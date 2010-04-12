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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6808680968106811>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 935
1. Нет сбережений в валюте
10%
93
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
130
5. более 75%
64%
596
Всього голосів : 935
Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 21:09

edvardd
С дачей понятно, как там с кризисом ? отменяется ?
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 21:17

  Starikan написав:
Что может сделать субсидиант самостоятельно - ну хотя бы вентиль на каждую батарею поставить. Сейчас он и это не обязан, и не мотивирован делать.
У меня новые вентили и батареи стоят везде (как ни смешно, но в хруще 60-го года были предусмотрены байпасы) и что? Да, мне не нужно зимой открывать окна, когда жарко, но плачУ же я все равно по площади. А счетчики на 6 батарей не поставишь. А в подавляющем большинстве многоквартирных домов вертикальная разводка, а в новых домах, где горизонтальная и входной счетчик тепла - живут в основном хорошо обеспеченные люди, коих немного.
счетчик нет, а вот розподильник тепла можно """"" а нельзя отрезаться и установить инд.отопление?[/quote]
подтверждаю и дополняю
1) в многоквартирном доме даже если вы со всеми соседями по стояках ( гурбо говоря со всем подъездом крылом)договоритесь об отключении от центрального отопления то нужно такую кучу бюрократических препятствий преодолеть и столько денег на проекты занести что это очень сдерживает при наличии желания, один король заправок часть дома где жил "отрезал" от центрального отопления а Я в другой части дома смотрю на это со страхом ...брать отпуск на месяц ? что бы это улаживать и собирать со всего подъезда деньги ? ?
2) в многоквартирном доме с центральным отоплением при всем желании никакое энергосбережение не приносит экономической выгоды владельцу квартиры то есть мне, я вот вчера закончил утепление выложил $1000 думаете я буду меньше платить ? нет мне будет теплей и комфортней :D хотя
потом я разделил эту 1000 на цену электричества и понял что при догреве электричеством до комфортной приятной для меня температуры 22-24 мне бы хватило этой 1000 на 3 года ( три сезона отопления) вот теперь сижу и думаю а стоило ли оно того ? и это без учета ночного тарифа. Только в перспективе перехода на инд отопление ...
Востаннє редагувалось yama в Нед 18 лис, 2018 21:40, всього редагувалось 1 раз.
свинорыл
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 21:24

  Alexnik написав:dimson
То что сейчас людей дурацкими тарифами загоняют на индивидуальное отопление - это ПРЕСТУПЛЕНИЕ! Экономнее ТЭЦ - этого "тяжелого" наследия СССР - ничего не придумано!(теплоэлектроценраль). Отопление от ТЭЦ практически бесплатно! Это еще в СССР в институтах рассказывали, кто учился. При выработке электроэнергии 75% тепла сливается в реку, а ТЭЦ, вместо реки сливает это тепло нам в батареи. Сколько стоит отопление салона вашего автомобиля зимой? (только не электрокара...) Не задумывались?? КПД двигателя внутреннего сгорания тоже - 25%.
А 75% - в тепло! Поэтому греть квартиру электричеством - тоже преступление! Но власти искусственно разрушают систему ТЭЦ.

да подтверждаю . Знаком с энергетиками. При грамотном подходе и хорошей инфраструктуре трубах\магистралях самым экономным будет Центральное отопление в том числе и из за описанного выше.
свинорыл
yama
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 21:25

  edvardd написав:Зебра привёл не совсем точный пример.Правильней было бы не на выходные, а вообще.Если квартира не используется, на продаже и не сдаётся и ещё не продана и продать проблематично.Но каждый месяц неск тысяч нужно платить.а насчёт прогрева это совершенно верно, после остужения в режим войти нужно минимум неск дней.

дача с 0 до 24х прогревается за пару часов..., есть такая штука - тепловентиляторы, инфракрасные панели...

Очередная твоя глупость.Ты можешь свою дачу хоть саму спалить за час. мне всё равно.Жилой дом после подачи отопления входит в т н режим аж через 1-2 недели.Нужен прогрев несущих конструкций.Отдельная квартира конечно поменьше.
ПС ты забыл добавить буржуйки с топливом из рапса :D
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 21:34

  дарий написав:
  yama написав:


:D Степу нада читать в периоде начиная лет 10-12 назад... "Всем привет! Бауманка, золото 10 тыщ баксов за унцию, трежерис, фибоначчи, рупь - трубобездна!,я в америкосии поднял капитал..."
Это 2010 (плюс-минус), уже не помню.... :mrgreen:

Наш Либо (все одно пасиба огромное!) - практически мальчик... (по грузилову) 8)

не понял о чем вы ...поток сознания какой-то
свинорыл
yama
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 21:36

  dimson написав:
  Tolevas написав:
  Zebra написав:А если он уезжает из квартиры на выходные, и ему не нужно греть пустую площадь?
С автономным - все просто - перекрыл и забыл.


Из копеечной экономии возвращаться в квартиру, в которой 10 градусов и ждать, пока она прогреется? Тем более, что когда начнешь согревать, вся экономия и уйдет.

почему 10?выставлчешь программатором 15 и таймером ко дню приезда какую хочешь.

