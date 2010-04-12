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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6808680968106811

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 935
1. Нет сбережений в валюте
10%
93
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
130
5. более 75%
64%
596
Всього голосів : 935
Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 22:36

Re: Валютный рынок в контексте

  moldashavanin написав:Из слов одного руководителя Тец
-раньше тец работал на электричество , сейчас работает на тепло для домов .
уже 10 лет никто не сливает горячую воду в речку .
раньше сливали и было кучи черепах .


Никто никогда не сливал горячую воду в речку.
Технология охлаждения через градирни подразумевает сам процесс производства.

"раньше тец работал на электричество , сейчас работает на тепло для домов"

Осталось понять, зачем все лето дома-то обогревать..? :D

Блин, товарищ Ванин, если Вы совсем не в теме... :wink:
дарий
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 22:49

  p_vovk74 написав:
  yama написав:
  Alexnik написав:dimson
То что сейчас людей дурацкими тарифами загоняют на индивидуальное отопление - это ПРЕСТУПЛЕНИЕ! Экономнее ТЭЦ - этого "тяжелого" наследия СССР - ничего не придумано!(теплоэлектроценраль). Отопление от ТЭЦ практически бесплатно! Это еще в СССР в институтах рассказывали, кто учился. При выработке электроэнергии 75% тепла сливается в реку, а ТЭЦ, вместо реки сливает это тепло нам в батареи.
Но власти искусственно разрушают систему ТЭЦ.

да подтверждаю . Знаком с энергетиками. При грамотном подходе и хорошей инфраструктуре трубах\магистралях самым экономным будет Центральное отопление в том числе и из за описанного выше.

Ключевые моменты:
1. При грамотном подходе
2. При хорошей инфраструктуре трубах\магистралях
Что же в нашем случае? О подходе мне судить сложно, нет знакомых инсайдеров в энергетической сфере. Но о трубах и магистралях - это сколько угодно. Пройдите по Киеву зимой - на каждой сотне метров вы найдете оазисы с зеленой травой в самые злобные минуса.


На примере Северодонецка - ТЕЦ при "Азоте", "Азот" несколько лет назад отказался от ее услуг, как поставщика єлектричества. Т.е. генерация єнергии - вообще невостребована.
А полгорода завязано на отопление от нее, и тепло вовсе не бесплатное, газ сжигается именно ради тепла. При єтом географически ТЕЦ находится ЗА "Азотом", которій сам по себе как полгорода. И труба до потребителя тянется километрами...
sryvkin
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 22:53

Re: Валютный рынок в контексте

  sryvkin написав:На примере Северодонецка - ТЕЦ при "Азоте", "Азот" несколько лет назад отказался от ее услуг, как поставщика єлектричества. Т.е. генерация єнергии - вообще невостребована.
А полгорода завязано на отопление от нее, и тепло вовсе не бесплатное, газ сжигается именно ради тепла. При єтом географически ТЕЦ находится ЗА "Азотом", которій сам по себе как полгорода. И труба до потребителя тянется километрами...


Круто! ТЭЦ новой столицы Луганской области до сих пор на газе...
Обалдеть, по богатому... :oops:
дарий
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