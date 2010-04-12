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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 6810681168126813 Какой процент сбережений вы держите в валюте? Валютный рынок в контексте 4.2 5 935 1. Нет сбережений в валюте 10% 93 2. до 20% 5% 48 3. от 20% до 50% 7% 68 4. от 50% до 75% 14% 130 5. более 75% 64% 596 Всього голосів : 935 Додано: Пон 19 лис, 2018 01:20 Tolevas написав: Zebra написав: А если он уезжает из квартиры на выходные, и ему не нужно греть пустую площадь?

С автономным - все просто - перекрыл и забыл.

А если он уезжает из квартиры на выходные, и ему не нужно греть пустую площадь?С автономным - все просто - перекрыл и забыл.



Из копеечной экономии возвращаться в квартиру, в которой 10 градусов и ждать, пока она прогреется? Тем более, что когда начнешь согревать, вся экономия и уйдет. Из копеечной экономии возвращаться в квартиру, в которой 10 градусов и ждать, пока она прогреется? Тем более, что когда начнешь согревать, вся экономия и уйдет.

За 15 минут квартира с автономной прогревается так, что и в трусах жарко За 15 минут квартира с автономной прогревается так, что и в трусах жарко Zebra

Повідомлень: 6371 З нами з: 21.09.12 Подякував: 473 раз. Подякували: 786 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 лис, 2018 01:22 Vitl написав: Tolevas написав: Zebra написав: А если он уезжает из квартиры на выходные, и ему не нужно греть пустую площадь?

С автономным - все просто - перекрыл и забыл.

А если он уезжает из квартиры на выходные, и ему не нужно греть пустую площадь?С автономным - все просто - перекрыл и забыл.



Из копеечной экономии возвращаться в квартиру, в которой 10 градусов и ждать, пока она прогреется? Тем более, что когда начнешь согревать, вся экономия и уйдет. Из копеечной экономии возвращаться в квартиру, в которой 10 градусов и ждать, пока она прогреется? Тем более, что когда начнешь согревать, вся экономия и уйдет.



Зебра привёл не совсем точный пример.Правильней было бы не на выходные, а вообще.Если квартира не используется, на продаже и не сдаётся и ещё не продана и продать проблематично.Но каждый месяц неск тысяч нужно платить.а насчёт прогрева это совершенно верно, после остужения в режим войти нужно минимум неск дней. Зебра привёл не совсем точный пример.Правильней было бы не на выходные, а вообще.Если квартира не используется, на продаже и не сдаётся и ещё не продана и продать проблематично.Но каждый месяц неск тысяч нужно платить.а насчёт прогрева это совершенно верно, после остужения в режим войти нужно минимум неск дней.

Это если отопление от инертных систем типа теплые полы. От батарей сделанных с запасом прогревается за 15 минут. Это если отопление от инертных систем типа теплые полы. От батарей сделанных с запасом прогревается за 15 минут. Zebra

Повідомлень: 6371 З нами з: 21.09.12 Подякував: 473 раз. Подякували: 786 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 лис, 2018 01:23 ребе Нок написав: Tolevas написав: Каким боком? Каким боком?

прямым прямым



Бок не бывает прямым. Ну разве что у тех, у кого совсем нет талии. Это не ответ. Бок не бывает прямым. Ну разве что у тех, у кого совсем нет талии. Это не ответ. Tolevas Повідомлень: 773 З нами з: 06.03.17 Подякував: 19 раз. Подякували: 81 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 лис, 2018 01:25 Alexnik написав: Zebra Преступление - это монопольное централизованное отопление.

Потребителю можно выставлять любые тарифы, и он не имеет права отказаться по ним платить. И договор расторгнуть тоже, даже если есть такая возможность техническая. Называется коммунальное рабство.

А если он уезжает из квартиры на выходные, и ему не нужно греть пустую площадь?

С автономным - все просто - перекрыл и забыл.



А если он уезжает из квартиры на выходные то ему НУЖНО греть пустую площадь!

Потому что межквартирные перегородки (несущие стены-железобетон) очень теплопроводны. Т.е. Дом (особенно советские панельки) теплоизолирован снаружи (стены-керамзитобетон), целиком, а не между квартирами. Если, например, Вы у себя в квартире срежете все батареи, то у Вас будет 15-18С за счет тепла от соседей. Дом потому и называется коммунальным! Если Вам все это не нравится - покупайте частный дом!

Но если Вы не будете его отапливать, то вся штукатурка осыпется.....и прочие негоразды... А если он уезжает из квартиры на выходные то ему НУЖНО греть пустую площадь!Потому что межквартирные перегородки (несущие стены-железобетон) очень теплопроводны. Т.е. Дом (особенно советские панельки) теплоизолирован снаружи (стены-керамзитобетон), целиком, а не между квартирами. Если, например, Вы у себя в квартире срежете все батареи, то у Вас будет 15-18С за счет тепла от соседей. Дом потому и называется коммунальным! Если Вам все это не нравится - покупайте частный дом!Но если Вы не будете его отапливать, то вся штукатурка осыпется.....и прочие негоразды...

Ничего не осыпается проверено. А то что соседи будут греть квартиру в мое отсутствие, так я тоже грею ихню в их отсутствие. Называется коммунальная взаимовыручка.

В домах с автономным отоплением люди живут и не жалуются.

ЦО - это зло. У потребителей нет стремления экономить, как рабы обогащают олигархов типа Ахметова и других владельцев теплогенерирующих компаний.



