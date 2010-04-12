Додано: Пон 19 лис, 2018 10:35

Привет из Днепра-3



По состоянию на 10.30 Киева на межбанке доллар не покинул прежнюю отметку (27,75/27,78 UAH/USD), сопровождаясь динамичным равновесием покупок и продаж. Рискнем предположить сохранение этой зыбкой сбалансированности до полудня. А уже после обеда количество покупателей СКВ, судя по всему, вырастет.



Дата: 19 ноября 2018 г.



Рынок наличных Киева 10.22



Мелкий опт «неформал»



$ 27,90/27,96 UAH/USD

EUR 31,65/31,95 UAH/EUR



Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 19 ноября стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения в паре доллар-гривня. Курсовой динамикой столичные валютчики пока успевают за рынком. В городе сухая ясная погода, легкий морозец.



Дата: 19 ноября 2018 г. на 10.28

Рынок Запорожья:



Опт, «неформал»



$ 27,90/27,98 UAH/USD

€ 31,70/31,85 UAH/EUR

RUB – 0,417/0,420 UAH/RUB



В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги понедельника в условиях сбалансированной торговли розничными партиями валюты.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 19 ноября показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,90/27,97 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос не изменился, предложение прибавило 2,0 коп.), евро – 31,70/31,90 UAH/EUR (по сравнению с открытием 16 ноября спрос вырос на 10,0 коп., офера прибавили 15,0 коп.), рубль - 0,417/0,422 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос вырос на 20 пунктов, предложение не изменилось).



На открытии торгов 19 ноября в розничном сегменте пары доллар-гривня и евро-гривня пребывали в равновесии спроса и предложения. Обороты невысокие.



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в понедельник показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,90/27,97 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос не изменился, предложение прибавило 2,0 коп.), евро – 31,70/31,90 UAH/EUR (по сравнению с открытием 16 ноября спрос вырос на 10,0 коп., офера прибавили 15,0 коп.), рубль - 0,417/0,422 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос вырос на 20 пунктов, предложение не изменилось).



На старте торгов 19 ноября в оптовом сегменте рынка Днепра редкие реальные сделки проходили в балансе.



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