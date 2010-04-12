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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 6809681068116812 Какой процент сбережений вы держите в валюте? Валютный рынок в контексте 4.2 5 935 1. Нет сбережений в валюте 10% 93 2. до 20% 5% 48 3. от 20% до 50% 7% 68 4. от 50% до 75% 14% 130 5. более 75% 64% 596 Всього голосів : 935 Додано: Пон 19 лис, 2018 00:05 buratinyo

Не буду...

Плюс поставил...простите.

Не буду...Плюс поставил...простите. дарий

Повідомлень: 754 З нами з: 21.01.17 Подякував: 324 раз. Подякували: 81 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 лис, 2018 00:14 buratinyo написав: И ... от него надо избавляться.

И ... от него надо избавляться.



Давно пытаюсь это делать, но как-то плохо получается. Не просто у нас конвертировать наличку в Евро. Обратно гораздо проще. За весь вечер 2 поста по делу среди сотни постов про отопление. Давно пытаюсь это делать, но как-то плохо получается. Не просто у нас конвертировать наличку в Евро. Обратно гораздо проще. За весь вечер 2 поста по делу среди сотни постов про отопление. Востаннє редагувалось Tolevas в Пон 19 лис, 2018 00:33, всього редагувалось 1 раз. Tolevas Повідомлень: 770 З нами з: 06.03.17 Подякував: 19 раз. Подякували: 81 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 лис, 2018 00:22 Starikan написав: Qwerty написав: Почув імя і просто пригадав як в ті роки всі друзі, знайомі і просто співгромадяни обзавелись магазинами, салонами, ресторанами Почув імя і просто пригадав як в ті роки всі друзі, знайомі і просто співгромадяни обзавелись

А никому не пришло в голову обзавестись хотя бы свечным заводиком (с) или мясохладобойней (с)? Так сказать, производством?



На магазинах, салонах и ресторанах, мы и приплыли. Прожрали всю валюту, короче. А никому не пришло в голову обзавестись хотя бы свечным заводиком (с) или мясохладобойней (с)?Так сказать, производством?На магазинах, салонах и ресторанах, мы и приплыли. Прожрали всю валюту, короче.

Яку саме валюту вони прожрали?! Хто був той добродєтєль, який їм видавав ту валюту?! Тут я бачу не фінансовий форум, а проби на 95-квартал... Один пише, що крали при Юлі, потім десятирічний період чесності в державі, а всі нечесні чекають приходу Юлі, другий пише, що не побудували мясохладобойню... Той, хто хотів той і хладобойню і магазини, і ферми, і молокозаводи будував... Можливість тоді була така! Все способствувало цьому. А саме головне, що влада між собою гризлась і в неї було менше часу на придушення бізнесу... Підприємливі люди нагулювали жирок, щоб потім нормально розвиватись. Якщо б тоді не було такого розвитку, то на даному етапі все було б набагато сумніше... Ну а ту валюту, яку було розкрадено з кредитів, так не там треба шукати, а у тих, хто з середніх бізнесменів став олігархами, хто по відкривав масу відділень *г**** банків і продав їх скопом за мільярди доларів, а ті європейські банки, що купили опинились біля розбитого корита... Не потрібно в питанні просирання валютних кредитів тих, хто не зміг би їх просрати по простій причині - хто б їм це дозволив і дав би... Мої знайомі і друзі все повернули, якщо брали, а більшість нічого не брала, бо заробляли дуже і дуже пристойні гроші, бо в населення було тих грошей... І будь-яка торгівля і виробництво приносило дуже великий прибуток. Яку саме валюту вони прожрали?! Хто був той добродєтєль, який їм видавав ту валюту?! Тут я бачу не фінансовий форум, а проби на 95-квартал... Один пише, що крали при Юлі, потім десятирічний період чесності в державі, а всі нечесні чекають приходу Юлі, другий пише, що не побудували мясохладобойню... Той, хто хотів той і хладобойню і магазини, і ферми, і молокозаводи будував... Можливість тоді була така! Все способствувало цьому. А саме головне, що влада між собою гризлась і в неї було менше часу на придушення бізнесу... Підприємливі люди нагулювали жирок, щоб потім нормально розвиватись. Якщо б тоді не було такого розвитку, то на даному етапі все було б набагато сумніше... Ну а ту валюту, яку було розкрадено з кредитів, так не там треба шукати, а у тих, хто з середніх бізнесменів став олігархами, хто по відкривав масу відділень *г**** банків і продав їх скопом за мільярди доларів, а ті європейські банки, що купили опинились біля розбитого корита... Не потрібно в питанні просирання валютних кредитів тих, хто не зміг би їх просрати по простій причині - хто б їм це дозволив і дав би... Мої знайомі і друзі все повернули, якщо брали, а більшість нічого не брала, бо заробляли дуже і дуже пристойні гроші, бо в населення було тих грошей... І будь-яка торгівля і виробництво приносило дуже великий прибуток. Qwerty Повідомлень: 1827 З нами з: 25.02.15 Подякував: 236 раз. Подякували: 306 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 лис, 2018 00:34 ЛАД написав: Qwerty написав: ..........

Почув імя і просто пригадав як в ті роки всі друзі, знайомі і просто співгромадяни обзавелись магазинами, салонами, ресторанами, як будували будинки і офіси, як сільське господарство ставало на ноги, купляючи дорогу закордонну техніку, як багато хто почав їздити і відпочивати за кордон, як все розвивалось і розбудовувалося...

......... ..........Почув імя і просто пригадав як в ті роки всі друзі, знайомі і просто співгромадяни обзавелись магазинами, салонами, ресторанами, як будували будинки і офіси, як сільське господарство ставало на ноги, купляючи дорогу закордонну техніку, як багато хто почав їздити і відпочивати за кордон, як все розвивалось і розбудовувалося............

Справедливости ради.

В те годы не только Юля была премьером. С 4 августа 2006 до 23 ноября 2007 премьером был Витя. Так что нельзя тогдашнее "процветание" приписывать исключительно Юле.

Но и не считаю справедливыми все обвинения в её адрес.

Я лично против неё, т.к. она не рыночник, её стихия - командная экономика. Справедливости ради.В те годы не только Юля была премьером. С 4 августа 2006 до 23 ноября 2007 премьером был Витя. Так что нельзя тогдашнее "процветание" приписывать исключительно Юле.Но и не считаю справедливыми все обвинения в её адрес.Я лично против неё, т.к. она не рыночник, её стихия - командная экономика.

Ну, наскільки складається картина, то мова про кандидата в президенти саме Юлю, а не Вітю... Тому й обговорення саме її кандидатури... Чи ви пропонуєте і про заслуги ВФЯ погутарити?! А в нас ніхто не риночник... Який у нас може бути риночник, коли в нас навіть елементарних проявів ринкової економіки не має... У нас би елементарний порядок навести! Нам потрібен мужик з залізними яйцями... Крім Юлі нікого на горизонті не бачу в упор! Ну, наскільки складається картина, то мова про кандидата в президенти саме Юлю, а не Вітю... Тому й обговорення саме її кандидатури... Чи ви пропонуєте і про заслуги ВФЯ погутарити?! А в нас ніхто не риночник... Який у нас може бути риночник, коли в нас навіть елементарних проявів ринкової економіки не має... У нас би елементарний порядок навести! Нам потрібен мужик з залізними яйцями... Крім Юлі нікого на горизонті не бачу в упор! Qwerty Повідомлень: 1827 З нами з: 25.02.15 Подякував: 236 раз. Подякували: 306 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6809681068116812 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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