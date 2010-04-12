Додано: Нед 18 лис, 2018 20:30

а нельзя отрезаться и установить инд.отопление?Тогда вы будете экономить,а Нафтогаз недополучит прибыль,а он рассчитывает на ваши деньги.[/quote я уже отрезался все нормально.Чуть подробнее об опыте обрезания, если можно, когда было и как. У меня был неудачный опыт.Кто успел с газовым котлом впрыгнуть в уходящий поезд - однозначно умнички!10 или 9 лет назад вместе с решаловом (2 тыщи грн) итальяшкин газовый котел с разводкой по периметру обошелся мне 15 тыщ наших.Через год два одно решалово выходило за пятнашку. В решение горсовета задним числом вписать не хухры-мухры...Потом лавочку вааще закрыли (взад 8-10 лет назад как-то уже не получалось...Сроки отсидки тоже поползли вверх..Даже при нынешней цене на газ - экономия (вода+отопление) - существенна однозначно!В пред. года 200-350 грн даже в холода на трешку - запросто!Щас,мабуть, подороже станет.Но то таке.Электричество звучит красиво, однако, сеть далеко не везде у нас позволяет,особенно в пиковые нагрузки.