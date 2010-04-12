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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6808680968106811

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 935
1. Нет сбережений в валюте
10%
93
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
130
5. более 75%
64%
596
Всього голосів : 935
Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 08:21

vovan_prm, dimson
Я, собственно, к чему. Тут все набросились на центр. отопление.
Не спорю, индивидуальное удобнее и более гибкое, но вот в смысле экономичности вопрос.
Для того, чтобы это утверждать, надо бы провести расчёты (согласен, с учётом амортизации теплосетей).
А ещё лучше вывести формулу стоимости отопления в зависимости от цены на энергию. Сегодня, вероятно (возможно?) для квартиры самый экономичный вариант - электроотопление. А если через полгода цена на эл.-энергию вырастет на 50%? а если больше? Так же и с газом.
Кстати, в этом месяце решил провести эксперимент - батареи выключил, подогрев тёплым полом. Температура в кв. 20 градусов. Тут приводили как-то рекомендации по детсадам и советовали что-то около 17-18 град. (точно не помню). Простите, но сидеть в квартире в ватнике как-то не хочется. Посмотрим, что получится. Если интересно, напишу результат.

дарий
В пред. года 200-350 грн даже в холода на трешку - запросто!

Не знаю, что за трёшка, но верится как-то не очень. Разве что у вас в доме сильно топят и ваша квартира подогревается за счёт соседей. :)

dima_beleb, простите, о 14-этажках забыл. Вы правы. Но у меня основное было о 9-этажках. Если есть такие с эл.-плитами. то это уникальный случай (если, конечно, это весь дом, а не какой-то человек поставил себе лично).
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 08:24

buratinyo
Поживём, увидим (это насчёт доллара). Пока что жду евро ниже.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
ЛАД
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Повідомлень: 10898
З нами з: 31.08.10
Подякував: 3374 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 09:49

Re: Валютный рынок в контексте

В прошлом году, в этих числах, межбанк ушел с 26.46 и до январского пика в 28.91, с минимальными откатами, в этот год что то поменяется ?)

PS: Киев на вых. подрос +5-7 коп., возможно с регионов приехали затариться дешевой валютой, а может уже готовы к рывку)
rils33
 
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