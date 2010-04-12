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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 18 лис, 2018 21:09
edvardd
С дачей понятно, как там с кризисом ? отменяется ?
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
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Додано: Нед 18 лис, 2018 21:17
Starikan написав:
Что может сделать субсидиант самостоятельно - ну хотя бы вентиль на каждую батарею поставить. Сейчас он и это не обязан, и не мотивирован делать.
У меня новые вентили и батареи стоят везде (как ни смешно, но в хруще 60-го года были предусмотрены байпасы) и что? Да, мне не нужно зимой открывать окна, когда жарко, но плачУ же я все равно по площади. А счетчики на 6 батарей не поставишь. А в подавляющем большинстве многоквартирных домов вертикальная разводка, а в новых домах, где горизонтальная и входной счетчик тепла - живут в основном хорошо обеспеченные люди, коих немного.
счетчик нет, а вот розподильник тепла можно """"" а нельзя отрезаться и установить инд.отопление?
[/quote]
подтверждаю и дополняю
1) в многоквартирном доме даже если вы со всеми соседями по стояках ( гурбо говоря со всем подъездом крылом)договоритесь об отключении от центрального отопления то нужно такую кучу бюрократических препятствий преодолеть и столько денег на проекты занести что это очень сдерживает при наличии желания, один король заправок часть дома где жил "отрезал" от центрального отопления а Я в другой части дома смотрю на это со страхом ...брать отпуск на месяц ? что бы это улаживать и собирать со всего подъезда деньги ? ?
2) в многоквартирном доме с центральным отоплением при всем желании никакое энергосбережение не приносит экономической выгоды владельцу квартиры то есть мне, я вот вчера закончил утепление выложил $1000 думаете я буду меньше платить ? нет мне будет теплей и комфортней
хотя
потом я разделил эту 1000 на цену электричества и понял что при догреве электричеством до комфортной приятной для меня температуры 22-24 мне бы хватило этой 1000 на 3 года ( три сезона отопления) вот теперь сижу и думаю а стоило ли оно того ? и это без учета ночного тарифа. Только в перспективе перехода на инд отопление ...
Востаннє редагувалось yama
в Нед 18 лис, 2018 21:40, всього редагувалось 1 раз.
свинорыл
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Додано: Нед 18 лис, 2018 21:24
Alexnik написав:dimson
То что сейчас людей дурацкими тарифами загоняют на индивидуальное отопление - это ПРЕСТУПЛЕНИЕ! Экономнее ТЭЦ - этого "тяжелого" наследия СССР - ничего не придумано!(теплоэлектроценраль). Отопление от ТЭЦ практически бесплатно! Это еще в СССР в институтах рассказывали, кто учился. При выработке электроэнергии 75% тепла сливается в реку, а ТЭЦ, вместо реки сливает это тепло нам в батареи. Сколько стоит отопление салона вашего автомобиля зимой? (только не электрокара...) Не задумывались?? КПД двигателя внутреннего сгорания тоже - 25%.
А 75% - в тепло! Поэтому греть квартиру электричеством - тоже преступление! Но власти искусственно разрушают систему ТЭЦ.
да подтверждаю . Знаком с энергетиками. При грамотном подходе и хорошей инфраструктуре трубах\магистралях самым экономным будет Центральное отопление в том числе и из за описанного выше.
свинорыл
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yama
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Додано: Нед 18 лис, 2018 21:25
edvardd написав:
Зебра привёл не совсем точный пример.Правильней было бы не на выходные, а вообще.Если квартира не используется, на продаже и не сдаётся и ещё не продана и продать проблематично.Но каждый месяц неск тысяч нужно платить.а насчёт прогрева это совершенно верно, после остужения в режим войти нужно минимум неск дней.
дача с 0 до 24х прогревается за пару часов..., есть такая штука - тепловентиляторы, инфракрасные панели...
Очередная твоя глупость.Ты можешь свою дачу хоть саму спалить за час. мне всё равно.Жилой дом после подачи отопления входит в т н режим аж через 1-2 недели.Нужен прогрев несущих конструкций.Отдельная квартира конечно поменьше.
ПС ты забыл добавить буржуйки с топливом из рапса
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Додано: Нед 18 лис, 2018 21:34
не понял о чем вы ...поток сознания какой-то
свинорыл
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Додано: Нед 18 лис, 2018 21:36
dimson написав: Tolevas написав: Zebra написав:
А если он уезжает из квартиры на выходные, и ему не нужно греть пустую площадь?
С автономным - все просто - перекрыл и забыл.
Из копеечной экономии возвращаться в квартиру, в которой 10 градусов и ждать, пока она прогреется? Тем более, что когда начнешь согревать, вся экономия и уйдет.
почему 10?выставлчешь программатором 15 и таймером ко дню приезда какую хочешь.
Так точно. У родственника автономка в квартире, с программатором вообще песня. Утром просыпаются выставлено 18 градусов, на работу ушли в квартире 14 градусов так как дома никого малая в школе после у бабушки, вечером пришли +20 какраз отогреться и помыться комфортно. Раньше топили без программатора вручную по ощущениям, так особо за котлом не уследишь когда как включать, а с программатором в начале посчитал то экономия с тем что без него почти 25%. Автономное отопление удобнее и гибче чем то ЦО такое как оно есть.
