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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6806680768086809

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 934
1. Нет сбережений в валюте
10%
93
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
129
5. более 75%
64%
596
Всього голосів : 934
Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 19:08

  Tolevas написав:
  Zebra написав:А если он уезжает из квартиры на выходные, и ему не нужно греть пустую площадь?
С автономным - все просто - перекрыл и забыл.


Из копеечной экономии возвращаться в квартиру, в которой 10 градусов и ждать, пока она прогреется? Тем более, что когда начнешь согревать, вся экономия и уйдет.

почему 10?выставлчешь программатором 15 и таймером ко дню приезда какую хочешь.
dimson
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 19:08

edvardd
15 ноября прошло, кризиса нет. Может напишите чего-нить по этому поводу ?
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
pesikot
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1
Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 20:30

а нельзя отрезаться и установить инд.отопление?

Тогда вы будете экономить,а Нафтогаз недополучит прибыль,а он рассчитывает на ваши деньги.[/quote я уже отрезался все нормально.

Чуть подробнее об опыте обрезания, если можно, когда было и как. У меня был неудачный опыт.

Кто успел с газовым котлом впрыгнуть в уходящий поезд - однозначно умнички!
10 или 9 лет назад вместе с решаловом (2 тыщи грн) итальяшкин газовый котел с разводкой по периметру обошелся мне 15 тыщ наших.
Через год два одно решалово выходило за пятнашку. В решение горсовета задним числом вписать не хухры-мухры... :oops:

Потом лавочку вааще закрыли (взад 8-10 лет назад как-то уже не получалось... :mrgreen: )
Сроки отсидки тоже поползли вверх.. :shock:

Даже при нынешней цене на газ - экономия (вода+отопление) - существенна однозначно!
В пред. года 200-350 грн даже в холода на трешку - запросто!
Щас,мабуть, подороже станет.
Но то таке. :wink:
Электричество звучит красиво, однако, сеть далеко не везде у нас позволяет,особенно в пиковые нагрузки. :(
дарий
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 20:50

  дарий написав:а нельзя отрезаться и установить инд.отопление?

Тогда вы будете экономить,а Нафтогаз недополучит прибыль,а он рассчитывает на ваши деньги.[/quote я уже отрезался все нормально.

Чуть подробнее об опыте обрезания, если можно, когда было и как. У меня был неудачный опыт.

Кто успел с газовым котлом впрыгнуть в уходящий поезд - однозначно умнички!
10 или 9 лет назад вместе с решаловом (2 тыщи грн) итальяшкин газовый котел с разводкой по периметру обошелся мне 15 тыщ наших.
Через год два одно решалово выходило за пятнашку. В решение горсовета задним числом вписать не хухры-мухры... :oops:

Потом лавочку вааще закрыли (взад 8-10 лет назад как-то уже не получалось... :mrgreen: )
Сроки отсидки тоже поползли вверх.. :shock:

Даже при нынешней цене на газ - экономия (вода+отопление) - существенна однозначно!
В пред. года 200-350 грн даже в холода на трешку - запросто!
Щас,мабуть, подороже станет.
Но то таке. :wink:
Электричество звучит красиво, однако, сеть далеко не везде у нас позволяет,особенно в пиковые нагрузки. :(
в принципе все по делу
dimson
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 20:51

Zebra
Преступление - это монопольное централизованное отопление.
Потребителю можно выставлять любые тарифы, и он не имеет права отказаться по ним платить. И договор расторгнуть тоже, даже если есть такая возможность техническая. Называется коммунальное рабство.
А если он уезжает из квартиры на выходные, и ему не нужно греть пустую площадь?
С автономным - все просто - перекрыл и забыл.

А если он уезжает из квартиры на выходные то ему НУЖНО греть пустую площадь!
Потому что межквартирные перегородки (несущие стены-железобетон) очень теплопроводны. Т.е. Дом (особенно советские панельки) теплоизолирован снаружи (стены-керамзитобетон), целиком, а не между квартирами. Если, например, Вы у себя в квартире срежете все батареи, то у Вас будет 15-18С за счет тепла от соседей. Дом потому и называется коммунальным! Если Вам все это не нравится - покупайте частный дом!
Но если Вы не будете его отапливать, то вся штукатурка осыпется.....и прочие негоразды...
Alexnik
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 20:58

  Vitl написав:
  Tolevas написав:
  Zebra написав:А если он уезжает из квартиры на выходные, и ему не нужно греть пустую площадь?
С автономным - все просто - перекрыл и забыл.


Из копеечной экономии возвращаться в квартиру, в которой 10 градусов и ждать, пока она прогреется? Тем более, что когда начнешь согревать, вся экономия и уйдет.


Зебра привёл не совсем точный пример.Правильней было бы не на выходные, а вообще.Если квартира не используется, на продаже и не сдаётся и ещё не продана и продать проблематично.Но каждый месяц неск тысяч нужно платить.а насчёт прогрева это совершенно верно, после остужения в режим войти нужно минимум неск дней.

дача с 0 до 24х прогревается за пару часов..., есть такая штука - тепловентиляторы, инфракрасные панели...
Зображення
edvardd
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 20:59

  Alexnik написав:Zebra
Преступление - это монопольное централизованное отопление.
Потребителю можно выставлять любые тарифы, и он не имеет права отказаться по ним платить. И договор расторгнуть тоже, даже если есть такая возможность техническая. Называется коммунальное рабство.
А если он уезжает из квартиры на выходные, и ему не нужно греть пустую площадь?
С автономным - все просто - перекрыл и забыл.

А если он уезжает из квартиры на выходные то ему НУЖНО греть пустую площадь!
Потому что межквартирные перегородки (несущие стены-железобетон) очень теплопроводны. Т.е. Дом (особенно советские панельки) теплоизолирован снаружи (стены-керамзитобетон), целиком, а не между квартирами. Если, например, Вы у себя в квартире срежете все батареи, то у Вас будет 15-18С за счет тепла от соседей. Дом потому и называется коммунальным! Если Вам все это не нравится - покупайте частный дом!
Но если Вы не будете его отапливать, то вся штукатурка осыпется.....и прочие негоразды...
.за десять лет ни разу такого не было.
dimson
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 20:59

  flyman написав:
  p_vovk74 написав:
  edvardd написав:почитайте на досуге про Юлину тысячу, и про не рыночник...
https://www.facebook.com/ashnar.lynx/po ... 6876271631

Читая "Слід додатково зауважити, що є й другий випадок згорілих вкладів - за період "санації" банків в 2014-2016 рр. українці втратили на депозитах 163 млрд. грн. Це астрономічна сума, з якої 111 млрд. грн. - це вклади фізичних осіб, а 52 млрд. - це вклади малого і середнього бізнесу. Тобто, населення знову прокредитувало державу на астрономічну суму." сразу понимаешь уровень уровень подкованности автора.
Вот мн еинтересно, сколько же гос. банков попали под санацию в 2016-2016? Ах, ни одного? Все лопнувшие и закрытые были частными и все тупо выводили средства куда подальше "на користь приватних осіб"?
И такая же вся статья и дальше. Собственно, такая и ценность этой статьи.
edvardd, не пачкайтесь.

як так розумію, пан p_vovk74 або ніщеброд, або тримає депозити в БСУ виключно в гривнях від 1996р

https://sokrasheniya.academic.ru/22680/%D0
%91%D0%A1%D0%A3
http://словарь-сокращений.рф/a/%D0%91%D0%A1%D0%A3
свинорыл
yama
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 21:01

dimson а если 80% жильцов в подъзде с автономкой?
dimson
 
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  #<1 ... 6806680768086809
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