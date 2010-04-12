Додано: Пон 19 лис, 2018 08:21

В пред. года 200-350 грн даже в холода на трешку - запросто!

Я, собственно, к чему. Тут все набросились на центр. отопление.Не спорю, индивидуальное удобнее и более гибкое, но вот в смысле экономичности вопрос.Для того, чтобы это утверждать, надо бы провести расчёты (согласен, с учётом амортизации теплосетей).А ещё лучше вывести формулу стоимости отопления в зависимости от цены на энергию. Сегодня, вероятно (возможно?) для квартиры самый экономичный вариант - электроотопление. А если через полгода цена на эл.-энергию вырастет на 50%? а если больше? Так же и с газом.Кстати, в этом месяце решил провести эксперимент - батареи выключил, подогрев тёплым полом. Температура в кв. 20 градусов. Тут приводили как-то рекомендации по детсадам и советовали что-то около 17-18 град. (точно не помню). Простите, но сидеть в квартире в ватнике как-то не хочется. Посмотрим, что получится. Если интересно, напишу результат.Не знаю, что за трёшка, но верится как-то не очень. Разве что у вас в доме сильно топят и ваша квартира подогревается за счёт соседей., простите, о 14-этажках забыл. Вы правы. Но у меня основное было о 9-этажках. Если есть такие с эл.-плитами. то это уникальный случай (если, конечно, это весь дом, а не какой-то человек поставил себе лично).