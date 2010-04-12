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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6809681068116812>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 935
1. Нет сбережений в валюте
10%
93
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
130
5. более 75%
64%
596
Всього голосів : 935
Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 08:21

vovan_prm, dimson
Я, собственно, к чему. Тут все набросились на центр. отопление.
Не спорю, индивидуальное удобнее и более гибкое, но вот в смысле экономичности вопрос.
Для того, чтобы это утверждать, надо бы провести расчёты (согласен, с учётом амортизации теплосетей).
А ещё лучше вывести формулу стоимости отопления в зависимости от цены на энергию. Сегодня, вероятно (возможно?) для квартиры самый экономичный вариант - электроотопление. А если через полгода цена на эл.-энергию вырастет на 50%? а если больше? Так же и с газом.
Кстати, в этом месяце решил провести эксперимент - батареи выключил, подогрев тёплым полом. Температура в кв. 20 градусов. Тут приводили как-то рекомендации по детсадам и советовали что-то около 17-18 град. (точно не помню). Простите, но сидеть в квартире в ватнике как-то не хочется. Посмотрим, что получится. Если интересно, напишу результат.

дарий
В пред. года 200-350 грн даже в холода на трешку - запросто!

Не знаю, что за трёшка, но верится как-то не очень. Разве что у вас в доме сильно топят и ваша квартира подогревается за счёт соседей. :)

dima_beleb, простите, о 14-этажках забыл. Вы правы. Но у меня основное было о 9-этажках. Если есть такие с эл.-плитами. то это уникальный случай (если, конечно, это весь дом, а не какой-то человек поставил себе лично).
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 08:24

buratinyo
Поживём, увидим (это насчёт доллара). Пока что жду евро ниже.
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 09:49

Re: Валютный рынок в контексте

В прошлом году, в этих числах, межбанк ушел с 26.46 и до январского пика в 28.91, с минимальными откатами, в этот год что то поменяется ?)

PS: Киев на вых. подрос +5-7 коп., возможно с регионов приехали затариться дешевой валютой, а может уже готовы к рывку)
rils33
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 10:05

Доброе утро, коллеги, привет, страна!

Торги валютного межбанка в секторе доллара в понедельник стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,74/27,77 UAH/USD виртуально, без сделок.

Не успели толком стартовать торги валютного межбанка, как появились признаки заметного сжатия гривневой ликвидности, на которое указало падение объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 55 111,6 млн. грн. к отметке 50 354,1 млн. грн. Эта динамика, связанная с датой фискальных платежей по изрядному списку пунктов играет против безналичного «американца».

Рынок наличных Днепра утром понедельника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.

Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 19 ноября с уровней: доллар – 27,80/28,05 UAH/USD, евро – 31,40/31,95 UAH/EUR, рубль - 0,382/0,425 UAH/RUB.

По сравнению с открытием пятницы, доллар по спросу и по предложению не изменился.

Евро по сравнению с 16 ноября по спросу и по предложению прибавил по 10,0 коп.

Наличный рубль в понедельник по сравнению с дебютом 16 ноября по спросу и по предложению не изменился.

Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на понедельник выросло до отметки $1,1415, опустившись до $1,1408 на закрытии азиатской сессии форекса и снова подскочив к $1,1409 на открытии торгов в Европе.


Дата: 19 ноября 2018 г. на 09.47

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 27,98/28,03 UAH/USD
€ – 31,75/31,90 UAH/EUR
RUB – 0,419/0,421 UAH/RUB

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дядя Caша
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 10:10

Привет из Днепра-2

Судя по всему, многие игроки уже рассчитались с налогами и «со спокойной совестью» вышли на межбанк для покупок упавшего с 13 ноября доллара. Во всяком случае, первые реальные сделки по безналичному «американцу» констатировали смену затянувшегося с 14 ноября «медвежьего» тренда на «бычий»: курс «американца» на 10.07 вырос 27,75/27,78 UAH/USD.

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дядя Caша
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 10:35

Привет из Днепра-3

По состоянию на 10.30 Киева на межбанке доллар не покинул прежнюю отметку (27,75/27,78 UAH/USD), сопровождаясь динамичным равновесием покупок и продаж. Рискнем предположить сохранение этой зыбкой сбалансированности до полудня. А уже после обеда количество покупателей СКВ, судя по всему, вырастет.

Дата: 19 ноября 2018 г.

Рынок наличных Киева 10.22

Мелкий опт «неформал»

$ 27,90/27,96 UAH/USD
EUR 31,65/31,95 UAH/EUR

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 19 ноября стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения в паре доллар-гривня. Курсовой динамикой столичные валютчики пока успевают за рынком. В городе сухая ясная погода, легкий морозец.

Дата: 19 ноября 2018 г. на 10.28
Рынок Запорожья:

Опт, «неформал»

$ 27,90/27,98 UAH/USD
€ 31,70/31,85 UAH/EUR
RUB – 0,417/0,420 UAH/RUB

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги понедельника в условиях сбалансированной торговли розничными партиями валюты.

Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 19 ноября показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,90/27,97 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос не изменился, предложение прибавило 2,0 коп.), евро – 31,70/31,90 UAH/EUR (по сравнению с открытием 16 ноября спрос вырос на 10,0 коп., офера прибавили 15,0 коп.), рубль - 0,417/0,422 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос вырос на 20 пунктов, предложение не изменилось).

На открытии торгов 19 ноября в розничном сегменте пары доллар-гривня и евро-гривня пребывали в равновесии спроса и предложения. Обороты невысокие.

Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в понедельник показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,90/27,97 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос не изменился, предложение прибавило 2,0 коп.), евро – 31,70/31,90 UAH/EUR (по сравнению с открытием 16 ноября спрос вырос на 10,0 коп., офера прибавили 15,0 коп.), рубль - 0,417/0,422 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос вырос на 20 пунктов, предложение не изменилось).

На старте торгов 19 ноября в оптовом сегменте рынка Днепра редкие реальные сделки проходили в балансе.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 10:51

Re: Валютный рынок в контексте

Теперь только уверх.
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 10:56

Привет из Днепра-4

Меж тем, не дожидаясь послеобеденного времени, на рынке безналичного «американца» покупатели немного активизировались, своими действиями приподняв цену СКВ по состоянию на 10.53 к отметке 27,76/27,78 UAH/USD.

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дядя Caша
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 11:12

  дядя Caша написав:Привет из Днепра-4

Меж тем, не дожидаясь послеобеденного времени, на рынке безналичного «американца» покупатели немного активизировались, своими действиями приподняв цену СКВ по состоянию на 10.53 к отметке 27,76/27,78 UAH/USD.

US

Ох и ДС за копейку жути нагнал. В 10:30 было 27,75/27,78
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 11:13

Харьков 27,96 - 28,01
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