|
|
|
Валютный рынок в контексте
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 19 лис, 2018 01:20
Tolevas написав: Zebra написав:
А если он уезжает из квартиры на выходные, и ему не нужно греть пустую площадь?
С автономным - все просто - перекрыл и забыл.
Из копеечной экономии возвращаться в квартиру, в которой 10 градусов и ждать, пока она прогреется? Тем более, что когда начнешь согревать, вся экономия и уйдет.
За 15 минут квартира с автономной прогревается так, что и в трусах жарко
-
Zebra
-
-
- Повідомлень: 6371
- З нами з: 21.09.12
- Подякував: 473 раз.
- Подякували: 786 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 19 лис, 2018 01:22
Vitl написав: Tolevas написав: Zebra написав:
А если он уезжает из квартиры на выходные, и ему не нужно греть пустую площадь?
С автономным - все просто - перекрыл и забыл.
Из копеечной экономии возвращаться в квартиру, в которой 10 градусов и ждать, пока она прогреется? Тем более, что когда начнешь согревать, вся экономия и уйдет.
Зебра привёл не совсем точный пример.Правильней было бы не на выходные, а вообще.Если квартира не используется, на продаже и не сдаётся и ещё не продана и продать проблематично.Но каждый месяц неск тысяч нужно платить.а насчёт прогрева это совершенно верно, после остужения в режим войти нужно минимум неск дней.
Это если отопление от инертных систем типа теплые полы. От батарей сделанных с запасом прогревается за 15 минут.
-
Zebra
-
-
- Повідомлень: 6371
- З нами з: 21.09.12
- Подякував: 473 раз.
- Подякували: 786 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 19 лис, 2018 01:23
ребе Нок написав: Tolevas написав:
Каким боком?
прямым
Бок не бывает прямым. Ну разве что у тех, у кого совсем нет талии. Это не ответ.
-
Tolevas
-
-
- Повідомлень: 773
- З нами з: 06.03.17
- Подякував: 19 раз.
- Подякували: 81 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 19 лис, 2018 01:25
Alexnik написав:Zebra
Преступление - это монопольное централизованное отопление.
Потребителю можно выставлять любые тарифы, и он не имеет права отказаться по ним платить. И договор расторгнуть тоже, даже если есть такая возможность техническая. Называется коммунальное рабство.
А если он уезжает из квартиры на выходные, и ему не нужно греть пустую площадь?
С автономным - все просто - перекрыл и забыл.
А если он уезжает из квартиры на выходные то ему НУЖНО греть пустую площадь!
Потому что межквартирные перегородки (несущие стены-железобетон) очень теплопроводны. Т.е. Дом (особенно советские панельки) теплоизолирован снаружи (стены-керамзитобетон), целиком, а не между квартирами. Если, например, Вы у себя в квартире срежете все батареи, то у Вас будет 15-18С за счет тепла от соседей. Дом потому и называется коммунальным! Если Вам все это не нравится - покупайте частный дом!
Но если Вы не будете его отапливать, то вся штукатурка осыпется.....и прочие негоразды...
Ничего не осыпается проверено. А то что соседи будут греть квартиру в мое отсутствие, так я тоже грею ихню в их отсутствие. Называется коммунальная взаимовыручка.
В домах с автономным отоплением люди живут и не жалуются.
ЦО - это зло. У потребителей нет стремления экономить, как рабы обогащают олигархов типа Ахметова и других владельцев теплогенерирующих компаний.
И вообще при желании можно снаружи дополнительно утеплить стены.
-
Zebra
-
-
- Повідомлень: 6371
- З нами з: 21.09.12
- Подякував: 473 раз.
- Подякували: 786 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 19 лис, 2018 01:32
Zebra написав:
И вообще при желании можно снаружи дополнительно утеплить стены.
У нас в доме две предыдущие зимы топили так, что я все время спал с открытым балконом. Смысла стены утеплять при таком раскладе никакого. Зато свежий воздух в квартире все время. Сейчас на момент в квартире 25 градусов. Посмотрим, что этой зимой будет. На доме стоит счетчик. Но в доме есть пять или больше злостных неплательщиков. И у меня есть смутное подозрение, что они греются в том числе и за мой счет. Вот это по-моему главный минус ЦО.
-
Tolevas
-
-
- Повідомлень: 773
- З нами з: 06.03.17
- Подякував: 19 раз.
- Подякували: 81 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 19 лис, 2018 01:39
Tolevas написав: Zebra написав:
И вообще при желании можно снаружи дополнительно утеплить стены.
У нас в доме две предыдущие зимы топили так, что я все время спал с открытым балконом. Смысла стены утеплять при таком раскладе никакого. Зато свежий воздух в квартире все время. Сейчас на момент в квартире 25 градусов. Посмотрим, что этой зимой будет. На доме стоит счетчик. Но в доме есть пять или больше злостных неплательщиков. И у меня есть смутное подозрение, что они греются в том числе и за мой счет. Вот это по-моему главный минус ЦО.
вони знайдуть спосіб і будуть гріться і не платити за ІО.
тре ставити засоби обліку і регулювання спожитого тепла, інакше ніяк,
а на неплатників теж можна знайти управу: відключення і судові виконавці.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 14616
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 860 раз.
- Подякували: 822 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 19 лис, 2018 01:41
Tolevas написав: Zebra написав:
И вообще при желании можно снаружи дополнительно утеплить стены.
У нас в доме две предыдущие зимы топили так, что я все время спал с открытым балконом. Смысла стены утеплять при таком раскладе никакого. Зато свежий воздух в квартире все время. Сейчас на момент в квартире 25 градусов. Посмотрим, что этой зимой будет. На доме стоит счетчик. Но в доме есть пять или больше злостных неплательщиков. И у меня есть смутное подозрение, что они греются в том числе и за мой счет. Вот это по-моему главный минус ЦО.
В новых домах с автономным отоплением, за тепло платят в среднем в 2-5 раз меньше, чем в старом фонде. Я думаю объяснять не нужно почему. На время сна в помещениях вроде кухни или пустых комнатах можно или на минимум вентиль крутануть, или вовсе перекрыть.
-
Zebra
-
-
- Повідомлень: 6371
- З нами з: 21.09.12
- Подякував: 473 раз.
- Подякували: 786 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 19 лис, 2018 01:45
Tolevas
про валюту ночью перед началом недели сказать особо то и нечего и абы шо и незачем, будет день там посмотрим.
Врач (Валютчик) должен обладать взглядом сокола, руками девушки (?), мудростью змеи и сердцем льва. Авиценна
ДС мне друг, но истина дороже
-
ребе Нок
-
-
- Повідомлень: 1514
- З нами з: 02.03.15
- Подякував: 266 раз.
- Подякували: 352 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|
Схожі теми
|
|13651
|1553078
|
Пон 19 лис, 2018 01:44
Zebra
|
|6484
|1372605
|
|
|159
|247072
|
|