Так точно. У родственника автономка в квартире, с программатором вообще песня. Утром просыпаются выставлено 18 градусов, на работу ушли в квартире 14 градусов так как дома никого малая в школе после у бабушки, вечером пришли +20 какраз отогреться и помыться комфортно. Раньше топили без программатора вручную по ощущениям, так особо за котлом не уследишь когда как включать, а с программатором в начале посчитал то экономия с тем что без него почти 25%. Автономное отопление удобнее и гибче чем то ЦО такое как оно есть.
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 21:51

  Vitl написав:
  edvardd написав:Зебра привёл не совсем точный пример.Правильней было бы не на выходные, а вообще.Если квартира не используется, на продаже и не сдаётся и ещё не продана и продать проблематично.Но каждый месяц неск тысяч нужно платить.а насчёт прогрева это совершенно верно, после остужения в режим войти нужно минимум неск дней.

дача с 0 до 24х прогревается за пару часов..., есть такая штука - тепловентиляторы, инфракрасные панели...

Очередная твоя глупость.Ты можешь свою дачу хоть саму спалить за час. мне всё равно.Жилой дом после подачи отопления входит в т н режим аж через 1-2 недели.Нужен прогрев несущих конструкций.Отдельная квартира конечно поменьше.
ПС ты забыл добавить буржуйки с топливом из рапса :D

да мне пофиг теории, я практик, приехал на дачу 10 ноября и прогрел печкой с 0 до 24х за пару часов...до состояния ходить в трусах...воздух тёплый, остальное пофиг, так и в квартире тепловентилятором воздух прогрел - остальное отоплением...
edvardd
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 22:09

  yama написав:
  Alexnik написав:dimson
То что сейчас людей дурацкими тарифами загоняют на индивидуальное отопление - это ПРЕСТУПЛЕНИЕ! Экономнее ТЭЦ - этого "тяжелого" наследия СССР - ничего не придумано!(теплоэлектроценраль). Отопление от ТЭЦ практически бесплатно! Это еще в СССР в институтах рассказывали, кто учился. При выработке электроэнергии 75% тепла сливается в реку, а ТЭЦ, вместо реки сливает это тепло нам в батареи. Сколько стоит отопление салона вашего автомобиля зимой? (только не электрокара...) Не задумывались?? КПД двигателя внутреннего сгорания тоже - 25%.
А 75% - в тепло! Поэтому греть квартиру электричеством - тоже преступление! Но власти искусственно разрушают систему ТЭЦ.

да подтверждаю . Знаком с энергетиками. При грамотном подходе и хорошей инфраструктуре трубах\магистралях самым экономным будет Центральное отопление в том числе и из за описанного выше.


Из слов одного руководителя Тец
-раньше тец работал на электричество , сейчас работает на тепло для домов .
уже 10 лет никто не сливает горячую воду в речку .
раньше сливали и было кучи черепах .
moldashavanin
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 22:12

Re: Валютный рынок в контексте

  yama написав:не понял о чем вы ...поток сознания какой-то
свинорыл

Ямчик, не напрягайтесь...
То таке.
дарий
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 22:29

  yama написав:
  Alexnik написав:dimson
То что сейчас людей дурацкими тарифами загоняют на индивидуальное отопление - это ПРЕСТУПЛЕНИЕ! Экономнее ТЭЦ - этого "тяжелого" наследия СССР - ничего не придумано!(теплоэлектроценраль). Отопление от ТЭЦ практически бесплатно! Это еще в СССР в институтах рассказывали, кто учился. При выработке электроэнергии 75% тепла сливается в реку, а ТЭЦ, вместо реки сливает это тепло нам в батареи. Сколько стоит отопление салона вашего автомобиля зимой? (только не электрокара...) Не задумывались?? КПД двигателя внутреннего сгорания тоже - 25%.
А 75% - в тепло! Поэтому греть квартиру электричеством - тоже преступление! Но власти искусственно разрушают систему ТЭЦ.

да подтверждаю . Знаком с энергетиками. При грамотном подходе и хорошей инфраструктуре трубах\магистралях самым экономным будет Центральное отопление в том числе и из за описанного выше.

Ключевые моменты:
1. При грамотном подходе
2. При хорошей инфраструктуре трубах\магистралях
Что же в нашем случае? О подходе мне судить сложно, нет знакомых инсайдеров в энергетической сфере. Но о трубах и магистралях - это сколько угодно. Пройдите по Киеву зимой - на каждой сотне метров вы найдете оазисы с зеленой травой в самые злобные минуса.
В сети гуляют оценки потерь при доставке теплоносителя от ТЭЦ к потребителю до 60%. Я в эту цифру верю. По крайней мере в порядок этой цифры.
Главное преимущество индивидуального или модульного отопления в гибкости и адаптивности. На этом можно здорово сэкономить. А не как с ЦО - в апреле при наружной температура за +15 продолжають сжигать газ и раскалять батареи. Да и сейчас в доме моих родителей (хрущевка в райцентре) в квартире +26, форточки почти постоянно открыты, когда приезжаю - не могу спать от духоты. Комментировать тут, собственно, нечего. И так всё ясно и в плане как эффективности ЦО, так и в возможности манипулирования и навязывании услуг в том числе.
p_vovk74
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