Додано: Пон 19 лис, 2018 00:22

Starikan написав: Qwerty написав: Почув імя і просто пригадав як в ті роки всі друзі, знайомі і просто співгромадяни обзавелись магазинами, салонами, ресторанами Почув імя і просто пригадав як в ті роки всі друзі, знайомі і просто співгромадяни обзавелись

А никому не пришло в голову обзавестись хотя бы свечным заводиком (с) или мясохладобойней (с)? Так сказать, производством?



На магазинах, салонах и ресторанах, мы и приплыли. Прожрали всю валюту, короче. А никому не пришло в голову обзавестись хотя бы свечным заводиком (с) или мясохладобойней (с)?Так сказать, производством?На магазинах, салонах и ресторанах, мы и приплыли. Прожрали всю валюту, короче.

Яку саме валюту вони прожрали?! Хто був той добродєтєль, який їм видавав ту валюту?! Тут я бачу не фінансовий форум, а проби на 95-квартал... Один пише, що крали при Юлі, потім десятирічний період чесності в державі, а всі нечесні чекають приходу Юлі, другий пише, що не побудували мясохладобойню... Той, хто хотів той і хладобойню і магазини, і ферми, і молокозаводи будував... Можливість тоді була така! Все способствувало цьому. А саме головне, що влада між собою гризлась і в неї було менше часу на придушення бізнесу... Підприємливі люди нагулювали жирок, щоб потім нормально розвиватись. Якщо б тоді не було такого розвитку, то на даному етапі все було б набагато сумніше... Ну а ту валюту, яку було розкрадено з кредитів, так не там треба шукати, а у тих, хто з середніх бізнесменів став олігархами, хто по відкривав масу відділень *г**** банків і продав їх скопом за мільярди доларів, а ті європейські банки, що купили опинились біля розбитого корита... Не потрібно в питанні просирання валютних кредитів тих, хто не зміг би їх просрати по простій причині - хто б їм це дозволив і дав би... Мої знайомі і друзі все повернули, якщо брали, а більшість нічого не брала, бо заробляли дуже і дуже пристойні гроші, бо в населення було тих грошей... І будь-яка торгівля і виробництво приносило дуже великий прибуток.