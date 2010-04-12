Тогда вы будете экономить,а Нафтогаз недополучит прибыль,а он рассчитывает на ваши деньги.[/quote я уже отрезался все нормально.
Чуть подробнее об опыте обрезания, если можно, когда было и как. У меня был неудачный опыт.
Кто успел с газовым котлом впрыгнуть в уходящий поезд - однозначно умнички! 10 или 9 лет назад вместе с решаловом (2 тыщи грн) итальяшкин газовый котел с разводкой по периметру обошелся мне 15 тыщ наших. Через год два одно решалово выходило за пятнашку. В решение горсовета задним числом вписать не хухры-мухры...
Потом лавочку вааще закрыли (взад 8-10 лет назад как-то уже не получалось... ) Сроки отсидки тоже поползли вверх..
Даже при нынешней цене на газ - экономия (вода+отопление) - существенна однозначно! В пред. года 200-350 грн даже в холода на трешку - запросто! Щас,мабуть, подороже станет. Но то таке. Электричество звучит красиво, однако, сеть далеко не везде у нас позволяет,особенно в пиковые нагрузки.
дарий написав:а нельзя отрезаться и установить инд.отопление?
Тогда вы будете экономить,а Нафтогаз недополучит прибыль,а он рассчитывает на ваши деньги.[/quote я уже отрезался все нормально.
Чуть подробнее об опыте обрезания, если можно, когда было и как. У меня был неудачный опыт.
Кто успел с газовым котлом впрыгнуть в уходящий поезд - однозначно умнички! 10 или 9 лет назад вместе с решаловом (2 тыщи грн) итальяшкин газовый котел с разводкой по периметру обошелся мне 15 тыщ наших. Через год два одно решалово выходило за пятнашку. В решение горсовета задним числом вписать не хухры-мухры...
Потом лавочку вааще закрыли (взад 8-10 лет назад как-то уже не получалось... ) Сроки отсидки тоже поползли вверх..
Даже при нынешней цене на газ - экономия (вода+отопление) - существенна однозначно! В пред. года 200-350 грн даже в холода на трешку - запросто! Щас,мабуть, подороже станет. Но то таке. Электричество звучит красиво, однако, сеть далеко не везде у нас позволяет,особенно в пиковые нагрузки.
Преступление - это монопольное централизованное отопление. Потребителю можно выставлять любые тарифы, и он не имеет права отказаться по ним платить. И договор расторгнуть тоже, даже если есть такая возможность техническая. Называется коммунальное рабство. А если он уезжает из квартиры на выходные, и ему не нужно греть пустую площадь? С автономным - все просто - перекрыл и забыл.
А если он уезжает из квартиры на выходные то ему НУЖНО греть пустую площадь! Потому что межквартирные перегородки (несущие стены-железобетон) очень теплопроводны. Т.е. Дом (особенно советские панельки) теплоизолирован снаружи (стены-керамзитобетон), целиком, а не между квартирами. Если, например, Вы у себя в квартире срежете все батареи, то у Вас будет 15-18С за счет тепла от соседей. Дом потому и называется коммунальным! Если Вам все это не нравится - покупайте частный дом! Но если Вы не будете его отапливать, то вся штукатурка осыпется.....и прочие негоразды...
Zebra написав:А если он уезжает из квартиры на выходные, и ему не нужно греть пустую площадь? С автономным - все просто - перекрыл и забыл.
Из копеечной экономии возвращаться в квартиру, в которой 10 градусов и ждать, пока она прогреется? Тем более, что когда начнешь согревать, вся экономия и уйдет.
Зебра привёл не совсем точный пример.Правильней было бы не на выходные, а вообще.Если квартира не используется, на продаже и не сдаётся и ещё не продана и продать проблематично.Но каждый месяц неск тысяч нужно платить.а насчёт прогрева это совершенно верно, после остужения в режим войти нужно минимум неск дней.
дача с 0 до 24х прогревается за пару часов..., есть такая штука - тепловентиляторы, инфракрасные панели...
Преступление - это монопольное централизованное отопление. Потребителю можно выставлять любые тарифы, и он не имеет права отказаться по ним платить. И договор расторгнуть тоже, даже если есть такая возможность техническая. Называется коммунальное рабство. А если он уезжает из квартиры на выходные, и ему не нужно греть пустую площадь? С автономным - все просто - перекрыл и забыл.
А если он уезжает из квартиры на выходные то ему НУЖНО греть пустую площадь! Потому что межквартирные перегородки (несущие стены-железобетон) очень теплопроводны. Т.е. Дом (особенно советские панельки) теплоизолирован снаружи (стены-керамзитобетон), целиком, а не между квартирами. Если, например, Вы у себя в квартире срежете все батареи, то у Вас будет 15-18С за счет тепла от соседей. Дом потому и называется коммунальным! Если Вам все это не нравится - покупайте частный дом! Но если Вы не будете его отапливать, то вся штукатурка осыпется.....и прочие негоразды...
Читая "Слід додатково зауважити, що є й другий випадок згорілих вкладів - за період "санації" банків в 2014-2016 рр. українці втратили на депозитах 163 млрд. грн. Це астрономічна сума, з якої 111 млрд. грн. - це вклади фізичних осіб, а 52 млрд. - це вклади малого і середнього бізнесу. Тобто, населення знову прокредитувало державу на астрономічну суму." сразу понимаешь уровень уровень подкованности автора. Вот мн еинтересно, сколько же гос. банков попали под санацию в 2016-2016? Ах, ни одного? Все лопнувшие и закрытые были частными и все тупо выводили средства куда подальше "на користь приватних осіб"? И такая же вся статья и дальше. Собственно, такая и ценность этой статьи. edvardd, не пачкайтесь.
як так розумію, пан p_vovk74 або ніщеброд, або тримає депозити в БСУ виключно в гривнях від 1996р