buratinyo
Не буду...
Плюс поставил...простите.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 19 лис, 2018 00:14
Давно пытаюсь это делать, но как-то плохо получается. Не просто у нас конвертировать наличку в Евро. Обратно гораздо проще. За весь вечер 2 поста по делу среди сотни постов про отопление.
Востаннє редагувалось Tolevas в Пон 19 лис, 2018 00:33, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 19 лис, 2018 00:22
Яку саме валюту вони прожрали?! Хто був той добродєтєль, який їм видавав ту валюту?! Тут я бачу не фінансовий форум, а проби на 95-квартал... Один пише, що крали при Юлі, потім десятирічний період чесності в державі, а всі нечесні чекають приходу Юлі, другий пише, що не побудували мясохладобойню... Той, хто хотів той і хладобойню і магазини, і ферми, і молокозаводи будував... Можливість тоді була така! Все способствувало цьому. А саме головне, що влада між собою гризлась і в неї було менше часу на придушення бізнесу... Підприємливі люди нагулювали жирок, щоб потім нормально розвиватись. Якщо б тоді не було такого розвитку, то на даному етапі все було б набагато сумніше... Ну а ту валюту, яку було розкрадено з кредитів, так не там треба шукати, а у тих, хто з середніх бізнесменів став олігархами, хто по відкривав масу відділень *г**** банків і продав їх скопом за мільярди доларів, а ті європейські банки, що купили опинились біля розбитого корита... Не потрібно в питанні просирання валютних кредитів тих, хто не зміг би їх просрати по простій причині - хто б їм це дозволив і дав би... Мої знайомі і друзі все повернули, якщо брали, а більшість нічого не брала, бо заробляли дуже і дуже пристойні гроші, бо в населення було тих грошей... І будь-яка торгівля і виробництво приносило дуже великий прибуток.
Додано: Пон 19 лис, 2018 00:34
Ну, наскільки складається картина, то мова про кандидата в президенти саме Юлю, а не Вітю... Тому й обговорення саме її кандидатури... Чи ви пропонуєте і про заслуги ВФЯ погутарити?! А в нас ніхто не риночник... Який у нас може бути риночник, коли в нас навіть елементарних проявів ринкової економіки не має... У нас би елементарний порядок навести! Нам потрібен мужик з залізними яйцями... Крім Юлі нікого на горизонті не бачу в упор!
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