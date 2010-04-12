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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6809681068116812>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 935
1. Нет сбережений в валюте
10%
93
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
130
5. более 75%
64%
596
Всього голосів : 935
Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 22:36

Re: Валютный рынок в контексте

  moldashavanin написав:Из слов одного руководителя Тец
-раньше тец работал на электричество , сейчас работает на тепло для домов .
уже 10 лет никто не сливает горячую воду в речку .
раньше сливали и было кучи черепах .


Никто никогда не сливал горячую воду в речку.
Технология охлаждения через градирни подразумевает сам процесс производства.

"раньше тец работал на электричество , сейчас работает на тепло для домов"

Осталось понять, зачем все лето дома-то обогревать..? :D

Блин, товарищ Ванин, если Вы совсем не в теме... :wink:
дарий
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 22:49

  p_vovk74 написав:
  yama написав:
  Alexnik написав:dimson
То что сейчас людей дурацкими тарифами загоняют на индивидуальное отопление - это ПРЕСТУПЛЕНИЕ! Экономнее ТЭЦ - этого "тяжелого" наследия СССР - ничего не придумано!(теплоэлектроценраль). Отопление от ТЭЦ практически бесплатно! Это еще в СССР в институтах рассказывали, кто учился. При выработке электроэнергии 75% тепла сливается в реку, а ТЭЦ, вместо реки сливает это тепло нам в батареи.
Но власти искусственно разрушают систему ТЭЦ.

да подтверждаю . Знаком с энергетиками. При грамотном подходе и хорошей инфраструктуре трубах\магистралях самым экономным будет Центральное отопление в том числе и из за описанного выше.

Ключевые моменты:
1. При грамотном подходе
2. При хорошей инфраструктуре трубах\магистралях
Что же в нашем случае? О подходе мне судить сложно, нет знакомых инсайдеров в энергетической сфере. Но о трубах и магистралях - это сколько угодно. Пройдите по Киеву зимой - на каждой сотне метров вы найдете оазисы с зеленой травой в самые злобные минуса.


На примере Северодонецка - ТЕЦ при "Азоте", "Азот" несколько лет назад отказался от ее услуг, как поставщика єлектричества. Т.е. генерация єнергии - вообще невостребована.
А полгорода завязано на отопление от нее, и тепло вовсе не бесплатное, газ сжигается именно ради тепла. При єтом географически ТЕЦ находится ЗА "Азотом", которій сам по себе как полгорода. И труба до потребителя тянется километрами...
sryvkin
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 22:53

Re: Валютный рынок в контексте

  sryvkin написав:На примере Северодонецка - ТЕЦ при "Азоте", "Азот" несколько лет назад отказался от ее услуг, как поставщика єлектричества. Т.е. генерация єнергии - вообще невостребована.
А полгорода завязано на отопление от нее, и тепло вовсе не бесплатное, газ сжигается именно ради тепла. При єтом географически ТЕЦ находится ЗА "Азотом", которій сам по себе как полгорода. И труба до потребителя тянется километрами...


Круто! ТЭЦ новой столицы Луганской области до сих пор на газе...
Обалдеть, по богатому... :oops:
Врядли. :mrgreen:
дарий
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 23:06

  ЛАД написав:vovan_prm
Возможно, Вы правы. Но хотелось бы увидеть расчёты стоимости отопления от ТЭЦ и индивидуального.
Но это не тема для данного форума. Может быть, Вы где-то встречали такие расчёты?
По модульным котельням. Живу в доме с домовой котельной. Почему-то цена Гкал выше, чем при центр. отоплении, хоть и не намного.


У Вас цена выше, т.к. платежеспособность ваших жильцов выше :). Сколько вы платите - не показатель, надо сравнивать себестоимость. Но кто ж ее покажет
Mazay256
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 23:11

  sryvkin написав:
На примере Северодонецка - ТЕЦ при "Азоте", "Азот" несколько лет назад отказался от ее услуг, как поставщика єлектричества. Т.е. генерация єнергии - вообще невостребована.
А полгорода завязано на отопление от нее, и тепло вовсе не бесплатное, газ сжигается именно ради тепла. При єтом географически ТЕЦ находится ЗА "Азотом", которій сам по себе как полгорода. И труба до потребителя тянется километрами...

да ,на ТЕЦ есть ( могут быть) отдельно целые котлы которые сжигают газ только на обогрев квартир.
На сегодня С учетом плохого состояния ТЕЦ и магистралей ,неизвестно что дешевле получиться привезти это все к уму разуму и тогда получать пользу от косвенного тепла или ставить каждому индивидуальное отопление. Модульный котел на один несколько домов - хороший вариант. На сегодня надо считать что более выгодно это задачи проектных институтов на уровне государства стратегические решения . Например газ это более опасно чем электроэнергия и центральное отопление . Если электрика убьет одного при*** который не сделает нормальную автоматику (и не поставит УЗО) , то взрыв газа снесет несколько квартир ... жертвы побольше будут .ВЫ скажете современые котлы имеют автоматику ,но в случае ошибки электромонтажа будет под угрозой одна квартира, а газом как я говорил снесет несколько стен в том числе соседние квартиры заденет.
Газовая плита \ газовый котел это не удобно :
1) при горении сжигается кислород
2)во время горения газа продуктом горения (результатом горения )является вода и СО2
из этого следует что нужен хороший приток воздуха ( холодного а где вы теплый возьмете ? ) и выброс кучи теплого
проще говоря мы нагреваем воздух и выбрасываем теплый воздух - нам нужна вентиляция много кубометров воздуха надо взять с улицы нагреть и выбросить в трубу ...
При готовке на электроплите вентиляция нужна только на отвод испарения воды из каструли с супом :) и кучи запаха готовки еды ...
Между делом при установке пластиковых окон и современных дверей портиться система вентиляции квартиры , полностью убирается запланированный проектом приток воздуха из щелей и по хорошему надо делать НОВЫЙ проект вентиляции при установке новых окон \дверей и тем более вместе с газовым котлом ...
Востаннє редагувалось yama в Нед 18 лис, 2018 23:14, всього редагувалось 1 раз.
свинорыл
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 23:12

