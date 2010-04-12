RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6809681068116812

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 935
1. Нет сбережений в валюте
10%
93
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
130
5. более 75%
64%
596
Всього голосів : 935
Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 00:05

buratinyo
:D Не буду... :wink:
Плюс поставил...простите.
:oops:
дарий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 754
З нами з: 21.01.17
Подякував: 324 раз.
Подякували: 81 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 00:14

  buratinyo написав: И ... от него надо избавляться.


Давно пытаюсь это делать, но как-то плохо получается. Не просто у нас конвертировать наличку в Евро. Обратно гораздо проще. За весь вечер 2 поста по делу среди сотни постов про отопление.
Востаннє редагувалось Tolevas в Пон 19 лис, 2018 00:33, всього редагувалось 1 раз.
Tolevas
 
Повідомлень: 770
З нами з: 06.03.17
Подякував: 19 раз.
Подякували: 81 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 00:22

  Starikan написав:
  Qwerty написав: Почув імя і просто пригадав як в ті роки всі друзі, знайомі і просто співгромадяни обзавелись магазинами, салонами, ресторанами

А никому не пришло в голову обзавестись хотя бы свечным заводиком (с) или мясохладобойней (с)? :wink: Так сказать, производством?

На магазинах, салонах и ресторанах, мы и приплыли. Прожрали всю валюту, короче.

Яку саме валюту вони прожрали?! Хто був той добродєтєль, який їм видавав ту валюту?! Тут я бачу не фінансовий форум, а проби на 95-квартал... Один пише, що крали при Юлі, потім десятирічний період чесності в державі, а всі нечесні чекають приходу Юлі, другий пише, що не побудували мясохладобойню... Той, хто хотів той і хладобойню і магазини, і ферми, і молокозаводи будував... Можливість тоді була така! Все способствувало цьому. А саме головне, що влада між собою гризлась і в неї було менше часу на придушення бізнесу... Підприємливі люди нагулювали жирок, щоб потім нормально розвиватись. Якщо б тоді не було такого розвитку, то на даному етапі все було б набагато сумніше... Ну а ту валюту, яку було розкрадено з кредитів, так не там треба шукати, а у тих, хто з середніх бізнесменів став олігархами, хто по відкривав масу відділень *г**** банків і продав їх скопом за мільярди доларів, а ті європейські банки, що купили опинились біля розбитого корита... Не потрібно в питанні просирання валютних кредитів тих, хто не зміг би їх просрати по простій причині - хто б їм це дозволив і дав би... Мої знайомі і друзі все повернули, якщо брали, а більшість нічого не брала, бо заробляли дуже і дуже пристойні гроші, бо в населення було тих грошей... І будь-яка торгівля і виробництво приносило дуже великий прибуток.
Qwerty
 
Повідомлень: 1827
З нами з: 25.02.15
Подякував: 236 раз.
Подякували: 306 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 00:34

  ЛАД написав:
  Qwerty написав:..........
Почув імя і просто пригадав як в ті роки всі друзі, знайомі і просто співгромадяни обзавелись магазинами, салонами, ресторанами, як будували будинки і офіси, як сільське господарство ставало на ноги, купляючи дорогу закордонну техніку, як багато хто почав їздити і відпочивати за кордон, як все розвивалось і розбудовувалося...
.........

Справедливости ради.
В те годы не только Юля была премьером. С 4 августа 2006 до 23 ноября 2007 премьером был Витя. Так что нельзя тогдашнее "процветание" приписывать исключительно Юле.
Но и не считаю справедливыми все обвинения в её адрес.
Я лично против неё, т.к. она не рыночник, её стихия - командная экономика.

Ну, наскільки складається картина, то мова про кандидата в президенти саме Юлю, а не Вітю... Тому й обговорення саме її кандидатури... Чи ви пропонуєте і про заслуги ВФЯ погутарити?! А в нас ніхто не риночник... Який у нас може бути риночник, коли в нас навіть елементарних проявів ринкової економіки не має... У нас би елементарний порядок навести! Нам потрібен мужик з залізними яйцями... Крім Юлі нікого на горизонті не бачу в упор!
Qwerty
 
Повідомлень: 1827
З нами з: 25.02.15
Подякував: 236 раз.
Подякували: 306 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6809681068116812
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Tolevas, Vitaka і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1364, 1365, 1366
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
13650 1553020
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 лис, 2018 00:26
Vitaka
Валютный рынок в мире 1 ... 647, 648, 649
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6484 1372592
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 16 лис, 2018 16:42
ivan_naumeiko
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
159 247071
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 сер, 2018 15:58
Сибарит

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ВТБ Банк (14430)
19.11.2018 00:33
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.