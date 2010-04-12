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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6810681168126813>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 935
1. Нет сбережений в валюте
10%
93
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
130
5. более 75%
64%
596
Всього голосів : 935
Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 11:16

Цены на топливо в США на вчера. 18.11.2018

Бензин регуляр 2,278 - 3,847 $/ галлон , ( 0,601-1,016 $/ литр )
Самая низкая цена , штат Миссури, самая высокая цена Гавайи

Бензин премиум 2,792-4,099 $/ галлон ( 0,737 - 0,1,082 $/ литр)

ДТ 2,919 - 4,235 $/ галлон ( 0,771-1,118 $/ литр )

Источник : https://gasprices.aaa.com/state-gas-price-averages/

Зображення
Востаннє редагувалось zzzzzz в Пон 19 лис, 2018 12:01, всього редагувалось 1 раз.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 11:22

Привет из Днепра-5

Около 11.17 цена безналичного доллара остановила рост на отметке 27,765/27,775 UAH/USD на фоне равновесия спроса и предложения.

Дополуденный «нерешительный» рост курса безналичного «американца» на межбанке сопровождался признаками снижения гривневой ликвидности, о котором дали понять выросшие с уровня 16,50/18,00% к отметке 16,75/18,00% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight Depo. Наконец-то эта динамика гармонирует с упавшими остатками в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.
А нехватка гривневого ресурса поясняет «нерешительность» «бычьего» тренда на рынке «зеленого» безнала.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 11:43

  дядя Caша написав:Привет из Днепра-5

Около 11.17 цена безналичного доллара остановила рост на отметке 27,765/27,775 UAH/USD на фоне равновесия спроса и предложения.

US

Что и всё, да как это? Я тут у мамки с кошелька последние гривны на хлеб вытянул чтоб на доллар менять. Говорю - спокойно, это называется высокомаржинальные инвестиции, уже завтра вместо одной булки хлеба две купишь :roll:
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 11:45

  дядя Caша написав:Привет из Днепра-5

Около 11.17 цена безналичного доллара остановила рост на отметке 27,765/27,775 UAH/USD на фоне равновесия спроса и предложения.

Дополуденный «нерешительный» рост курса безналичного «американца» на межбанке сопровождался признаками снижения гривневой ликвидности, о котором дали понять выросшие с уровня 16,50/18,00% к отметке 16,75/18,00% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight Depo. Наконец-то эта динамика гармонирует с упавшими остатками в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.
А нехватка гривневого ресурса поясняет «нерешительность» «бычьего» тренда на рынке «зеленого» безнала.

US

Вообще мнение, как долго будет держаться равновесие?
ПчёлкаIRON
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 11:46

Харьков - 27,96 - 28,00 (-0,01)
Tolevas
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 11:49

  ПчёлкаIRON написав:Вообще мнение, как долго будет держаться равновесие?


Зависит от вестибулярного аппарата.
Tolevas
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 11:51

Привет из Днепра-6

К 11.45 котировки безналичного доллара на межбанке сузили спред до отметки
27,77/27,78 UAH/USD, удерживаясь на этой цифре действующим на моменте равновесием покупок и продаж.

Дата: 19 ноября 2018 г. на 11.48

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 27,96/28,00 UAH/USD
€ – 31,77/31,93 UAH/EUR
RUB – 0,419/0,421 UAH/RUB

На 11.53 столичные валютчики-оптовики «неформалы» де-факто сохранили действующие цены в парах доллар-гривня и евро-гривня на уровне открытия, сообразно текущей сбалансированной но очень вялой торговли: 27,90/27,96 UAH/USD, евро – 31,65/31,95 UAH/EUR. На моменте в городе равновесие спроса и оферов. Обороты низкие, клиент пассивный.

По состоянию на 12.03 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении цен открытия в паре доллар-гривня и расширении маржи в паре евро-гривня на фоне прежнего настроения: утренняя равновесная торговля розничными партиями валюты продолжалась, оптовые сделки отсутствовали.
На указанный час в городе действовали цены: 27,90/27,98 UAH/USD, евро – 31,70/31,90 UAH/EUR, рубль 0,417/0,420 UAH/RUB.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 12:13

27.90-27.93/27.98-28.05
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
odessit2007
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 12:21

Биткоины падают , уже упали до 4-х летнего минимума
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 12:34

Привет из Днепра-7

По состоянию на 12.28 на межбанке начавшийся было на покупках СКВ рост курса «американца» заморозился и даже откатился к уровню 27,765/27,775 UAH/USD в сопровождении равновесия покупок и продаж.

Тем временем пополудни стал известен справочный курс безналичного доллара, который вырос на 2,58 коп., составив 27,7705 UAH/USD.

Около 12.29 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня приподнялись, немного сузив спред в рамках мероприятий по выравниванию рынка: 27,93/27,98 UAH/USD, евро – 31,75/31,95 UAH/EUR, рубль 0,417/0,422 UAH/RUB.

К указанному часу в городе велась равновесная торговля в паре доллар-гривня с низкой ликвидностью.

US
дядя Caша
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