ДС мне друг, но истина дороже
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Додано: Нед 18 лис, 2018 21:51
Vitl написав: edvardd написав:
Зебра привёл не совсем точный пример.Правильней было бы не на выходные, а вообще.Если квартира не используется, на продаже и не сдаётся и ещё не продана и продать проблематично.Но каждый месяц неск тысяч нужно платить.а насчёт прогрева это совершенно верно, после остужения в режим войти нужно минимум неск дней.
дача с 0 до 24х прогревается за пару часов..., есть такая штука - тепловентиляторы, инфракрасные панели...
Очередная твоя глупость.Ты можешь свою дачу хоть саму спалить за час. мне всё равно.Жилой дом после подачи отопления входит в т н режим аж через 1-2 недели.Нужен прогрев несущих конструкций.Отдельная квартира конечно поменьше.
ПС ты забыл добавить буржуйки с топливом из рапса
да мне пофиг теории, я практик, приехал на дачу 10 ноября и прогрел печкой с 0 до 24х за пару часов...до состояния ходить в трусах...воздух тёплый, остальное пофиг, так и в квартире тепловентилятором воздух прогрел - остальное отоплением...
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edvardd
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Додано: Нед 18 лис, 2018 22:09
yama написав: Alexnik написав:dimson
То что сейчас людей дурацкими тарифами загоняют на индивидуальное отопление - это ПРЕСТУПЛЕНИЕ! Экономнее ТЭЦ - этого "тяжелого" наследия СССР - ничего не придумано!(теплоэлектроценраль). Отопление от ТЭЦ практически бесплатно! Это еще в СССР в институтах рассказывали, кто учился. При выработке электроэнергии 75% тепла сливается в реку, а ТЭЦ, вместо реки сливает это тепло нам в батареи. Сколько стоит отопление салона вашего автомобиля зимой? (только не электрокара...) Не задумывались?? КПД двигателя внутреннего сгорания тоже - 25%.
А 75% - в тепло! Поэтому греть квартиру электричеством - тоже преступление! Но власти искусственно разрушают систему ТЭЦ.
да подтверждаю . Знаком с энергетиками. При грамотном подходе и хорошей инфраструктуре трубах\магистралях самым экономным будет Центральное отопление в том числе и из за описанного выше.
Из слов одного руководителя Тец
-раньше тец работал на электричество , сейчас работает на тепло для домов .
уже 10 лет никто не сливает горячую воду в речку .
раньше сливали и было кучи черепах .
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Додано: Нед 18 лис, 2018 22:12
yama написав:
не понял о чем вы ...поток сознания какой-то
свинорыл
Ямчик, не напрягайтесь...
То таке.
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Додано: Нед 18 лис, 2018 22:29
yama написав: Alexnik написав:dimson
То что сейчас людей дурацкими тарифами загоняют на индивидуальное отопление - это ПРЕСТУПЛЕНИЕ! Экономнее ТЭЦ - этого "тяжелого" наследия СССР - ничего не придумано!(теплоэлектроценраль). Отопление от ТЭЦ практически бесплатно! Это еще в СССР в институтах рассказывали, кто учился. При выработке электроэнергии 75% тепла сливается в реку, а ТЭЦ, вместо реки сливает это тепло нам в батареи. Сколько стоит отопление салона вашего автомобиля зимой? (только не электрокара...) Не задумывались?? КПД двигателя внутреннего сгорания тоже - 25%.
А 75% - в тепло! Поэтому греть квартиру электричеством - тоже преступление! Но власти искусственно разрушают систему ТЭЦ.
да подтверждаю . Знаком с энергетиками. При грамотном подходе и хорошей инфраструктуре трубах\магистралях самым экономным будет Центральное отопление в том числе и из за описанного выше.
Ключевые моменты:
1. При грамотном подходе
2. При хорошей инфраструктуре трубах\магистралях
Что же в нашем случае? О подходе мне судить сложно, нет знакомых инсайдеров в энергетической сфере. Но о трубах и магистралях - это сколько угодно. Пройдите по Киеву зимой - на каждой сотне метров вы найдете оазисы с зеленой травой в самые злобные минуса.
В сети гуляют оценки потерь при доставке теплоносителя от ТЭЦ к потребителю до 60%. Я в эту цифру верю. По крайней мере в порядок этой цифры.
Главное преимущество индивидуального или модульного отопления в гибкости и адаптивности. На этом можно здорово сэкономить. А не как с ЦО - в апреле при наружной температура за +15 продолжають сжигать газ и раскалять батареи. Да и сейчас в доме моих родителей (хрущевка в райцентре) в квартире +26, форточки почти постоянно открыты, когда приезжаю - не могу спать от духоты. Комментировать тут, собственно, нечего. И так всё ясно и в плане как эффективности ЦО, так и в возможности манипулирования и навязывании услуг в том числе.
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