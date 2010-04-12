Додано: Нед 18 лис, 2018 23:12

yama написав: Alexnik написав: dimson

То что сейчас людей дурацкими тарифами загоняют на индивидуальное отопление - это ПРЕСТУПЛЕНИЕ! Экономнее ТЭЦ - этого "тяжелого" наследия СССР - ничего не придумано!(теплоэлектроценраль). Отопление от ТЭЦ практически бесплатно! Это еще в СССР в институтах рассказывали, кто учился. При выработке электроэнергии 75% тепла сливается в реку, а ТЭЦ, вместо реки сливает это тепло нам в батареи. Сколько стоит отопление салона вашего автомобиля зимой? (только не электрокара...) Не задумывались?? КПД двигателя внутреннего сгорания тоже - 25%.

А 75% - в тепло! Поэтому греть квартиру электричеством - тоже преступление! Но власти искусственно разрушают систему ТЭЦ. То что сейчас людей дурацкими тарифами загоняют на индивидуальное отопление - это ПРЕСТУПЛЕНИЕ! Экономнее ТЭЦ - этого "тяжелого" наследия СССР - ничего не придумано!(теплоэлектроценраль). Отопление от ТЭЦ практически бесплатно! Это еще в СССР в институтах рассказывали, кто учился. При выработке электроэнергии 75% тепла сливается в реку, а ТЭЦ, вместо реки сливает это тепло нам в батареи. Сколько стоит отопление салона вашего автомобиля зимой? (только не электрокара...) Не задумывались?? КПД двигателя внутреннего сгорания тоже - 25%.А 75% - в тепло! Поэтому греть квартиру электричеством - тоже преступление! Но власти искусственно разрушают систему ТЭЦ.

да подтверждаю . Знаком с энергетиками. При грамотном подходе и хорошей инфраструктуре трубах\магистралях самым экономным будет Центральное отопление в том числе и из за описанного выше. да подтверждаю . Знаком с энергетиками. При грамотном подходе и хорошей инфраструктуре трубах\магистралях самым экономным будет Центральное отопление в том числе и из за описанного выше.

Массовое производство позволяет снизить себестоимость готовой продукции. Это классика экономики.Что касается амортизации, которая, как кто-то написал ранее, не учитывается в ценах на поставках тепла из советских еще тепловых сетей, то хочу заметить, что советские теплосети формально уже можно давно списать в утиль, но они еще работают, так как делались надежно и надолго. Поэтому амортизация начисляется сейчас лишь на отремонтированные участки, которых с каждым годом все больше и больше будет.В Харькове в этом году коммунальщики столкнулись с давно ожидаемым значительным ростом числа поломок в старых теплосетях. Проблема обострилась с ростом дефицита на рабочие руки, связанного с безвизом - слесаря уволились и поехали в Польшу или Россию на заработки. Это следствие недальновидной государственной политики, проводимой президентом с целью хоть как-то избавить свой имидж от глобальных неудач путем представления безвиза в качестве огромной победы Украины. Уверен, что такие победы сродни декларируемой в СМИ в свое время "победе" Тимошенко, когда она в газовом вопросе подленько так полностью сдала экономические интересы Украины. Цены на коммунальные услуги хоть и поднялись, но поступившие деньги сразу же уходят на счета Нефтегаза, который является монополистом вопреки требованиям антимонопольного законодательства. В результате денег у коммунальщиков на зарплату слесарям все равно не хватает, причем явно. Да и платежеспособность населения в целом никуда не годится. Косвенным подтверждением этому является и замечание ДС, в котором он утверждает, что на межбанке импортеры перед Новым годом непривычно не спешат покупать валюту для закупки товара именно по причине тотального падения платежеспособности населения в целом.Страна обеднела за последние годы. Прошу не путать и не приводить в контр-пример выросшие состояния нынешних министров и депутатов от БПП и прочих провластных партий. Рынки Харькова уже не бьют рекорды по продажам как в натуральном выражении, так и в валютном.