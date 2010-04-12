Около 11.17 цена безналичного доллара остановила рост на отметке 27,765/27,775 UAH/USD на фоне равновесия спроса и предложения.
Дополуденный «нерешительный» рост курса безналичного «американца» на межбанке сопровождался признаками снижения гривневой ликвидности, о котором дали понять выросшие с уровня 16,50/18,00% к отметке 16,75/18,00% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight Depo. Наконец-то эта динамика гармонирует с упавшими остатками в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ. А нехватка гривневого ресурса поясняет «нерешительность» «бычьего» тренда на рынке «зеленого» безнала.
Около 11.17 цена безналичного доллара остановила рост на отметке 27,765/27,775 UAH/USD на фоне равновесия спроса и предложения.
US
Что и всё, да как это? Я тут у мамки с кошелька последние гривны на хлеб вытянул чтоб на доллар менять. Говорю - спокойно, это называется высокомаржинальные инвестиции, уже завтра вместо одной булки хлеба две купишь
Около 11.17 цена безналичного доллара остановила рост на отметке 27,765/27,775 UAH/USD на фоне равновесия спроса и предложения.
Дополуденный «нерешительный» рост курса безналичного «американца» на межбанке сопровождался признаками снижения гривневой ликвидности, о котором дали понять выросшие с уровня 16,50/18,00% к отметке 16,75/18,00% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight Depo. Наконец-то эта динамика гармонирует с упавшими остатками в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ. А нехватка гривневого ресурса поясняет «нерешительность» «бычьего» тренда на рынке «зеленого» безнала.
US
Вообще мнение, как долго будет держаться равновесие?
На 11.53 столичные валютчики-оптовики «неформалы» де-факто сохранили действующие цены в парах доллар-гривня и евро-гривня на уровне открытия, сообразно текущей сбалансированной но очень вялой торговли: 27,90/27,96 UAH/USD, евро – 31,65/31,95 UAH/EUR. На моменте в городе равновесие спроса и оферов. Обороты низкие, клиент пассивный.
По состоянию на 12.03 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении цен открытия в паре доллар-гривня и расширении маржи в паре евро-гривня на фоне прежнего настроения: утренняя равновесная торговля розничными партиями валюты продолжалась, оптовые сделки отсутствовали. На указанный час в городе действовали цены: 27,90/27,98 UAH/USD, евро – 31,70/31,90 UAH/EUR, рубль 0,417/0,420 UAH/RUB.
По состоянию на 12.28 на межбанке начавшийся было на покупках СКВ рост курса «американца» заморозился и даже откатился к уровню 27,765/27,775 UAH/USD в сопровождении равновесия покупок и продаж.
Тем временем пополудни стал известен справочный курс безналичного доллара, который вырос на 2,58 коп., составив 27,7705 UAH/USD.
Около 12.29 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня приподнялись, немного сузив спред в рамках мероприятий по выравниванию рынка: 27,93/27,98 UAH/USD, евро – 31,75/31,95 UAH/EUR, рубль 0,417/0,422 UAH/RUB.
К указанному часу в городе велась равновесная торговля в паре доллар-гривня с низкой ликвидностью.