же гос. банков попали под санацию в 2016-2016? Ах, ни одного? Все лопнувшие и закрытые были частными и все тупо выводили средства куда подальше "на користь приватних осіб"?
И такая же вся статья и дальше. Собственно, такая и ценность этой статьи.
edvardd, не пачкайтесь.

як так розумію, пан p_vovk74 або ніщеброд, або тримає депозити в БСУ виключно в гривнях від 1996р
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 17:47

Re: Валютный рынок в контексте

  flyman написав:як так розумію, пан або ніщеброд, або тримає депозити в БСУ виключно в гривнях від 1996р


Уважуха кому так повезло... Там уже доход правда сумашедший! :!:
дарий
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 18:00

Re: Валютный рынок в контексте

свинорыл
yama
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 18:16

[quote="4502072:edvardd"]

прочитал статью в фейсбуке-Ильченко манипулирует как всегда.
"В кризис 2009 отток депозитов составил 8%, народ не забирал вклады"-народ забирал, ему банки не отдавали вклады (ставили издевательский лимит 500грн/день и делай что хочешь-Надра, Имекс, ФиК)-приходилось переофомрлять на 6мес, потом еще на 6мес.
а тысяча *** была как издевательство над людьми-которые имели по 15-20т и через 17 лет получили "тысячу", а для этого надо было неделю собирать справки , записываться в очередь и стоять по ночам под отделениями
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 18:19

  flyman написав:
  p_vovk74 написав:
  edvardd написав:почитайте на досуге про Юлину тысячу, и про не рыночник...
https://www.facebook.com/ashnar.lynx/po ... 6876271631

Читая "Слід додатково зауважити, що є й другий випадок згорілих вкладів - за період "санації" банків в 2014-2016 рр. українці втратили на депозитах 163 млрд. грн. Це астрономічна сума, з якої 111 млрд. грн. - це вклади фізичних осіб, а 52 млрд. - це вклади малого і середнього бізнесу. Тобто, населення знову прокредитувало державу на астрономічну суму." сразу понимаешь уровень уровень подкованности автора.
Вот мн еинтересно, сколько же гос. банков попали под санацию в 2016-2016? Ах, ни одного? Все лопнувшие и закрытые были частными и все тупо выводили средства куда подальше "на користь приватних осіб"?
И такая же вся статья и дальше. Собственно, такая и ценность этой статьи.
edvardd, не пачкайтесь.

як так розумію, пан p_vovk74 або ніщеброд, або тримає депозити в БСУ виключно в гривнях від 1996р

Офигенно глубокий анализ и потрясающе точный вывод! Я вам сочувствую, flyman, если вы и в бизнесе такие прогнозы делаете, то от вас надо держаться подальше.
p_vovk74
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 18:42

  Zebra написав:А если он уезжает из квартиры на выходные, и ему не нужно греть пустую площадь?
С автономным - все просто - перекрыл и забыл.


Из копеечной экономии возвращаться в квартиру, в которой 10 градусов и ждать, пока она прогреется? Тем более, что когда начнешь согревать, вся экономия и уйдет.
Tolevas
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 18:46

  p_vovk74 написав:
  edvardd написав:почитайте на досуге про Юлину тысячу, и про не рыночник...
https://www.facebook.com/ashnar.lynx/po ... 6876271631

Читая "Слід додатково зауважити, що є й другий випадок згорілих вкладів - за період "санації" банків в 2014-2016 рр. українці втратили на депозитах 163 млрд. грн. Це астрономічна сума, з якої 111 млрд. грн. - це вклади фізичних осіб, а 52 млрд. - це вклади малого і середнього бізнесу. Тобто, населення знову прокредитувало державу на астрономічну суму." сразу понимаешь уровень уровень подкованности автора.
Вот мн еинтересно, сколько же гос. банков попали под санацию в 2016-2016? Ах, ни одного? Все лопнувшие и закрытые были частными и все тупо выводили средства куда подальше "на користь приватних осіб"?
И такая же вся статья и дальше. Собственно, такая и ценность этой статьи.
edvardd, не пачкайтесь.

автор то подкован, но некоторые кроме азбуки наверное ничего не читали...
можно почитать статью, там правда много букв, сразу с 12 раздела...
https://gordonua.com/ukr/publications/d ... 76269.html
edvardd
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 18:47

  ЧИА написав:интересно, почему бы банкирам не залить выкупленные на межбанке по 27.75 оптовикам по 27.96?


т-с-с, не палите контору.
Харьков вечером - 27,95 - 28,05.
Tolevas
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 18:53

  Tolevas написав:
  Zebra написав:А если он уезжает из квартиры на выходные, и ему не нужно греть пустую площадь?
С автономным - все просто - перекрыл и забыл.


Из копеечной экономии возвращаться в квартиру, в которой 10 градусов и ждать, пока она прогреется? Тем более, что когда начнешь согревать, вся экономия и уйдет.


Зебра привёл не совсем точный пример.Правильней было бы не на выходные, а вообще.Если квартира не используется, на продаже и не сдаётся и ещё не продана и продать проблематично.Но каждый месяц неск тысяч нужно платить.а насчёт прогрева это совершенно верно, после остужения в режим войти нужно минимум неск дней.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 19:05

  yama написав:


:D Степу нада читать в периоде начиная лет 10-12 назад... "Всем привет! Бауманка, золото 10 тыщ баксов за унцию, трежерис, фибоначчи, я в америкосии поднял капитал..."
Это 2010 (плюс-минус), уже не помню.... :mrgreen:

Наш Либо (все одно пасиба огромное!) - практически мальчик... (по грузилову) 8)
Востаннє редагувалось дарий в Нед 18 лис, 2018 19:22, всього редагувалось 3 разів.
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