  yama написав:
  Alexnik написав:dimson
То что сейчас людей дурацкими тарифами загоняют на индивидуальное отопление - это ПРЕСТУПЛЕНИЕ! Экономнее ТЭЦ - этого "тяжелого" наследия СССР - ничего не придумано!(теплоэлектроценраль). Отопление от ТЭЦ практически бесплатно! Это еще в СССР в институтах рассказывали, кто учился. При выработке электроэнергии 75% тепла сливается в реку, а ТЭЦ, вместо реки сливает это тепло нам в батареи. Сколько стоит отопление салона вашего автомобиля зимой? (только не электрокара...) Не задумывались?? КПД двигателя внутреннего сгорания тоже - 25%.
А 75% - в тепло! Поэтому греть квартиру электричеством - тоже преступление! Но власти искусственно разрушают систему ТЭЦ.

да подтверждаю . Знаком с энергетиками. При грамотном подходе и хорошей инфраструктуре трубах\магистралях самым экономным будет Центральное отопление в том числе и из за описанного выше.

Массовое производство позволяет снизить себестоимость готовой продукции. Это классика экономики.

Что касается амортизации, которая, как кто-то написал ранее, не учитывается в ценах на поставках тепла из советских еще тепловых сетей, то хочу заметить, что советские теплосети формально уже можно давно списать в утиль, но они еще работают, так как делались надежно и надолго. Поэтому амортизация начисляется сейчас лишь на отремонтированные участки, которых с каждым годом все больше и больше будет.

В Харькове в этом году коммунальщики столкнулись с давно ожидаемым значительным ростом числа поломок в старых теплосетях. Проблема обострилась с ростом дефицита на рабочие руки, связанного с безвизом - слесаря уволились и поехали в Польшу или Россию на заработки. Это следствие недальновидной государственной политики, проводимой президентом с целью хоть как-то избавить свой имидж от глобальных неудач путем представления безвиза в качестве огромной победы Украины. Уверен, что такие победы сродни декларируемой в СМИ в свое время "победе" Тимошенко, когда она в газовом вопросе подленько так полностью сдала экономические интересы Украины. Цены на коммунальные услуги хоть и поднялись, но поступившие деньги сразу же уходят на счета Нефтегаза, который является монополистом вопреки требованиям антимонопольного законодательства. В результате денег у коммунальщиков на зарплату слесарям все равно не хватает, причем явно. Да и платежеспособность населения в целом никуда не годится. Косвенным подтверждением этому является и замечание ДС, в котором он утверждает, что на межбанке импортеры перед Новым годом непривычно не спешат покупать валюту для закупки товара именно по причине тотального падения платежеспособности населения в целом.

Страна обеднела за последние годы. Прошу не путать и не приводить в контр-пример выросшие состояния нынешних министров и депутатов от БПП и прочих провластных партий. Рынки Харькова уже не бьют рекорды по продажам как в натуральном выражении, так и в валютном.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 23:31

freeze
:D
И,каквсегда,всезаканчивается политикой.... :mrgreen:
дарий
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 23:34

Re: Валютный рынок в контексте

Не могем мы без этой гадости.....
дарий
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 23:46

  buratinyo написав:Что касается амортизации, которая, как кто-то написал ранее, не учитывается в ценах на поставках тепла из советских еще тепловых сетей, то хочу заметить, что советские теплосети формально уже можно давно списать в утиль, но они еще работают, так как делались надежно и надолго. Поэтому амортизация начисляется сейчас лишь на отремонтированные участки, которых с каждым годом все больше и больше будет.


Если это был камень в мой огород, то писал я лишь о том, что для поддержания добычи газа на стабильном в течении многих лет уровне 15 млрд кубов, Укргаздобыча обходится крайне низким объемом капитальных инвестиций (в пределах 5% от выручки).

Разумеется, это не значит, что инфраструктура амортизируется так же медленно, как медленно вкладывают в ее обновление. Это значит экспоненциальный рост процента ее износа
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 00:00

  дарий написав:Не могем мы без этой гадости.....

Можем.

Нашел сегодня интересный график, вспоминая предположения собственные о том, что индекс доллара будет расти еще какое-то время с учетом предпринятых Трампом мероприятий по развязыванию торговых войн.

Но... критично пересмотрев свои предположения о росте индекса доллара и прогнозы ДС о том, что евро ожидает дорога в никуда, т.е. к паритету с долларом в ближайшее время, я понял, что возможно попался на загоны из СМИ. Ведь торговые войны неоднозначны и ВСЕГДА в итоге приводят к обесцениванию валют победителей. Победить Трампу еще не удалось, но начало тренда на обесценивание доллара в мире начало проявляться, по моему. Доллар достиг пика своего, после чего дорога ему вниз.
Зображення

Обратите внимание на приведенный график и особенно на периодичность появления пиков по доллару. Первый на графике был в 1986 году (формирование экономического задела на развал СССР), второй через 15 лет - в 2001 году приблизительно (минимальные цены в долларах на квартиры в Украине) и на подходе третий пик 2001+15=2016 год +- пару лет погрешности (Украина подверглась агрессии, Сирия подверглась агрессии, Азия наполнила ЕС беженцами). Исходя из графика и признания своих недавних ошибок делаю вывод, что сейчас доллар находится на своем пике. И ... от него надо избавляться.

Можете не благодарить.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
buratinyo
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