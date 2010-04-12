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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 18 лис, 2018 22:36
moldashavanin написав:
Из слов одного руководителя Тец
-раньше тец работал на электричество , сейчас работает на тепло для домов .
уже 10 лет никто не сливает горячую воду в речку .
раньше сливали и было кучи черепах .
Никто никогда не сливал горячую воду в речку.
Технология охлаждения через градирни подразумевает сам процесс производства.
"раньше тец работал на электричество , сейчас работает на тепло для домов"
Осталось понять, зачем все лето дома-то обогревать..?
Блин, товарищ Ванин, если Вы совсем не в теме...
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Додано: Нед 18 лис, 2018 22:49
p_vovk74 написав: yama написав: Alexnik написав:dimson
То что сейчас людей дурацкими тарифами загоняют на индивидуальное отопление - это ПРЕСТУПЛЕНИЕ! Экономнее ТЭЦ - этого "тяжелого" наследия СССР - ничего не придумано!(теплоэлектроценраль). Отопление от ТЭЦ практически бесплатно! Это еще в СССР в институтах рассказывали, кто учился. При выработке электроэнергии 75% тепла сливается в реку, а ТЭЦ, вместо реки сливает это тепло нам в батареи.
Но власти искусственно разрушают систему ТЭЦ.
да подтверждаю . Знаком с энергетиками. При грамотном подходе и хорошей инфраструктуре трубах\магистралях самым экономным будет Центральное отопление в том числе и из за описанного выше.
Ключевые моменты:
1. При грамотном подходе
2. При хорошей инфраструктуре трубах\магистралях
Что же в нашем случае? О подходе мне судить сложно, нет знакомых инсайдеров в энергетической сфере. Но о трубах и магистралях - это сколько угодно. Пройдите по Киеву зимой - на каждой сотне метров вы найдете оазисы с зеленой травой в самые злобные минуса.
На примере Северодонецка - ТЕЦ при "Азоте", "Азот" несколько лет назад отказался от ее услуг, как поставщика єлектричества. Т.е. генерация єнергии - вообще невостребована.
А полгорода завязано на отопление от нее, и тепло вовсе не бесплатное, газ сжигается именно ради тепла. При єтом географически ТЕЦ находится ЗА "Азотом", которій сам по себе как полгорода. И труба до потребителя тянется километрами...
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sryvkin
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Додано: Нед 18 лис, 2018 22:53
sryvkin написав:
На примере Северодонецка - ТЕЦ при "Азоте", "Азот" несколько лет назад отказался от ее услуг, как поставщика єлектричества. Т.е. генерация єнергии - вообще невостребована.
А полгорода завязано на отопление от нее, и тепло вовсе не бесплатное, газ сжигается именно ради тепла. При єтом географически ТЕЦ находится ЗА "Азотом", которій сам по себе как полгорода. И труба до потребителя тянется километрами...
Круто! ТЭЦ новой столицы Луганской области до сих пор на газе...
Обалдеть, по богатому...
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