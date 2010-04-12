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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6810681168126813

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 935
1. Нет сбережений в валюте
10%
93
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
130
5. более 75%
64%
596
Всього голосів : 935
Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 01:20

  Tolevas написав:
  Zebra написав:А если он уезжает из квартиры на выходные, и ему не нужно греть пустую площадь?
С автономным - все просто - перекрыл и забыл.


Из копеечной экономии возвращаться в квартиру, в которой 10 градусов и ждать, пока она прогреется? Тем более, что когда начнешь согревать, вся экономия и уйдет.

За 15 минут квартира с автономной прогревается так, что и в трусах жарко
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 01:22

  Vitl написав:
  Tolevas написав:
  Zebra написав:А если он уезжает из квартиры на выходные, и ему не нужно греть пустую площадь?
С автономным - все просто - перекрыл и забыл.


Из копеечной экономии возвращаться в квартиру, в которой 10 градусов и ждать, пока она прогреется? Тем более, что когда начнешь согревать, вся экономия и уйдет.


Зебра привёл не совсем точный пример.Правильней было бы не на выходные, а вообще.Если квартира не используется, на продаже и не сдаётся и ещё не продана и продать проблематично.Но каждый месяц неск тысяч нужно платить.а насчёт прогрева это совершенно верно, после остужения в режим войти нужно минимум неск дней.

Это если отопление от инертных систем типа теплые полы. От батарей сделанных с запасом прогревается за 15 минут.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 01:23

  ребе Нок написав:
  Tolevas написав:Каким боком?

прямым


Бок не бывает прямым. Ну разве что у тех, у кого совсем нет талии. Это не ответ.
Tolevas
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 01:25

  Alexnik написав:Zebra
Преступление - это монопольное централизованное отопление.
Потребителю можно выставлять любые тарифы, и он не имеет права отказаться по ним платить. И договор расторгнуть тоже, даже если есть такая возможность техническая. Называется коммунальное рабство.
А если он уезжает из квартиры на выходные, и ему не нужно греть пустую площадь?
С автономным - все просто - перекрыл и забыл.

А если он уезжает из квартиры на выходные то ему НУЖНО греть пустую площадь!
Потому что межквартирные перегородки (несущие стены-железобетон) очень теплопроводны. Т.е. Дом (особенно советские панельки) теплоизолирован снаружи (стены-керамзитобетон), целиком, а не между квартирами. Если, например, Вы у себя в квартире срежете все батареи, то у Вас будет 15-18С за счет тепла от соседей. Дом потому и называется коммунальным! Если Вам все это не нравится - покупайте частный дом!
Но если Вы не будете его отапливать, то вся штукатурка осыпется.....и прочие негоразды...

Ничего не осыпается проверено. А то что соседи будут греть квартиру в мое отсутствие, так я тоже грею ихню в их отсутствие. Называется коммунальная взаимовыручка.
В домах с автономным отоплением люди живут и не жалуются.
ЦО - это зло. У потребителей нет стремления экономить, как рабы обогащают олигархов типа Ахметова и других владельцев теплогенерирующих компаний.

И вообще при желании можно снаружи дополнительно утеплить стены.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 01:32

  Zebra написав:

И вообще при желании можно снаружи дополнительно утеплить стены.


У нас в доме две предыдущие зимы топили так, что я все время спал с открытым балконом. Смысла стены утеплять при таком раскладе никакого. Зато свежий воздух в квартире все время. Сейчас на момент в квартире 25 градусов. Посмотрим, что этой зимой будет. На доме стоит счетчик. Но в доме есть пять или больше злостных неплательщиков. И у меня есть смутное подозрение, что они греются в том числе и за мой счет. Вот это по-моему главный минус ЦО.
Tolevas
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 01:39

  Tolevas написав:
  Zebra написав:

И вообще при желании можно снаружи дополнительно утеплить стены.


У нас в доме две предыдущие зимы топили так, что я все время спал с открытым балконом. Смысла стены утеплять при таком раскладе никакого. Зато свежий воздух в квартире все время. Сейчас на момент в квартире 25 градусов. Посмотрим, что этой зимой будет. На доме стоит счетчик. Но в доме есть пять или больше злостных неплательщиков. И у меня есть смутное подозрение, что они греются в том числе и за мой счет. Вот это по-моему главный минус ЦО.

вони знайдуть спосіб і будуть гріться і не платити за ІО.
тре ставити засоби обліку і регулювання спожитого тепла, інакше ніяк,
а на неплатників теж можна знайти управу: відключення і судові виконавці.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 01:41

  Tolevas написав:
  Zebra написав:

И вообще при желании можно снаружи дополнительно утеплить стены.


У нас в доме две предыдущие зимы топили так, что я все время спал с открытым балконом. Смысла стены утеплять при таком раскладе никакого. Зато свежий воздух в квартире все время. Сейчас на момент в квартире 25 градусов. Посмотрим, что этой зимой будет. На доме стоит счетчик. Но в доме есть пять или больше злостных неплательщиков. И у меня есть смутное подозрение, что они греются в том числе и за мой счет. Вот это по-моему главный минус ЦО.

В новых домах с автономным отоплением, за тепло платят в среднем в 2-5 раз меньше, чем в старом фонде. Я думаю объяснять не нужно почему. На время сна в помещениях вроде кухни или пустых комнатах можно или на минимум вентиль крутануть, или вовсе перекрыть.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 01:45

Tolevas про валюту ночью перед началом недели сказать особо то и нечего и абы шо и незачем, будет день там посмотрим. 8)
Врач (Валютчик) должен обладать взглядом сокола, руками девушки (?), мудростью змеи и сердцем льва. Авиценна
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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