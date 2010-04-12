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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Пон 19 лис, 2018 00:14
buratinyo написав:
И ... от него надо избавляться.
Давно пытаюсь это делать, но как-то плохо получается. Не просто у нас конвертировать наличку в Евро. Обратно гораздо проще. За весь вечер 2 поста по делу среди сотни постов про отопление.
Востаннє редагувалось Tolevas
в Пон 19 лис, 2018 00:33, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 19 лис, 2018 00:22
Starikan написав: Qwerty написав:
Почув імя і просто пригадав як в ті роки всі друзі, знайомі і просто співгромадяни обзавелись магазинами, салонами, ресторанами
А никому не пришло в голову обзавестись хотя бы свечным заводиком (с) или мясохладобойней (с)?
Так сказать, производством?
На магазинах, салонах и ресторанах, мы и приплыли. Прожрали всю валюту, короче.
Яку саме валюту вони прожрали?! Хто був той добродєтєль, який їм видавав ту валюту?! Тут я бачу не фінансовий форум, а проби на 95-квартал... Один пише, що крали при Юлі, потім десятирічний період чесності в державі, а всі нечесні чекають приходу Юлі, другий пише, що не побудували мясохладобойню... Той, хто хотів той і хладобойню і магазини, і ферми, і молокозаводи будував... Можливість тоді була така! Все способствувало цьому. А саме головне, що влада між собою гризлась і в неї було менше часу на придушення бізнесу... Підприємливі люди нагулювали жирок, щоб потім нормально розвиватись. Якщо б тоді не було такого розвитку, то на даному етапі все було б набагато сумніше... Ну а ту валюту, яку було розкрадено з кредитів, так не там треба шукати, а у тих, хто з середніх бізнесменів став олігархами, хто по відкривав масу відділень *г**** банків і продав їх скопом за мільярди доларів, а ті європейські банки, що купили опинились біля розбитого корита... Не потрібно в питанні просирання валютних кредитів тих, хто не зміг би їх просрати по простій причині - хто б їм це дозволив і дав би... Мої знайомі і друзі все повернули, якщо брали, а більшість нічого не брала, бо заробляли дуже і дуже пристойні гроші, бо в населення було тих грошей... І будь-яка торгівля і виробництво приносило дуже великий прибуток.
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Додано: Пон 19 лис, 2018 00:34
ЛАД написав: Qwerty написав:
..........
Почув імя і просто пригадав як в ті роки всі друзі, знайомі і просто співгромадяни обзавелись магазинами, салонами, ресторанами, як будували будинки і офіси, як сільське господарство ставало на ноги, купляючи дорогу закордонну техніку, як багато хто почав їздити і відпочивати за кордон, як все розвивалось і розбудовувалося...
.........
Справедливости ради.
В те годы не только Юля была премьером. С 4 августа 2006 до 23 ноября 2007 премьером был Витя. Так что нельзя тогдашнее "процветание" приписывать исключительно Юле.
Но и не считаю справедливыми все обвинения в её адрес.
Я лично против неё, т.к. она не рыночник, её стихия - командная экономика.
Ну, наскільки складається картина, то мова про кандидата в президенти саме Юлю, а не Вітю... Тому й обговорення саме її кандидатури... Чи ви пропонуєте і про заслуги ВФЯ погутарити?! А в нас ніхто не риночник... Який у нас може бути риночник, коли в нас навіть елементарних проявів ринкової економіки не має... У нас би елементарний порядок навести! Нам потрібен мужик з залізними яйцями... Крім Юлі нікого на горизонті не бачу в упор!
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Додано: Пон 19 лис, 2018 00:41
prodigy написав: ЛАД написав: Qwerty написав:
..........
Почув імя і просто пригадав як в ті роки всі друзі, знайомі і просто співгромадяни обзавелись магазинами, салонами, ресторанами, як будували будинки і офіси, як сільське господарство ставало на ноги, купляючи дорогу закордонну техніку, як багато хто почав їздити і відпочивати за кордон, як все розвивалось і розбудовувалося...
.........
Справедливости ради.
В те годы не только Юля была премьером. С 4 августа 2006 до 23 ноября 2007 премьером был Витя. Так что нельзя тогдашнее "процветание" приписывать исключительно Юле.
Но и не считаю справедливыми все обвинения в её адрес.
Я лично против неё, т.к. она не рыночник, её стихия - командная экономика.
как она может быть рыночником (училась на тройки, с третьего класса уроки прогуливала)-её стихия: "откаты и распил"
особенно смешно вышло с газом Росукрэнерго и комфликт с Хорошковским
І в що були вкладені відкати і розпил?! Я так розумію, що в цих питаннях вона була виключенням?! Крім неї більше ніхто не зміг освоїти систему відкатів і розпилу?! На рахунок бути риночником вже писав ЛАДу... А хто в нас риночник?!
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Додано: Пон 19 лис, 2018 00:52
yama написав: Alexnik написав:dimson
То что сейчас людей дурацкими тарифами загоняют на индивидуальное отопление - это ПРЕСТУПЛЕНИЕ! Экономнее ТЭЦ - этого "тяжелого" наследия СССР - ничего не придумано!(теплоэлектроценраль). Отопление от ТЭЦ практически бесплатно! Это еще в СССР в институтах рассказывали, кто учился. При выработке электроэнергии 75% тепла сливается в реку, а ТЭЦ, вместо реки сливает это тепло нам в батареи. Сколько стоит отопление салона вашего автомобиля зимой? (только не электрокара...) Не задумывались?? КПД двигателя внутреннего сгорания тоже - 25%.
А 75% - в тепло! Поэтому греть квартиру электричеством - тоже преступление! Но власти искусственно разрушают систему ТЭЦ.
да подтверждаю . Знаком с энергетиками. При грамотном подходе и хорошей инфраструктуре трубах\магистралях самым экономным будет Центральное отопление в том числе и из за описанного выше.
в Польщі ЦО дешевше за ІО
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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Додано: Пон 19 лис, 2018 00:59
Qwerty написав:
Крім Юлі нікого на горизонті не бачу в упор!
Мы все уже четырежды поняли - рекламную паузу вставляете регулярно
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Додано: Пон 19 лис, 2018 01:06
Tolevas написав: buratinyo написав:
И ... от него надо избавляться.
Давно пытаюсь это делать, но как-то плохо получается. Не просто у нас конвертировать наличку в Евро. Обратно гораздо проще. За весь вечер 2 поста по делу среди сотни постов про отопление.
отопление это околовалютная тема
ДС мне друг, но истина дороже
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Додано: Пон 19 лис, 2018 01:12
ребе Нок написав: Tolevas написав: buratinyo написав:
И ... от него надо избавляться.
Давно пытаюсь это делать, но как-то плохо получается. Не просто у нас конвертировать наличку в Евро. Обратно гораздо проще. За весь вечер 2 поста по делу среди сотни постов про отопление.
отопление это околовалютная тема
Каким боком?
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Додано: Пон 19 лис, 2018 01:15
Tolevas написав:
Каким боком?
прямым
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