И вообще при желании можно снаружи дополнительно утеплить стены. Ничего не осыпается проверено. А то что соседи будут греть квартиру в мое отсутствие, так я тоже грею ихню в их отсутствие. Называется коммунальная взаимовыручка.В домах с автономным отоплением люди живут и не жалуются.ЦО - это зло. У потребителей нет стремления экономить, как рабы обогащают олигархов типа Ахметова и других владельцев теплогенерирующих компаний.И вообще при желании можно снаружи дополнительно утеплить стены. Zebra

Повідомлень: 6371 З нами з: 21.09.12 Подякував: 473 раз. Подякували: 786 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 лис, 2018 01:32 Zebra написав:



И вообще при желании можно снаружи дополнительно утеплить стены. И вообще при желании можно снаружи дополнительно утеплить стены.



У нас в доме две предыдущие зимы топили так, что я все время спал с открытым балконом. Смысла стены утеплять при таком раскладе никакого. Зато свежий воздух в квартире все время. Сейчас на момент в квартире 25 градусов. Посмотрим, что этой зимой будет. На доме стоит счетчик. Но в доме есть пять или больше злостных неплательщиков. И у меня есть смутное подозрение, что они греются в том числе и за мой счет. Вот это по-моему главный минус ЦО. У нас в доме две предыдущие зимы топили так, что я все время спал с открытым балконом. Смысла стены утеплять при таком раскладе никакого. Зато свежий воздух в квартире все время. Сейчас на момент в квартире 25 градусов. Посмотрим, что этой зимой будет. На доме стоит счетчик. Но в доме есть пять или больше злостных неплательщиков. И у меня есть смутное подозрение, что они греются в том числе и за мой счет. Вот это по-моему главный минус ЦО. Tolevas Повідомлень: 773 З нами з: 06.03.17 Подякував: 19 раз. Подякували: 81 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 лис, 2018 01:39 Tolevas написав: Zebra написав:



И вообще при желании можно снаружи дополнительно утеплить стены. И вообще при желании можно снаружи дополнительно утеплить стены.



У нас в доме две предыдущие зимы топили так, что я все время спал с открытым балконом. Смысла стены утеплять при таком раскладе никакого. Зато свежий воздух в квартире все время. Сейчас на момент в квартире 25 градусов. Посмотрим, что этой зимой будет. На доме стоит счетчик. Но в доме есть пять или больше злостных неплательщиков. И у меня есть смутное подозрение, что они греются в том числе и за мой счет. Вот это по-моему главный минус ЦО. У нас в доме две предыдущие зимы топили так, что я все время спал с открытым балконом. Смысла стены утеплять при таком раскладе никакого. Зато свежий воздух в квартире все время. Сейчас на момент в квартире 25 градусов. Посмотрим, что этой зимой будет. На доме стоит счетчик. Но в доме есть пять или больше злостных неплательщиков. И у меня есть смутное подозрение, что они греются в том числе и за мой счет. Вот это по-моему главный минус ЦО.

вони знайдуть спосіб і будуть гріться і не платити за ІО.

тре ставити засоби обліку і регулювання спожитого тепла, інакше ніяк,

а на неплатників теж можна знайти управу: відключення і судові виконавці. вони знайдуть спосіб і будуть гріться і не платити за ІО.тре ставити засоби обліку і регулювання спожитого тепла, інакше ніяк,а на неплатників теж можна знайти управу: відключення і судові виконавці. В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA

п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe. flyman

Повідомлень: 14616 З нами з: 09.03.14 Подякував: 860 раз. Подякували: 822 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 лис, 2018 01:41 Tolevas написав: Zebra написав:



И вообще при желании можно снаружи дополнительно утеплить стены. И вообще при желании можно снаружи дополнительно утеплить стены.



У нас в доме две предыдущие зимы топили так, что я все время спал с открытым балконом. Смысла стены утеплять при таком раскладе никакого. Зато свежий воздух в квартире все время. Сейчас на момент в квартире 25 градусов. Посмотрим, что этой зимой будет. На доме стоит счетчик. Но в доме есть пять или больше злостных неплательщиков. И у меня есть смутное подозрение, что они греются в том числе и за мой счет. Вот это по-моему главный минус ЦО. У нас в доме две предыдущие зимы топили так, что я все время спал с открытым балконом. Смысла стены утеплять при таком раскладе никакого. Зато свежий воздух в квартире все время. Сейчас на момент в квартире 25 градусов. Посмотрим, что этой зимой будет. На доме стоит счетчик. Но в доме есть пять или больше злостных неплательщиков. И у меня есть смутное подозрение, что они греются в том числе и за мой счет. Вот это по-моему главный минус ЦО.

В новых домах с автономным отоплением, за тепло платят в среднем в 2-5 раз меньше, чем в старом фонде. Я думаю объяснять не нужно почему. На время сна в помещениях вроде кухни или пустых комнатах можно или на минимум вентиль крутануть, или вовсе перекрыть. В новых домах с автономным отоплением, за тепло платят в среднем в 2-5 раз меньше, чем в старом фонде. Я думаю объяснять не нужно почему. На время сна в помещениях вроде кухни или пустых комнатах можно или на минимум вентиль крутануть, или вовсе перекрыть. Zebra

Повідомлень: 6371 З нами з: 21.09.12 Подякував: 473 раз. Подякували: 786 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 лис, 2018 01:45 Tolevas про валюту ночью перед началом недели сказать особо то и нечего и абы шо и незачем, будет день там посмотрим.

Врач (Валютчик) должен обладать взглядом сокола, руками девушки (?), мудростью змеи и сердцем льва. Авиценна про валюту ночью перед началом недели сказать особо то и нечего и абы шо и незачем, будет день там посмотрим.Врач (Валютчик) должен обладать взглядом сокола, руками девушки (?), мудростью змеи и сердцем льва. Авиценна ДС мне друг, но истина дороже ребе Нок

Повідомлень: 1514 З нами з: 02.03.15 Подякував: 266 раз. Подякували: 352 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 6810681168126813 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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